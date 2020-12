Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for first-quarter achievement

Principal’s List

Grade 8 – Amelia Alayon, Dahlia Beck, Dustin M. Berkley, Violeta Edwards Salas, Marc L. Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Helen Hutchison, Micah Morales, Oliver Petkus, Matthew M. Silhavy, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Thomas Stickle

Grade 7 – Dylan Ann Ambrose, Eleanor Chew, Diego DiGiglio, Aine Duggan, Savannah Duggan, Ryder Wolf Henricksen, Kai Ietaka, Carl Kester, Nicolas Lagerman, Elliot Mahoney, Ember Mahoney, Nicolo Masella, Lincoln McCarthy, William O’Hara, Marisa Peters, Maxwell Sanders,Tomas Simko, Samantha Thomas, Luke Tippett, Ty Villella

Grade 6 – Nadine Alayon, Hazel Berkley, Marco DiLello, Frances Donahue, Rita Edwards Salas, Henry Foley-Hedlund, Margaret Hall, Tess Hereford, Rosie L. Herman, Talia Hird, Eva Hohenberger, Benjamin M. Hutz, Christine Junjulas, Lachlan Koch, Nicolas LeMon, Una Lentz, Maisie Matthews, Sydney Merriman, Lily Parker, Gemma Sabin, Plum Severs, Lincoln Wayland

High Honor Roll

Grade 8 – Kira Jane Drury, Frederick Hohenberger, Zohra Kapoor, Sophie Koch, Patrick Locitzer, Thomas Locitzer, Ranger McElhattan, Gabriela R. Perilli, Jake Powers, Brendan Shanahan, Keira Shanahan, Isabella Tavares, Shania Vasconcelos

Grade 7 – Anthony Bailey, Molly Bernstein, Luke Bozsik, Lyla Belle Chandler, Louise Denehy, Ryder Griffin, Genevieve Knox, Zack Michalek, Daniel Nakabayashi, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Giovanni Siciliano

Grade 6 – Alexa Faith Arcigal, Polina Buslovich, Ryan Cavallaro, Ryan Duncan, Silas Joseph Emig, Juan F. Fajardo, Alexander Gaugler, Jaiden Gunther, Lugh Hartford, Liv Holmbo, Elaina Johanson, Connor Keegan, Griffin Lucca, Gavin Mahoney, Jacqueline L. McCormick, Ruby M. McCormick, Caden Philippi, David Powlis, Kate Resi, Taya Robinson, Oliver Sanders, Miya Tzivoni-Kahan, Graham James Weppler, Lennard Fagen Wolfe

Honor Roll

Grade 8 – Geraldi Domenica Awananch, Alexandra Cairns, Christopher Coronel, Judine Cox, Edwin Dubroff, Ethan Hall, Leif Heydt-Benjamin, Jake Hotaling, Rain Elizabeth Lee, Wilson C. Robohm, Laurel Sassano, Jake Thomas, Crystal Timmons, Wyatt Jay Weppler, Sidonius White

Grade 7 – Daniel Campanile, Philip J. Cappello, Aine Fortuna, James Frommer, Dominik Kulan, Luis Andres Lopez, Cooper Maletz, Daniel O’Sullivan, James Phillips, Megan Powell, Lavender M. Sevilla, Cooper Corless, Jack Ferreira, Parker Larsen, Jayden Luoma, Milla Maxwell, Corinna Mueller, Amelia Yaret Nova Martinez, Salvatore Pidala, Theo Sacks, William X. Sevilla, Maksum Shevchyk, Patrick Shields, Danna Sinchi, Delia Starr

