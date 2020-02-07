Beacon High School Honor Roll

Students recognized for second-quarter grades
Ninth Grade
Principal’s Honor Roll
Lina Ahmed, Daniel Barry, Delaney Brennen, Ariadna Carmona, Sofia Castelhano, Crystal Chen, Esther Clair, Sophia Clauson, Danielle DiRubbio, Jenna Griesing, Labibah Hassan, Ysabel Heath, George Humphreys, Farah Jaafar, Emma Labodin, Janelle Lagunda, Gabriella Leiva, Audrey Lewis, Jordyn Long, Eleanor Lopez, Alexis Mastrantuono, Jonah Mensch, Sofia Mourgues, Lindsay Otero, Addy Pagones, Rowan Parsaca, Lila Quinn, Jonathan Ramirez, Isabelle Ray, Penelope Rigney, Ruby Rodgers, Shepard Rodgers, Amelia Sanker, Demetra Sela, Leian Simon, Isabella Travis
High Honor Roll
Mateo Alvarado, Andre Alzate, Isabella Boswick, Isabella Bottiglieri, Kaylee Broas, Scott Bunker, Margot Burke, Alexander Clay, Christopher Crawford Jr., Parijat Das, Madison DeLeo, Brianna DeMilio, Jason Derasmo, Beatrice Dowd, Laney Ebeling, Journey Fleming, Gabriela Foret, Elizardo Garriga II, Darien Gillins, Layla Graham, Justin Jackson, Alexander Khalil, Campbell Kitzrow, Gavin LaDue, Sharon Li, Sabrina Lin, Tylynn Lindsay, Moa Lopez, Lillian Magurno, Nuriya May, Elijah McKible, Brianna Moleano, Gia Moreno, Erin Nicholson, Aydin Ozkurt, Natalie Quintero, Thomas Rapp, Thomas Robinson, Liam Rumnit, Adam Sendelbach, Joseph Vollaro, Jeffrey Wolfe III
Honor Roll
Tianna Adams, Adrian Beato, Derek Bilyeu, Anaya Camacho, Kevin Candia Candia, Logan Claudio, Hope Cleveringa, Grace Cohn, Jhanelle Duncan, De Mya Elliott, William Fahlman, A’Janae Foreman, Adrian Gallego, Leutrim Gecaj, Dylan Howard, Liam Istvan, Zakiyah Johnson, Sydney Jones, Juliette Lasser, Jeremiah Long, Gabriella Manzoeillo, Abigale Martin, Brandon Maupin, Taylor Meeuwisse, Shema Ntaganzwa, Jaelyn O’Connor, Cole Peifer, Ella Pessoni, Henry Quinn, Mia Ramirez, Natalee Reynolds, Abigail Salazar, Juliana Sulsona, Jaden Taylor, Jacob Tumidaj, Liam Vedesi
Tenth Grade
Principal’s Honor Roll
Gretta Anderson, Madeline Bobnick, Jeremy Brinas, Jack Cleary, Allyson Correllus, Lucia Diebboll, Cassandra Garrett, Chase Green, Dillon Kelly, Kayla Lare, Cherlin Liao, Simrat Mann, Ava Muscat, Kathryn Park, Nora Phelan, Emma Sandison, Alexia Segarra, Lauren Shanahan, Carissa Smutny, Aiden Tripaldi, John Urban-Quezada, Alexander Wyant
High Honor Roll
Joseph Baffuto III, Lotus Blumenthal, Bella Carassone, Sulayman Ceesay, Lindsay Darcy, Alexandria Faiella, Yahli Felixbrodt, Hunter Ingold, Synasia Johnson, Inessa Joseph, Veronica Klein, Sydney Kurtz, Evan LaBelle, Aileen Li, Benjamin Lieblein, Andrew Lucas, Amatullah Muhammad, Rosa Nunez, Ayanda Nxumalo, Yahya Ouildane, Alondra Ramirez Paredes, Jose Resendiz, Anthony Riccoboni, Leanna Rinaldi, Lulu Romer, Kenneth Rosa, Thomas Santoro, Mia Scarchilli, Kalyn Sheffield, Samantha Sovik, Olivia Spiak, Brandon Thomas, Caleb Ullian, Cleveland Wright
Honor Roll
Brock Barna, Ahmir Bell, Shiann Boyd, Owen Browne, Makkaila Caputo, Christian Carvalho, Amare Coakley, Olivia Corneyea, Claire Derrenbacher, Cleo Fiedler, Sarah Gibbs, Daniel Gilleo, Ashley Gonzalez, Samuel Harle, Tyler Haydt, Faith Hoops-Mitchell, Flynn Johnson, Evan Kumar, Maura Lane, Christina Merola, Kailey Mesorana, Michael Millan, Marissa Mora, Daniel Nelson, Anastacia Ozkurt, Michael Pirrone, Arielle Prince, Braden Schetter, Keira Seaman, Ariana Shatlaw, Olive Smith Quiana, Hannah Smith, Nicholas Thivierge, Jake Titka, Lucas Vermeulen
Eleventh Grade
Principal’s Honor Roll
Aidan Alvarado, Hannah Burch, Rebecca DeLeo, Lejdina Gecaj, Sofia Hockler, Natalie Khalil, Thandiwe Knox, Regan Ladue, Michael Lepere, Michael Levy, Ryan Liao, Beyonce Otero, John Padoleski, Jessica Pavone, Eliza Principe Garcia, D’Anna Williams
High Honor Roll
