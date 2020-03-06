Haldane Middle School Honor Roll

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Students recognized for second-quarter grades

Principal’s List

Grade 8: Quinlynn Carmicino, Luca DiLello, Maggie Gordineer, Clement Grossman, Amelia Kupper, Elaine Llewellyn, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Julie Shields, Emily Tomann, Joseline Vasquez

Grade 7: Amelia Alayon, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Savannah Crofts, Edwin Dubroff, Violeta Edwards Salas, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Frederick Hohenberger, Helen Hutchison, Micah Morales, Gabriela Perilli, Oliver Petkus, Brendan Shanahan, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Stickle

Grade 6: Dylan Ambrose, Daniel Campanile, Eleanor Chew, Louise Denehy, Aine Duggan, Ryder Henricksen, Kai letaka, Sofia Kelly, Nicolas Lagerman, Elliott Mahoney, Lincoln McCarthy, Fiona Mooney, William O’Hara, Marisa Peters, Maxwell Sanders, Tomas Simko, Ty Villella

High Honor Roll

Grade 8: Scott Bailey, Jr., Lily Benson, Hannah Bissinger, Vanja Booth, Alexandra Busselle, Liliana Cappello, Frankie DiGiglio, Oscar Donahue, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Jeremy Hall, Ivy Heydt-Benjamin, Madeleine Hutz, Sarah Jones, Mary Junjulas, Finola Kiter, Ronan Kiter, Henry O’Neil, Ruby Poses, Ryan Van Tassel, Mackenzie Warren

Grade 7: Domenica Awananch, Claire Bolte, Judine Cox, Kira Drury, Christian Ferreira, Patrick Ferreira, Ethan Hall, Tyler Hyatt, Zohra Kapoor, Sophie Koch, Rain Lee, Patrick Locitzer, Thomas Locitzer, Ranger McElhattan, Jake Powers, Laurel Sassano, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Isabella Tavares, Jake Thomas, Crystal Timmons

Grade 6: Anthony Bailey, Molly Bernstein, Luke Bozsik, Lyla Chandler, Diego DiGiglio, Savannah Duggan, Aine Fortuna, James Frommer, Ryder Griffin, Carl Kester, Genevieve Knox, Ember Mahoney, Nicolo Masella, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Samantha Thomas, Luke Tippett

Honor Roll

Grade 8: Grace Bradley, Alissa Buslovich, William Denehy, Liam Flanagan, Emily Gilleo, Zachary Harris, Lola Mahoney, Jacqueline Muth, Simon Pieza, Peter Ruggiero, Oliva Scanga

Grade 7: Alexandra Cairns, Emilia Cardoso, Brody Corless, Leif Heydt-Benjamin, Wilson Robohm, Shania Vasconcelos, Sidonius White

Grade 6: Philip Cappello, Zackery Fox, Luis Andres Lopez, Zack Michalek, Daniel Nakabayashi, Daniel O’Sullivan, Kayena Pierre, Megan Powell, Brett Rodino, Lavender Sevilla, Karly Thompson

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