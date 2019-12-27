Beacon High School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Ninth Grade
Principal’s Honor Roll
Lina Ahmed, Ariadna Carmona, Sofia Castelhano, Crystal Chen, Esther Clair, Sophia Clauson, Danielle DiRubbio, Jenna Griesing, Labibah Hassan, Ysabel Heath, George Humphreys, Farah Jaafar, Janelle Lagunda, Gabriella Leiva, Audrey Lewis, Jordyn Long, Eleanor Lopez, Alexis Mastrantuono, Jonah Mensch, Sofia Mourgues, Lindsay Otero, Rowan Parsaca, Lila Quinn, Isabelle Ray, Ruby Rodgers, Shepard Rodgers, Amelia Sanker, Demetra Sela, Leian Simon, Isabella Travis
High Honor Roll
Tianna Adams, Mateo Alvarado, Andre Alzate, Daniel Barry, Isabella Boswick, Isabella Bottiglieri, Delaney Brennen, Kaylee Broas, Cody Brooks, Scott Bunker, Margot Burke, Alexander Clay, Parijat Das, Madison DeLeo, Brianna DeMilio, Jason Derasmo, Beatrice Dowd, Jhanelle Duncan, Laney Ebeling, Journey Fleming, Gabriela Foret, Adrian Gallego, Elizardo Garriga II, Leutrim Gecaj, Layla Graham, Liam Istvan, Alexander Khalil, Campbell Kitzrow, Emma Labodin, Gavin LaDue, Juliette Lasser, Sharon Li, Sabrina Lin, Moa Lopez, Lillian Magurno, Gabriella Manzoeillo, Nuriya May, Elijah McKible, Taylor Meeuwisse, Brianna Moleano, Gia Moreno, Erin Nicholson, Aydin Ozkurt, Addy Pagones, Ella Pessoni, Henry Quinn, Jonathan Ramirez, Thomas Rapp, Penelope Rigney, Thomas Robinson, Liam Rumnit, Adam Sendelbach, Salaya Smith, Liam Verdesi, Joseph Vollaro, Jeffrey Wolfe III
Honor Roll
Gabriel Aquino, Adrian Beato, Derek Bilyeu, Anaya Camacho, Kevin Candia Candia, Hope Cleveringa, Grace Cohn, Christopher Crawford Jr., Jacob DiNobile, William Fahlman, Jasmine Gibson-Bocus, Darien Gillins, Aedan Hetling, Justin Jackson, Zakiyah Johnson, Sydney Jones, Jack Juhn, Alexander King, Tylynn Lindsay, Jeremiah Long, Abigale Martin, Brandon Maupin, Janelle Mercado, Shema Ntaganzwa, Jaelyn O’Connor, Emani Paulin, Aaron Pegues Jr., Cole Peifer, John Philipbar III, Robert Principe Jr., Natalie Quintero, Mia Ramirez, Nathaniel Ramos, Natalee Reynolds, Abigail Salazar, Jamison Sheehy, Dyami Stafford, Juliana Sulsona, Indya Waller
Tenth Grade
Principal’s Honor Roll
Gretta Anderson, Joseph Baffuto III, Madeline Bobnick, Jeremy Brinas, Jack Cleary, Allyson Correllus, Lucia Diebboll, Yahli Felixbrodt, Chase Green, Inessa Joseph, Dillon Kelly, Veronica Klein, Kayla Lare, Cherlin Liao, Simrat Mann, Ava Muscat, Kathryn Park, Nora Phelan, Jose Resendiz, Anthony Riccoboni, Emma Sandison, Alexia Segarra, Lauren Shanahan, Carissa Smutny, Aiden Tripaldi, Caleb Ullian, John Urban-Quezada
High Honor Roll
Lotus Blumenthal, Shiann Boyd, Bella Carassone, Olivia Corneyea, Lindsay Darcy, Alexandria Faiella, Cassandra Garrett, Sarah Gibbs, Daniel Gilleo, Samuel Harle, Hunter Ingold, Flynn Johnson, Synasia Johnson, Sydney Kurtz, Evan LaBelle, Maura Lane, Aileen Li, Benjamin Lieblein, Andrew Lucas, Amatullah Muhammad, Rosa Nunez, Ayanda Nxumalo, Yahya Ouildane, Arielle Prince, Alondra Ramirez Paredes, Leanna Rinaldi, Lulu Romer, Kenneth Rosa, Thomas Santoro, Mia Scarchilli, Braden Schetter, Keira Seaman, Samantha Sovik, Olivia Spiak, Brandon Thomas, Imani Waller, Cleveland Wright , Alexander Wyant
