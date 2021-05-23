Does the Man Owe You Money?

$5.8 million in unclaimed funds due Highlands residents
Each year, we publish a list of some of the thousands of people and businesses in the Highlands who are owed money by New York State. The state comptroller maintains a database of checks — utility refunds, the balance of forgotten bank accounts, stock dividends, insurance payouts, security deposits, unused gift cards — that for whatever reason were returned to sender.
Companies are required by law to report dormant accounts to the state and, if the owner can’t be located, turn over the funds to the comptroller. The agency maintains a public database of these “unclaimed funds” to match lost money with lost people.
These are the contents of 2,396 dormant accounts owed to current and former Cold Spring and Philipstown residents and businesses, with a value of $1.47 million; 1,579 accounts worth $849,000 owed to Garrison residents; and 6,804 accounts worth $3.52 million owed to Beacon residents, for a total of $5.8 million.
You can search for your name or organization at ouf.osc.state.ny.us. If you are owed money, or you are the next-of-kin, you complete a form that can usually be submitted online but in some cases must be mailed. Call 800-221-9311 with questions.
The list below includes names from the Highlands added to the state database in 2020. For lists dating to 1985, see the previous edition.
COLD SPRING
ALTUCHER JAMES
AMERICAN UNITY FUND
ANIMAL HOSPITAL OF COLD SPRING
ATTANASIO JANICE A
BARTH MARTIN
BERNER NANCY M
BERNER RICHARD
BERNER THOMAS R
BIAFORE JASON A
BLANCH CLARK C
BLANCH RICHARD
BOOTH ANN
BUCKNER MEGHAN
BUHRE JAMES
BURKE KEVIN
CALANDRILLO MATTHEW P
CALAZ DOMINGOS
CALLAGHAN CHRISTIAN
CAMPBELL ALEXANDER
CARUFE HELEN R
CARUFE JAMES R
CHAMP MICHAEL
CHIGAS OLIVIA
CIMINO VINNY
CLINTON CHRISTINE
COLD SPRING DEPOT
COLD SPRING DONUTS
COLETTA JOHN J
CONKLIN GEORGE N
COOK EDWARD J
COOK GLORIA M
DIGIGLIO JOSEPH A
DISTEFANO K
DONOVAN TERENCE
DUNCAN CONSTANCE
EDWARDS SAM
ELTAHER JULIE
ELVIN ALBURN H
EMMONS DONALD F
FARQUHARSON EMMA J
FELICIANO NANCY
FEUER CHRISTINE S
FIDELITY INVESTMENTS
FLAHERTY DEBORAH M
FLAHERTY WILLIAM M
