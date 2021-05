Does the Man Owe You Money?

$5.8 million in unclaimed funds due Highlands residents

Each year, we publish a list of some of the thousands of people and businesses in the Highlands who are owed money by New York State. The state comptroller maintains a database of checks — utility refunds, the balance of forgotten bank accounts, stock dividends, insurance payouts, security deposits, unused gift cards — that for whatever reason were returned to sender.

Companies are required by law to report dormant accounts to the state and, if the owner can’t be located, turn over the funds to the comptroller. The agency maintains a public database of these “unclaimed funds” to match lost money with lost people.

These are the contents of 2,396 dormant accounts owed to current and former Cold Spring and Philipstown residents and businesses, with a value of $1.47 million; 1,579 accounts worth $849,000 owed to Garrison residents; and 6,804 accounts worth $3.52 million owed to Beacon residents, for a total of $5.8 million.

You can search for your name or organization at ouf.osc.state.ny.us. If you are owed money, or you are the next-of-kin, you complete a form that can usually be submitted online but in some cases must be mailed. Call 800-221-9311 with questions.

The list below includes names from the Highlands added to the state database in 2020. For lists dating to 1985, see the previous edition.

COLD SPRING

ALTUCHER JAMES

AMERICAN UNITY FUND

ANIMAL HOSPITAL OF COLD SPRING

ATTANASIO JANICE A

BARTH MARTIN

BERNER NANCY M

BERNER RICHARD

BERNER THOMAS R

BIAFORE JASON A

BLANCH CLARK C

BLANCH RICHARD

BOOTH ANN

BUCKNER MEGHAN

BUHRE JAMES

BURKE KEVIN

CALANDRILLO MATTHEW P

CALAZ DOMINGOS

CALLAGHAN CHRISTIAN

CAMPBELL ALEXANDER

CARUFE HELEN R

CARUFE JAMES R

CHAMP MICHAEL

CHIGAS OLIVIA

CIMINO VINNY

CLINTON CHRISTINE

COLD SPRING DEPOT

COLD SPRING DONUTS

COLETTA JOHN J

CONKLIN GEORGE N

COOK EDWARD J

COOK GLORIA M

DIGIGLIO JOSEPH A

DISTEFANO K

DONOVAN TERENCE

DUNCAN CONSTANCE

EDWARDS SAM

ELTAHER JULIE

ELVIN ALBURN H

EMMONS DONALD F

FARQUHARSON EMMA J

FELICIANO NANCY

FEUER CHRISTINE S

FIDELITY INVESTMENTS

FLAHERTY DEBORAH M

FLAHERTY WILLIAM M

FONDA CLAYTON C

FONDA MARY J

FREDERICKS SIENNA R

FREDRICKS DEVON

FULLAM MARY A

GILLESPIE ELIZABETH

GRANT KATHY

GROD JOHN

GROSSO CHARLENE

GUARAGNA KATHERINE

HALDANE HIGH SCHOOL

HALPIN MICHAEL G

HAMILTON CHARLES

HANNON JANE

HAVILAND STEPHANIE

HAWKINS EVAN

HEDGES ERIN B

HEDGES LUKE S

JACK WEINSTEIN

JENSEN CELIA

JOHNSON SCHMIDT ELIZABETH J

JONES ALANNA M

JORDAN JESSICA S

KAVANA LOWELL W

KENDRICK TAYLOR

LAROCCO ELISE

LEE HARTFORD JUHEE

LIJOI JOHN

LUCAS JOHN

LUCHETTA JOSEPH L

LYONS HAROLD D

MALONEY KATHLEEN

MARDIX RON

MEEROPOL IVY E

MERANDO TINA

MILLS JOHN G

MILLS JOHN G

MULLER JENNIFER

MUNIZ MARIA F

MURPHY TEDDY

NIEVES LAURA L

NIEVES ROBERT C

ON AIR ENGINEERING

OSTROW SANDRA L

OSULLIVAN PATRICK

PARISI DEBRA

PHILLIPS DIANE M

PHILLIPS JEFFREY D