Honor Roll
Brock Barna, Ahmir Bell, Owen Browne, Makkaila Caputo, Christian Carvalho, Sulayman Ceesay, Amare Coakley, Claire Derrenbacher, Alexander Ferris, Cleo Fiedler, Ashley Gonzalez, Ciara Hall, Tyler Haydt, Faith Hoops-Mitchell, Briana Jones, Michael Juzefyk, Evan Kumar, Rebecca Levy, Edward Manente, Kailey Mesorana, Michael Millan, Marissa Mora, Daniel Nelson, Anastacia Ozkurt, Camille Pahucki, Michael Pirrone, Destiny Prothro, Kyler Ring, Javon Robinson Jr., Cody Shields, Richelle Slosson, Olive Smith Quiana, Hannah Smith, Jake Titka, Jakub Tomecek, Joseph Urbanowicz, Tacerion Vereen-White, Lucas Vermeulen, Haleigh Zukowski
Eleventh Grade
Principal’s Honor Roll
Tamar Adams-Pinnock, Hannah Burch, Rebecca DeLeo, Gabriela Diaz, Lejdina Gecaj, Sofia Hockler, Thandiwe Knox, Ryan Liao, Anna Miller, Beyonce Otero, John Padoleski, Eliza Principe Garcia, Sebastian Scott-Hamblen, D’Anna Williams
High Honor Roll
Aidan Alvarado, Damon Angelo, Christian Aquino, Vincent Bouderau, Wesley Brooks, Zachary Cader, Jesse Campanelli, Ella Casserly, Anna Cenicola, Sara Chin, Shane Creighton, Maycol Cuautle Toral, Rayham Dabashi, Rhan Dabashi, Gabriela Del Castillo, Samantha DeLuise, Dylan Derasmo, Carter Detoro, Kaylah Dixon, Joshua Espinosa, Tatyanna Fernandez, Aaliyah Fretwell-Cross, Marilyn Gamey, Sofia Gonzalez, Mark Guzman Lizarazo, Samaya Harris, Angelica Hibbert, Natalie Khalil, Aidan Kidd, Bernadette Kish, Charles Krachy IV, Regan Ladue, Michael Lepere, Michael Levy, Arianna Llivipuma Herrera, Yahya Lorick, Emily Maggio, Abigail Magurno, Malaika Malik, Matthew Manzoeillo, Elizabeth Martin, Sophie Mercado, Kaylen Merchan, Alexandra Moroch, Amanda Moroch, Natalie Negron, Isabella Ortiz, Marianna Pastorello, James Patino, Jessica Pavone, Justin Piciacchio, Mya Pierce, Ryan Rabenda, Anastazia Sakowicz, Alyssa Sanchez, James Sarnes, Stephen Schneider, Jason Simon, Jessica Spadafino, Gianna Thompson, Katelin VanBuren
Honor Roll
Mia Amoroso, Victoria Banks, Warren Banks, John Barriga, Caitlin Berdiales, Liam Byrne, Ashley Casserly, Eva Chapin, Bryan Conklin Jr., Gavin Coughlin, Dominic DeMeco, Kaitleen Dixon, Avery Douglas, Savannah Douglas, Taina Fernandez, Adrianna Fish, Alexa Fox-Wolf, Ariyana Garcia, Aiyana George, Dania Gillins, Jaeda Green, Daanyaal Haris, Gannon Hockler, Jackson Jackson, Evan Janks, Nicole Juzefyk, Kieran Kacur, Jimmy Kuka, Makayla Lesniak, Yusef Lokman, Christopher Mack, Joren Madigan, Jade Matias, Makayla Meacham, Matthew Montaldo, Andrew Moroch, Reily Mowen, Jeremiah Murcia Booth, Kelly Murphy, James Murtaugh, Michael Musacchio, Zachary Neyen, Rocco Notaro, Romeo Nunez, Alyssa Oberle, Neyleeane Ortiz Santiago, Tahji Patterson, Jorge Ramos Hernandez, David Reilly IV, Elizabeth Reynolds, Nicholas Rivera, Kimberly Romine, Isabel Santos, Kenneth Schulze, Liam Sheehan, Anna Slackman, Ryan Smith, Murielle Tchoumi Wandji, Nathalia Thomas, Amaya Thompson, Brielle Travis, Allison Varian, Jeremiah Vital, Jacob Welsh, Ayanna Williams, Caleb Wilson