FONDA CLAYTON C
FONDA MARY J
FREDERICKS SIENNA R
FREDRICKS DEVON
FULLAM MARY A
GILLESPIE ELIZABETH
GRANT KATHY
GROD JOHN
GROSSO CHARLENE
GUARAGNA KATHERINE
HALDANE HIGH SCHOOL
HALPIN MICHAEL G
HAMILTON CHARLES
HANNON JANE
HAVILAND STEPHANIE
HAWKINS EVAN
HEDGES ERIN B
HEDGES LUKE S
JACK WEINSTEIN
JENSEN CELIA
JOHNSON SCHMIDT ELIZABETH J
JONES ALANNA M
JORDAN JESSICA S
KAVANA LOWELL W
KENDRICK TAYLOR
LAROCCO ELISE
LEE HARTFORD JUHEE
LIJOI JOHN
LUCAS JOHN
LUCHETTA JOSEPH L
LYONS HAROLD D
MALONEY KATHLEEN
MARDIX RON
MEEROPOL IVY E
MERANDO TINA
MILLS JOHN G
MILLS JOHN G
MULLER JENNIFER
MUNIZ MARIA F
MURPHY TEDDY
NIEVES LAURA L
NIEVES ROBERT C
ON AIR ENGINEERING
OSTROW SANDRA L
OSULLIVAN PATRICK
PARISI DEBRA
PHILLIPS DIANE M
PHILLIPS JEFFREY D
PIDALA ANITA
PIDALA JOSEPH A
PINTO CHRISTOPHER E
PROCOPIO FOOD SERVICE
PULETZ SHERYL
REEVES SARAH
RICO INDUSTRIES
RUDOLPH RICHARD
RYZY RYSKI ALBERT
RYZY RYSKI FORREST
SADDER ANITA G
SANTORO JANET IRA
SAVASTANO KRISTOPHER
SCHAEFER CAROLYN
SCHILLER MICHAEL I
SCHLITZER MARY C
SEDDON KLARA
SHEERAN JOHN
SHIELDS PATRICK O
SILVERSTEIN QUINIAN
SKINNER ANDREW
SKINNER RAPHAELITA
SNK FARM
SPRATT MARY
STANCOS AUTO BODY
STEPHENS HEIDI
T WEBBER PLUMBING & HEATING
TAYLOR HARRY
TIFFANY MILLER MAXWELL T
TOMIZAWA PAUL
TOMIZAWA RINCON JULISA
TOMLINS RICHARD E
TRAINA PATRICIA J
TURNER BRITTNEY
VALENTINE RICHARD
VANDERMERWE STEPHEN
VASSARI WILLIAM P
VITANZA DAVID G
VITIELLO ANNE
VOLKMANN FRANK
WARM MARK
WEINPAHL DAVID A
WEINSTEIN LINDA M
WHITE SHARR
WOELTZ JESSIE
WOJTUSIAH KAREN
WOJTUSIAK KAREN
YOUNGER CHARLES D
YOUNGER MILAGROS M
GARRISON
ADAMS MICHELE
AMTER KEVIN
BAKKER CATHERINE
BALTER LEE
BARBOUR CELIA M
BARUAH MONA
BASTIAN HEATHER
BELK MARCUS T
BREER EMILY
BUETI ANTHONY P
BUETI DOMINICK
BUKOWSKI GUSTAV
CARLUCCI ANTHONY P
CHRISTIAN JOHN
CHRISTOPHE BAISLEY
CONCETTA
CROSS TIMBERS CONSTRUCTION
CULP ROBERT A
CURTIS ELLEN L
CUSUMANO LENNY
DALE GEORGE S
DEPALMA SUSAN
DONAHUE ELLEN
DUBOIS DEREK
DUNN JOSEPH P
DUNNE ALLISON
ENDRES THOMAS J
ERICKSON PENOLOPE B
FAHERTY MARTIN P
FARRE ALEXANDER H
FERGUSON RICHARD D
FITZGERALD BRIAN
FRASER HOLLY A
FREEMAN ROBERT
GALLIGAN JAMES
GALLUP KATHERINE
GARCIA JEFFREY
GELBER JOEL D
GLASSMAN BENJAMIN
GRIMMER IMOGENE
HAY JULIE
HEADY MARYBETH
HIGGINS ROBERT
JAMES JESSICA
