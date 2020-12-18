Haldane High School Honor Roll

Students recognized for first-quarter achievement
Grade 12 – Principal’s List
Maria Barry, Carlo Cofini, Arden Conybear, Douglas Donaghy, Shannon Ferri, Dylan Gunther, Walter Hoess, Maxim Hutz, Desirea Hyatt, Rachel Iavicoli, Sophia Kottman, Sasha Levy, Nicholas Marino, Ziaire Mickell-Foggie-Smith, Alanna Moskowitz, Elizabeth Nelson, Alison Nicholls, Jake Patinella, James Phillips, Patrick Reinhardt, Joshua Reyes, Ty Sabatini, Andrew Scicluna, Zack Shannon, Mason Sharpley, Minori Shiga, Andrew Silhavy, Zoe Silverman, Afton Spiegel, Benjamin Strol, Damian Vladimiroff, Seren Yiacoup
Grade 12 – High Honor Roll
Andrew Aiston, Erika Bauer, Robert Bohl, Everett Campanile, John Dwyer, Sophia Giunti, Emily Jones, Benjamin McEwen, Daniel Santos, Joseph Schels-Felicies, Adameris Smith, Sydney Warren
Grade 12 – Honor Roll
Ashlee Griffin, Ashley Hotaling, Jack Jordan, Lucas Langer, Camila Saldana, Darrin
Santos, Caleb Schmidt
Grade 11 – Principal’s List
Ella Ashburn, Maya Beck, Tim Ben Adi, Blake Bolte, Madison Chiera, Shea DeCaro, Mia DiLello, Patrick DiNardo, Kimberly Edge, Eden Feinstein, Kyle Frommer, Stefano Hammond, Jaclyn Landolfi, Mazzie Maxwell, Matthew McCoy, Emma McGillicuddy, Elijah-Lee McKelvey, Jesse Osterfeld, Luke Parrella, April Ransom, Stephen Robinson, Marcel Schwarz, Katie Shields, Molly Siegel, Meghan Tomann
Grade 11 – High Honor Roll
Robbie Baker, Ezra Beato, Hannah Benson, Katrine Buslovich, Owen Carmicino, Caroline Cates, Helen Chiera, Antoinette deMartine, William Etta, Kylie Falloon, Bianca Harmancin, Rose LaBarbera, Camille Maglio, Sydnee Monroe, Marisa Scanga, Sophia Scanga, Robert Viggiano
Grade 11 – Honor Roll
Giancarlo Carone, Michael Covelli, Jeremiah Gaines, Zoe Harris, Dominic Lyons-Davis, Emilia Osborn, Harrison Sassano, Felix Schmidt
Grade 10 – Principal’s List
Julian Ambrose, Kate Bolte, Zachary Cannova, Elizabeth Cates, Matteo Cervone, Aleksander Danilov, Celia Drury, Sara Ferreira, Olivia Flanagan, Elliott Goldberg, Jesse Hagen, Josephine Russell Jarmusch, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Raunaq Kapoor, Andrew Kubik, Rowen Kuzminski, Erik Mauro, Luke Mauro, Kate Meisner, Mary Mikalsen, Caroline Nelson, Helen Nicholls, Mairead O’Hara, John Perricone, Rhys Robbins, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Sofia Salazar, Isa Schmidt, Roy Smith, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Jillian Weinpahl, Conrad White
Grade 10 – High Honor Roll
Edward Bauer, William Bradley, Carmela Cofini, Quentin Conrey, Alexandre Coulson, Isabella Crofts, James Eng-Wong, Megan Ferreira, Gael Frezza, Maya Gelber, Diego Haskell-Ramirez, Wiley Hemberger, Kate Jordan, Charlie Keegan, John Kisslinger, Madeleine Knox, August Lee, Makena McDougall, Albina McFadden, Nathaniel McPherson, John Peters, Daniel Phillips, Kaelyn Powlis, Thomas Rockett, Chloe Rowe, Fiona Shanahan, William Sniffen, Sean Spruck, Lucas Vladimiroff
Grade 10 – Honor Roll
Samuel Bates, Jude Columb, May Columb, Mikayla Santos, Thomas Tucker, Andreia Vasconcelos-Meneses
Grade 9 – Principal’s List
Lily Benson, Vanja Booth, Grace Bradley, Alexandra Busselle, Liliana Cappello, Quinlynn Carmicino, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Ivy Heydt-Benjamin, Madeleine Hutz, Sarah Jones, Mary Junjulas, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Elaine Llewellyn, Gabriel Lunin-Pack, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Jacqueline Muth, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Julie Shields, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westphal
Grade 9 – High Honor Roll
Cadan Alvarez, Scott Bailey, Alissa Buslovich, James D’Abruzzo, Oscar Donahue, Zachary Harris, Colin Hopkins, Lola Mahoney, Michael Murray, Simon Pieza, Dashiell Santelmann, Emil Schweizer, Marlena Slokenbergs, Isabella Tomizawa-Rincon
Grade 9 – Honor Roll
Delaney Corless, Liam Flanagan, Jack Hartman, John Mangan, Henry O’Neil, Peter Ruggiero, Keira Russell, Olivia Scanga, Ivan Siciliano
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