Tamar Adams-Pinnock, Vincent Bouderau, Wesley Brooks, Zachary Cader, Jesse Campanelli, Ella Casserly, Eva Chapin, Sara Chin, Maycol Cuautle Toral, Rhan Dabashi, Dylan Derasmo, Carter Detoro, Gabriela Diaz, Kaitleen Dixon, Kaylah Dixon, Joshua Espinosa, Marilyn Gamey, Dania Gillins, Sofia Gonzalez, Jaeda Green, Mark Guzman Lizarazo, Samaya Harris, Angelica Hibbert, Aidan Kidd, Bernadette Kish, Charles Krachy IV, Makayla Lesniak, Abigail Magurno, Malaika Malik, Elizabeth Martin, Sophie Mercado, Anna Miller, Alexandra Moroch, Amanda Moroch, Reily Mowen, Kelly Murphy, Michael Musacchio, Natalie Negron, Isabella Ortiz, Marianna Pastorello, Tahji Patterson, Justin Piciacchio, Mya Pierce, Ryan Rabenda, Anastazia Sakowicz, James Sarnes, Stephen Schneider, Jason Simon, Gianna Thompson, Katelin VanBuren
Honor Roll
Mia Amoroso, Damon Angelo, Christian Aquino, Na’ila Baldwin, Liam Byrne, Pearl Byrne, Ashley Casserly, Shane Creighton, Rayham Dabashi, Gabriela Del Castillo, Samantha DeLuise, Tatyanna Fernandez, Adrianna Fish, Aaliyah Fretwell-Cross, Aiyana George, Ila Harvey, Jackson Jackson, Evan Janks, Kieran Kacur, Jimmy Kuka, Arianna Llivipuma Herrera, Yusef Lokman, Yahya Lorick, Joren Madigan, Emily Maggio, Dennis Mann, Matthew Manzoeillo, Jade Matias, Makayla Meacham, Matthew Montaldo, Andrew Moroch, Jeremiah Murcia Booth, Romeo Nunez, Alyssa Oberle, James Patino, Jorge Ramos Hernandez, David Reilly IV, Kimberly Romine, Isabel Santos, Kenneth Schulze, Sebastian Scott-Hamblen, Liam Sheehan, Anna Slackman, Jessica Spadafino, Nathalia Thomas, Amaya Thompson, Brielle Travis, Allison Varian, Jeremiah Vital
Twelfth Grade
Principal’s Honor Roll
Hanna Alfieri, Robert Atwell, Ian Bautista, Ziara Beato, Zachary Blum, Michael Brown, Analiese Compagnone, Erika DeHaas, Adrianna Dugger, Dior Gillins, Shane Green, Patrick Lewis, Catherine Mitchell, Isabella Nocerino, Eric Ostrow, Benjamin Price, Philip Rossignol III, Olivia Salcedo, Cassandra Smutny, Shekeia Sterling, Katherine Stojakovic, Rachel VanBuren, Selena Virtuoso, Roswell Wendel, Jordan Zinserling, Justin Zinserling
High Honor Roll
Omar Abdo, Grace Affeldt, Victoria Albra, Almaas Ali, Riley Antalek, Kiara Aviles, Allison Bierce, Maury Bravo Jr., Skylah Browne, Jason Callaway, Diana Campos, Jian Carter, Gianna Claudio, Finnian Costello, Lionel Cumberbatch III, John Darcy, Autumn DiGiovanni, Omar Dolmus, Kimberly Drew, Kahlia Durso, Angel Feliz, Peter Fernandez, Angelina Finateri, Carolina Foster, Marianne Fultz, Gulien Gentle, Sierra Giamportone, Aine Gunn, Angelique Hall, Kayla Heady, Ka jae Hill, Kaleb Istvan, Sheridan Kolozy, Josephine Kurtz, Jolene Lagunda, Irijah Leiner, Ty Long, Olivia Lynch, Miles McCabe, Samantha McDowell, Amanda Montaldo, Santino Negron, Jah’el Padilla-Colon, David Paschal, Christian Pillcurima, Kenneth Rapp, Julissa Reyes, Rhema Reynolds, Mia Ricottilli, Analuz Rivera, Lauren Simon, Alexis Thompson, Gabriella Traviglia, Sabrina Tutasi, Elizabeth Urbanak, Nayelie Vasquez, Alyssa Vollaro, Dylan Whalen, Christina Wurtz, Samantha Yanqui, Lila Young
Honor Roll
Arissa Anderson, Kaitlyn Antonio, Mia Beaty, Nikita Borshchov, Alden Brandt-Cannon, Rontezajah Braxton, Kaljay Brown, Yazmine Cabrera, Shianne Canada, Ryan Chin, Aiden Davis, Besim Dika, Samantha Fellenz, Julianna Firpi, Kayla Graham, Francesca Groza, Kiara Hernandez, Elizabeth Herrera, Carter Hull, Jillian Jimenez, Kenneth Jones-Saunders, Cierra Lassiter, Kyrstin Lawrence, Sean Lise, Jacob Lombardo, Trista Maloney, Nyeema McGawn, Alexandra McKeon, Madalyn Miller, Liam Murphy, Tessa Nilsen, Giovanni Piccoli, Brianna Richardson, Richard Rinaldi, Enita Rodriguez, Alexis Rosa, Katelyn Rosa, Sharaina Rutherford, Sarah Seymour, Alyana Soto, Harley Taran, Jennifer Toujiline, Mackenzie Wakley, Ravyn Way, Nathina Yarborough
BOCES CTI
High Honor Roll
Maycol Cuautle Toral, Kayla Heady, Evan Janks, Yahya Lorick, Romeo Nunez, Liam Sheehan, Katelin VanBuren
Honor Roll
Ryan Chin, Taina Fernandez, Aiyana George, Makayla Meacham, Giovanni Piccoli, Javier Piguave Espin, Ravyn Way