JESZECK KATHLEEN H
JESZECK STEVEN W
JOHNSON PETER
JONES FREDRIC L
JONES KEVIN
KAYLOR JAMES
KILDORRERY SHANBALLY
KOHLER PATRICIA M
LANT DAVID
LAWLESS IAN
LEARDI STEVEN
LEARDI TRICIA A
LEGGIERO DENICE
LEONARD ANTHONY
LICHTENSTEIN PHYLLIS H
LINARES VIVIAN
LOMBARDI CHRISTOFER
LOUNSBURY AARON
LUNDGARDH JACK
MADISON SUDOL SUZANNE T
MAIETTA RALPH
MALZO JOSEPH
MCCAFFREY BOB
MCLOUGHLIN MARGARET M
MEYER JEFFREY D
MIGLIORE MARY
MILLER LOUIS J
MORAN ALEXANDER E
NEILL BEN
O’TOOLE TYLER
OROURKE ANN
ORTIZ MONICA
OSBORNE FOR COUNTY CLERK
PEPARO MICHAEL A
PEPE ANDREW R
PORTMAN LAUX CATHERINE
RAFFERTY MARYELLEN
ROBINSON LISA
RODRIGUEZ JUAN
ROMER FRED
ROSOFF JEFFREY
ROSOFF KATHRYN
ROWLEY ANNE MARIE
SABATINI KIMBERLY
SCHLEICHER WILLIAM G
SEACOR PATRICK
SHAFRAN RICHARD J
SHERMAN CONSTANCE
STEIN MONICA
STOLOWITZ DYLAN B
STRAUS SARENA
SWANSON NANCY
TIMMER ELLEN
TREJOS JAMES
TSE DORIS
TUDOR DEREK J
VALT THEA A
VARRICCHIO LOUIS J
VASELEKOS SUSAN
VELESACA DIGNA M
WAWAK PHYLLIS J
WEBSTER EDWIN
WEED PETER M
WESSELY JURGEN
WEST CON CONTRACTING
ZHININ FRANCISCO RAUL
BEACON
ABONGO JUDY
ADAMS VANESSA
ADDAE ENA
ADORNO CETERINO
ADP DINER INC
AHMED ALLAN
ALAJI QUEY
ALFORD MARIA
ALIJAJ FATMIRA
ALLEN KELSEY M
ANGELO LYNN
ANTALEK MICHELLE
ANTONATOS DEMETRIUS
ANTONATOS JUSTINE L
ANTONECCHIA CHRIS
ARCE JUAN
ARCE RALPH J
ARE TEMIDAYO M
ARNOLD ZACHARY
ARQUILLA AUGUSTINE J
ARTTALKCOM INC
AVEY KORA
AYMAR-BLAIR MICHAEL
BAGALA SERAFINA
BAJCAR SCOTT M
BAKER LINDA
BARDUA PHILLIP
BARKER CARL
BARNHART DAVID
BARRETT ANN
BARTON CAROLYN
BATISTA ESPERANZA D
BATTA LOU
BEACON C FAC ACAD
BEAMON TIMOTHY
BEBE BUNDLE STUDIO
BEDECARREERNST S K
BELLIS LAURA
BELTRAN ROSEMARY
BENEVENTO ANN
BENNETT MARISSA
BENNEY CATHERINE
BENTLEY CHARLES G
BERGIN BRENDON A
BERNACCHIA JARED
BESSOR MATTHEW J
BETHEA BRITTANY L
BIANCHI STACIE
BLANKEN DOROTHY
BODYSKOR LLC
BOERS BARBARA
BOGENSCHULTZ JANET
BONSANTI MARIA
BOSQUE RICHARD
BOYLE KAY
BRITTAIN CHARLES L
BROWN BREAD AND VON HOLT
BRYAN JOHN H
BUETI CARL
BULLERS BRITTANY
BURGOA BARBARA
BURKE TWINKLE D
BURNS SHARON
BUTLER CHRISTOPHER
BYRNE HARRY J
CADER RHEYAN
CAHILL MICHAEL
CAPORALE JOHN A
CAPORALE KATHY
CARDINALE BRENDA
CARK JUSTIN
CARLSON JOHN
CARPINO JASON K
CARRERAS MARIAH A
CASALINO ALESANDRA
CASTREJON BALBUENA MONICA
CAZARESFLORES C I