Twelfth Grade
Principal’s Honor Roll
Kiara Aviles, Ian Bautista, Ziara Beato, Zachary Blum, Lionel Cumberbatch III, Erika DeHaas, Dior Gillins, Shane Green, Patrick Lewis, Amanda Montaldo, Isabella Nocerino, Eric Ostrow, Alexis Rosa, Philip Rossignol III, Olivia Salcedo, Cassandra Smutny, Shekeia Sterling, Katherine Stojakovic, Rachel VanBuren, Selena Virtuoso, Alyssa Vollaro, Christina Wurtz, Jordan Zinserling, Justin Zinserling
High Honor Roll
Omar Abdo, Victoria Albra, Hanna Alfieri, Almaas Ali, Arissa Anderson, Riley Antalek, Robert Atwell, Mia Beaty, Allison Bierce, Michael Brown, Skylah Browne, Diana Campos, Jian Carter, Gianna Claudio, Analiese Compagnone, John Darcy, Autumn DiGiovanni, Jaliyah Dolman, Omar Dolmus, Kimberly Drew, Adrianna Dugger, Kahlia Durso, Angelina Finateri, Julianna Firpi, Marianne Fultz, Gulien Gentle, Sierra Giamportone, Francesa Groza, Aine Gunn, Alix Haase-Arrigo, Angelique Hall, Kayla Heady, Kiara Hernandez, Kaleb Istvan, Jillian Jimenez, Josephine Kurtz, Cierra Lassiter, Ty Long, Olivia Lynch, Miles McCabe, Santino Negron, Jah’el Padilla-Colon, Giovanni Piccoli, Christian Pillcurima, Benjamin Price, Kenneth Rapp, Rhema Reynolds, Mia Ricottilli, Analuz Rivera, Lyndsay Sarich, Lauren Simon, Gabriella Traviglia, Sabrina Tutasi, Elizabeth Urbanak, Nayelie Vasquez, Mackenzie Wakley, Roswell Wendel, Dylan Whalen, Nathina Yarborough, Lila Young
Honor Roll
Grace Affeldt, Sophia Ahmed, Kamaal Alexander, Devyn Angelo, Nikita Borshchov, Maury Bravo Jr., Rontezajah Braxton, Kaljay Brown, Yazmine Cabrera, Jason Callaway, Americus Cameli, Shianne Canada, Ryan Chin, Finnian Costello, Jada Cousar, Jacquelyn Cruel, Aiden Davis, Logan Decker, Jasmine Diaz, Besim Dika, Javon Dortch, Angel Feliz, Samantha Fellenz, Peter Fernandez, Carolina Foster, Bria Gibson-Bocus, Cameron Gorey, Kayla Graham, Elizabeth Herrera, Carter Hull, Joshua Johns, Kenneth Jones-Saunders, Sheridan Kolozy, Jolene Lagunda, Kyrstin Lawrence, Irijah Leiner, Emelie Lenaburg, Sean Lise, Jacob Lombardo, Trista Maloney, Julia Malthaner, Samantha McDowell, Nyeema McGawn, Madalyn Miller, Catherine Mitchell, Tessa Nilsen, Ashley Notarthomas, David Paschal, Xavier Paulin, Jacob Ramos, Avian Resto, Julissa Reyes, Liam Rodriguez, Katelyn Rosa, Sarah Seymour, Alexis Thompson, Jennifer Toujiline, Ravyn Way, Samantha Yanqui
BOCES CTI
High Honor Roll
Maycol Cuautle Toral, Kaylah Dixon, Tatyanna Fernandez, Aiyana George, Kayla Heady, Kiara Hernandez, Evan Janks, Arianna Llivipuma Herrera, Makayla Meacham, Giovanni Piccoli, Liam Rodriguez, Katelin VanBuren, Ayanna Williams
Honor Roll
Ryan Chin, Sean Dysard, Taina Fernandez, Ariyana Garcia, Kenneth Jones-Saunders, Nicole Juzefyk, Yahya Lorick, Dennis Mann, Romeo Nunez, Javier Piguave Espin, Elizabeth Reynolds, Bryce Rodriguez, Patrick Sheehan IV, Liam Sheehan, Elijah Sweat, Ravyn Way