Haldane High School Honor Roll

Students honored for third quarter achievement
Grade 12
Principal’s List
Andrew Aiston, Maria Barry, Arden Conybear, Douglas Donaghy, Shannon Ferri, Sophia Giunti, Walter Hoess, Maxim Hutz, Rachel Iavicoli, Sophia Kottman, Sasha Levy, Nicholas Marino, Ziaire Mickell-Foggie-Smith, Alanna Moskowitz, Elizabeth Nelson, Jake Patinella, James Phillips, Patrick Reinhardt, Joshua Reyes, Andrew Scicluna, Mason Sharpley, Minori Shiga, Andrew Silhavy, Zoe Silverman, Afton Spiegel, Benjamin Strol, Damian Vladimiroff, Seren Yiacoup
High Honor Roll
Erika Bauer, Johnathan Bradley Jr., Carlo Cofini, John Dwyer, Emily Jones, Benjamin McEwen, Ty Sabatini, Camila Saldana, Zack Shannon, Sydney Warren
Honor Roll
David Biavati, Robert Bohl, David Burke, Everett Campanile, Ashlee Griffin, Dylan Gunther, Autumn Hartman, Steven Herring, Graeme McGrath, Victor Mollino, Alison Nicholls
Grade 11
Principal’s List
Ella Ashburn, Maya Beck, Tim Ben Adi, Hannah Benson, Blake Bolte, Katrine Buslovich, Owen Carmicino, Madison Chiera, Shea DeCaro, Mia DiLello, Patrick DiNardo, Kylie Falloon, Eden Feinstein, Stefano Hammond, Bianca Harmancin, Rose LaBarbera, Jaclyn Landolfi, Matthew McCoy, Emma McGillicuddy, Luke Parrella, April Ransom, Stephen Robinson, Marcel Schwarz, Katie Shields, Molly Siegel, Meghan Tomann
High Honor Roll
Robbie Baker, Ezra Beato, Caroline Cates, Helen Chiera, Antoinette deMartine, Kimberly Edge, William Etta, Kyle Frommer, Elijah-Lee McKelvey, Sophia Scanga, Robert Viggiano
Honor Roll
Giancarlo Carone, Ryan Irwin, Dominic Lyons-Davis, Camille Maglio, Betsy McBride, Sydnee Monroe, Jesse Osterfeld, Marisa Scanga
Grade 10
Principal’s List
Julian Ambrose, Samuel Bates, Edward Bauer, Kate Bolte, Zachary Cannova, Elizabeth Cates, Matteo Cervone, Alexandre Chase Coulson, Aleksander Danilov, Celia Drury, James Eng-Wong, Sara Ferreira, Elliott Goldberg, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Charlie Keegan, Andrew Kubik, Rowen Kuzminski, Erik Mauro, Luke Mauro, Makena McDougall, Nathaniel McPherson, Mary Mikalsen, Caroline Nelson, Mairead O’Hara, John Perricone, John Peters, Daniel Phillips, Rhys Robbins, Josephine Russell Jarmusch, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Sofia Salazar, Isa Schmidt, Roy Smith, William Sniffen, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Jillian Weinpahl
High Honor Roll
William Bradley, Carmela Cofini, Jude Columb, Gael Frezza, Jesse Hagen, Kate Jordan, Raunaq Kapoor, Madeleine Knox, Albina McFadden, Kaelyn Powlis, Fiona Shanahan, Sean Brennan Spruck, Andreia Vasconcelos Meneses, Sofia Wallis, Conrad White
Honor Roll
Quentin Conrey, Isabella Crofts, Megan Ferreira, Olivia Flanagan, Maya Gelber, Diego Haskell-Ramirez, John Kisslinger, Thomas Rockett, Walker Tinsley, Thomas Tucker, Lucas Vladimiroff
Grade 9
Principal’s List
Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Grace Bradley, Liliana Cappello, Quinlynn Carmicino, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Oscar Donahue, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Ivy Heyd-Benjamin, Madeleine Hutz, Sarah Jones, Mary Junjulas, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Gabriel Lunin-Pack, Lola Mahoney, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Julie Shields, Emily Tomann, Isabella Rincon-Tomizawa, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westphal
High Honor Roll
Alexandra Busselle, James D’Abruzzo, Elaine Llewellyn, Michael Murray, Jacqueline Muth, Simon Pieza, Olivia Scanga, Emil Schweizer, Ivan Siciliano
Honor Roll
Jon Bastys, Alissa Buslovich, Delaney Corless, Liam Flanagan, Colin Hopkins, Olivia Knox, John Mangan, Peter Ruggiero, Keira Russell, Vladislav Saban