CERVONE ANTHONY
CERVONE GERARDO J
CHOP CORP LLC
CHRINIAN GERARD
CICALESE DIANA
CICERON GESSY
CIPOLLA EDWARD
CIRALLI ANTHONY
CLARK MELISSA C
COAXUM DIAMOND
COHEN MUSGROVE DEBORAH
COLLINS KYLE
COLTON ELIZABETH A
COLUCCI JENNIFER
CONKLIN LAUREN
CONTE TAYLOR E
COOPER NICHOLAS
CORSON SAI
CRISSMAN DANIEL R
CRISSMAN SAMANTHA D
CRONAN KATHY
CRUZ HECTOR
CRYSTALS FLOWERS & GIFTS
CUEVAS LUIS R
CURRAN PAULA C
DACEY JOHN W
DAHL LARRY S
DAHL MARIANNE
DANDREANO JACOLYN H
DANDREANO WILLIAM M
DANIEL WILENCHIK
DARHANSOFF LOUISE
DAVENPORT DEVIN
DAVIS GREENE ELLINOR
DAVIS GREENE WILLIAM
DAVIS JOHN
DAVIS KENNETH
DAVIS LUCIANNA
DEGELORMO MALORIE
DEINES JUSTIN
DELANEY CHRISTINE
DELBENE CHARLES R
DELCONTE LOUIS R
DENICOLAIS BRETT A
DESSANTI DIANNE M
DESSUS JESSIE
DEVIDO CHRISTINA
DICKINSON MAGGIE
DIEDRICH ANNA M
DIKA ISMAIL
DIPOMPO ELIZABETH
DIPOMPO MICHAEL
DORION DOREEN
DORTCH LISA C
DUNDERDALE MARIANNA
DUNN RICHARD J
DYSARD SEAN
EDMOND TIMOTHY
EGAN CHRISTY A
EGAN THOMAS A
EGER DAVID
EISENHOWER DAVE V
ELLER MANFRED
ELLIOTT MARIA P
ELLISON JACQUELINE
ERICSON NANCY J
EST TERESA S
ESTELA ROSE
EVANS BRIANNE
EVANS JOHN J
FAISON JAMES
FAJARDO SHAWNA
FALZONE JILLIAN
FAMILY DOLLAR
FASANO MICHAEL D
FASS KEVIN J
FASULO JOHN
FELTON ALANA
FERNANDEZ JOSE A
FINCHAM CHARLES W
FISH KEVIN D
FISHKILL CTR FOR REHABAND
FOLEY MARY T
FORDE IEISHA M
FOSGATE JAMIE
FRANCIS COREY
FRASIER AMANDA E
FRATTURA MARIANA S
G P ABINGDON BEACON LLC
GALENA ASSOCIATES LLC
GALLEGO PEDRO S
GANTT TANISHA
GEDMINAITE ZOFIJA
GERSH AARON
GHORMOZ EMMANUEL A
GIANNELLI JAKIA
GIBBS RYAN
GIRON ALBERTO
GOBBI LOUISE
GOLDBERG STACIE J
GOLEMBIEWSKI DANIEL J
GOMEZ DENISE M
GOODALL JOHN
GRAMERCY PSYCHOLOGICAL SERVICES
GREEN FRANK
GREEN GARDNER
GROSBARD SIM L
GURWITZ ANDREW
GUTIERRZMNRYDLPZ K G
GUZMAN DIXON
HAIGHT BRIAN D
HALVEY KATHIE
HALVEY PAT
HALVEY PETER
HANNAH FREDDIE
HARKINS BETTY
HARKINS BETTY H
HARRIS RENEEYA N
HARRISTHOMPSON WESLY
HAVARD ELLA
HEADY ROSEMARY
HENGSTLER CHRISTINE
HENKE CHRISTINA D
HERBER FRANKLIN
HERNANDEZ STEVEN A
HERSON ELIZABETH
HIBBS AMANDA
HINCHEY ANITA
HIXSON SOMMER
HOLLAND MELISSA
HOPKINS GEORGE
HORAN BEATRICE E
HUDSON TILLMAN
HUGHES DOLORES
HUMBERT LAMONT
HYLTON JOSHUA
IN PROGRESSIVE HEALTH MANAGEMENT
INGLES JUAN A
JAMES JOHNSON ADULT NITA HEDGEWOOD
JENNER JOHN
JENNINGS GEORGE
JENNINGS TIMOTHY
JIMENEZ WARREN
JOHNSON DURELL M
JOHNSON JOHN W
JOHNSTON PIERCE
JOINER GEORGE S
JONES QWINTONA S S
JORDAN ANN C
JOYCE TIMOTHY J
KABA JENABOU
KAYS DEBORAH M
KEATING JOSEPH
KELLY MARQUITA
KITZROW GERALD
KNAPP JESSICA D
KRASINSKI AMY
KRASNIQI SHEFQET
KURZ BRIAN T
LAFFERTY ANN C
LAGOY LINDA N
LAMBRECHT PATRICK A
LANCASTER DONALD
LAVALLEE GREGORY C
LEE SEUNG
LETTERIO VIRGINIA
LEWIS KESEAN
LINDENBAUM GROSBARD SIMONE
LINDENBAUM KAREN
LINDNER ROSINA F
LIOCE MICHAEL
LIS FRANCES
LOCKWOOD JACK
LOPEZ ZORAIDA I
LUCAS NICOLE M
LUCAS PATRICK T
LUGO KAREN
LUNA LEILANI
LUSTER TAVON
LUTHER DELOS D
LYNCH SUKRUEDEE
LYONS LYNN A
MACAVERY LENA M
MAKOULAKAUD KONE
MALDONADO ERIKA
MALLOY LASHAWN
MALONEY MICHELLE
MANGLASS PAUL
MANN JESSICA L
MANOS JOANNA MARISA
MARMOLEJO KEYIA A
MARTIN JULIA
MARTIN SEAN
MARTINEZ V
MARTINEZ SANTANA JOSE
MATTRACION KYLE
MAYERS JOSHUA H
MAYFIELD CLIFFORD
MAZZURCO MICHAEL
MCALPINE ROBERT
MCCAIN PENELOPE
MCCALL COLUMBUS
MCCARTHY TERENCE
MCCORMICK BRIAN
MCCULLOUGH HAZEL
MCCULLOUGH MICHAEL
MCELDUFF DANIEL
MCGRATH BRENDAN
MCNAIR GLORIA
MCNAIR MICOL J
MCNAUGHTON JOSEPHINE
MEACHAM MAKAYLA
MELFI JOSEPH
MENDOZA D
MENGAY DONALD H
MENU MESSENGERS
MERLINO FRANK E
MEYER CURT
MICHEL ERIC
MIEMIS KARLIS
MIEMIS VENESSA M
MILLER DERRICK
MILLER PETER C
MITCHELL ONEIL D
MOFFAT LORRAINE
MONROE HEATHER L
MONTGOMERY DARRYL L
MORALES ANGEL
MORALES DOMINGO
MORALES JOSE
MORAN ROBERT
MORE TOM
MORENOFF DEANA
MORRISON SAMANTHA
MORROW MCAULEY ALYSSA A
MOUNT BEACON INCLINE RAILWAY RESTORATION
MUCA ERIKA L
MUCHOW KARL F
MUNOZ KENNETH
MURPHY DANIEL
MUSCAT CHRIS
NEATH ROXANNE
NEMMI DELI AND PIZZA
NEWMAN TRACEY
NIDAL HASSEN
NOEL ANTHONY
NUSSBAUM BRUCE
OBREGON DEBRAH
OHARA MELISSA A
OLEARY MARY
OO HAN M
OREGO ROSALBA
ORIS CHARLES
ORR JUSTIN
PARANAVITHANE MENASHA
PARKER SARAH
PATRICIA JACKSON
PATRICK GLORIA A
PATTERSON JEANNE
PAVELOCK PAMELA J
PECKRON TIMOTHY
PELAIA CAROLE J
PELLICANE COURTNEY
PENDLETON DAWN
PENZETTA DOMINICK
PERLES JANET M
PETERSON SEAN
PINNOCK BETTY
POWELL ANDREA
POWELL ARDAL
PREYS ALEX
PRICE DYLAN
PRICE JACKSON S
PROVENZANO ELLEN
QUINN RENEE R
RAMIREZ HECTOR L
RAMIREZ J E
RBPC CONSULTING
RED CARDINAL HOLDINGS
REDA ANTHONY R
REDA DIANNE M
REED VANESSA
RENBARGER HELEN
RESEK HELEN P
RESTO LUZ
RESTO RAUL
REY MARKIS
REYNOLDS THOMAS
RHODIE CURTIS
RICCARDI MARIO
RICOTTILLI NUNZIO
RIGGS BRIAN
RIOFRIO HECTOR
RIOFRIO VIVIAN
RIVERA DOMINIQUE
RIVERA LUZ
ROBINSON JAVON
ROBINSON KOZIEM
ROBINSON TODD
ROD JAMES P
RODRIGUEZ CARLOS M
RODRIGUEZ GABRIEL A
RODRIGUEZ NILDA
RODRIGUEZ TAMI
ROGERS DEVON D
ROGERS JANEVETT
ROGERS NOEL R
ROGOVIN CATHERINE
RONDA MARK
ROSS STAJA
ROSSINI STEPHEN
ROTH RAMSEY S
ROZENTAL ROTEM
RUBIN ASSOCIATES INTERNATIONAL LAW
RUNION NICOLE
RUSSELL LAROY
S & S CLEANING
SAHA EILEEN
SALES BONNIE
SALMELA KATARINA
SALVAS PAUL
SANCHEZ CHANNING J
SANTORELLI JEFFREY L
SANTORELLI JOSEPH
SAWAI YUKIKO
SCHECTER JULIE
SCOFIELD MARYELLEN
SCONZO JOY
SEXY NAILS
SHANTA 11B2360
SHARMA SAHIL K
SHTANAJ SHUKRI
SIEBERT KENNETH B
SIEGEL ARYEH J
SIEGEL IRINA N
SIERRAMALDANDO JONATHAN
SIGURES JASMINE
SIMON GEMMA
SIMONS DEBORAH J
SMITH ALEXANDER
SMITH DAVID
SMITH KELLY
SMITH MIRIAM
SMITH NATHAN A
SMITH NYSEK
SMITH PEARL
SMITH RICHARD
SMITH RONALD
SNELL SCOTT D
SOUTH AVENUE ELEMENTARY
SOUTH AVENUE PTA
SPERANO JACK
STANKOWSKI CATHERINE
STEINARD BERYL
STRIMLING MUCHO JODY L
STROMAN SHAYLA E
STRONCONI RENE L
SUMNER HOLLY R
SWEAT PEARLIE
TACURI SINCHI JUAN V
TANAKA KAREN
TANCREDI KATHLEEN A
TARA T ROGERS RM TRUST
TAYLOR J J
TEDESCO LUCIA
TENGSTROM MARY C
TFBNJ VENTURES LLC
THOMPSON CARLA J
TICEHURST F G
TITANIC ROBERT
TOGLIA MICHAEL
TOMLINS FRANKLIN H
TOMPKINS CAITLYN
TOMPKINS TERRACE
TOSCANO FRANCESCA
TRAVIGLIA GINNY
TRAVIGLIA VIRGINIA A
TRINIDAD MADELINE
TURNER AIRIDA
TURNER PAUL
VALENTI GEORGE L
VALENZUELA LAURA
VALVERDE JUAN J
VAN DUSER JAMES P
VANNOY IMAN
VANVLACK BARBARA A
VANVLACK THEODORE D
VARAS PATRICK J
VARGAS JOEY
VERMEHREN EDWARD P
VIERA GLADYS R
VILLANI ROCCO
VOGEL PHARMACY
VOGRINCIC NESTOR G
WAITE DEVIN J
WALKER ALAETRA
WALTER VIVIAN
WARREN LAVAR
WASSI MARY A
WASSWEILER WILLIAM
WAY OSUBA MELISSA
WEGLINSKI JOSEPH E
WEGLINSKI THOMAS M
WEYANT LAUREN M
WILCOX JESSICA L
WILCOX SHAWN C
WILKERSON SHABAR
WILLIAMS CECIL F
WILLIAMS DENISE E
WILLIAMS LATWUANDA
WILLIAMS MARQUIS
WILLIAMS REYNOLD M
WILLIAMS RUFUS
WILLIAMS VILMA A
WILSON ELIZABETH L
WINGATE AT SAINT FRANCIS
WOODBURY CONSULTING
WORTHY ALYSE
WYCHE VINESSA
WYLDE DEBRA J
WYNN CHANNING O
YBARRA EDWARD
YEKEL ROBERT E
YNIGUEZ GERALDINE V
YOUNG ALBERT
YOUNG VERA
ZHININ LUIS A