PIDALA ANITA

PIDALA JOSEPH A

PINTO CHRISTOPHER E

PROCOPIO FOOD SERVICE

PULETZ SHERYL

REEVES SARAH

RICO INDUSTRIES

RUDOLPH RICHARD

RYZY RYSKI ALBERT

RYZY RYSKI FORREST

SADDER ANITA G

SANTORO JANET IRA

SAVASTANO KRISTOPHER

SCHAEFER CAROLYN

SCHILLER MICHAEL I

SCHLITZER MARY C

SEDDON KLARA

SHEERAN JOHN

SHIELDS PATRICK O

SILVERSTEIN QUINIAN

SKINNER ANDREW

SKINNER RAPHAELITA

SNK FARM

SPRATT MARY

STANCOS AUTO BODY

STEPHENS HEIDI

T WEBBER PLUMBING & HEATING

TAYLOR HARRY

TIFFANY MILLER MAXWELL T

TOMIZAWA PAUL

TOMIZAWA RINCON JULISA

TOMLINS RICHARD E

TRAINA PATRICIA J

TURNER BRITTNEY

VALENTINE RICHARD

VANDERMERWE STEPHEN

VASSARI WILLIAM P

VITANZA DAVID G

VITIELLO ANNE

VOLKMANN FRANK

WARM MARK

WEINPAHL DAVID A

WEINSTEIN LINDA M

WHITE SHARR

WOELTZ JESSIE

WOJTUSIAH KAREN

WOJTUSIAK KAREN

YOUNGER CHARLES D

YOUNGER MILAGROS M

GARRISON

ADAMS MICHELE

AMTER KEVIN

BAKKER CATHERINE

BALTER LEE

BARBOUR CELIA M

BARUAH MONA

BASTIAN HEATHER

BELK MARCUS T

BREER EMILY

BUETI ANTHONY P

BUETI DOMINICK

BUKOWSKI GUSTAV

CARLUCCI ANTHONY P

CHRISTIAN JOHN

CHRISTOPHE BAISLEY

CONCETTA

CROSS TIMBERS CONSTRUCTION

CULP ROBERT A

CURTIS ELLEN L

CUSUMANO LENNY

DALE GEORGE S

DEPALMA SUSAN

DONAHUE ELLEN

DUBOIS DEREK

DUNN JOSEPH P

DUNNE ALLISON

ENDRES THOMAS J

ERICKSON PENOLOPE B

FAHERTY MARTIN P

FARRE ALEXANDER H

FERGUSON RICHARD D

FITZGERALD BRIAN

FRASER HOLLY A

FREEMAN ROBERT

GALLIGAN JAMES

GALLUP KATHERINE

GARCIA JEFFREY

GELBER JOEL D

GLASSMAN BENJAMIN

GRIMMER IMOGENE

HAY JULIE

HEADY MARYBETH

HIGGINS ROBERT

JAMES JESSICA

JESZECK KATHLEEN H

JESZECK STEVEN W

JOHNSON PETER

JONES FREDRIC L

JONES KEVIN

KAYLOR JAMES

KILDORRERY SHANBALLY

KOHLER PATRICIA M

LANT DAVID

LAWLESS IAN

LEARDI STEVEN

LEARDI TRICIA A

LEGGIERO DENICE

LEONARD ANTHONY

LICHTENSTEIN PHYLLIS H

LINARES VIVIAN

LOMBARDI CHRISTOFER

LOUNSBURY AARON

LUNDGARDH JACK

MADISON SUDOL SUZANNE T

MAIETTA RALPH

MALZO JOSEPH

MCCAFFREY BOB

MCLOUGHLIN MARGARET M

MEYER JEFFREY D

MIGLIORE MARY

MILLER LOUIS J

MORAN ALEXANDER E

NEILL BEN

O’TOOLE TYLER

OROURKE ANN

ORTIZ MONICA

OSBORNE FOR COUNTY CLERK

PEPARO MICHAEL A

PEPE ANDREW R

PORTMAN LAUX CATHERINE

RAFFERTY MARYELLEN

ROBINSON LISA

RODRIGUEZ JUAN

ROMER FRED

ROSOFF JEFFREY

ROSOFF KATHRYN

ROWLEY ANNE MARIE

SABATINI KIMBERLY

SCHLEICHER WILLIAM G

SEACOR PATRICK

SHAFRAN RICHARD J

SHERMAN CONSTANCE

STEIN MONICA

STOLOWITZ DYLAN B

STRAUS SARENA

SWANSON NANCY

TIMMER ELLEN

TREJOS JAMES

TSE DORIS

TUDOR DEREK J

VALT THEA A

VARRICCHIO LOUIS J

VASELEKOS SUSAN

VELESACA DIGNA M

WAWAK PHYLLIS J

WEBSTER EDWIN

WEED PETER M

WESSELY JURGEN

WEST CON CONTRACTING

ZHININ FRANCISCO RAUL

BEACON

ABONGO JUDY

ADAMS VANESSA

ADDAE ENA

ADORNO CETERINO

ADP DINER INC

AHMED ALLAN

ALAJI QUEY

ALFORD MARIA

ALIJAJ FATMIRA

ALLEN KELSEY M

ANGELO LYNN

ANTALEK MICHELLE

ANTONATOS DEMETRIUS

ANTONATOS JUSTINE L

ANTONECCHIA CHRIS

ARCE JUAN

ARCE RALPH J

ARE TEMIDAYO M

ARNOLD ZACHARY

ARQUILLA AUGUSTINE J

ARTTALKCOM INC

AVEY KORA

AYMAR-BLAIR MICHAEL

BAGALA SERAFINA

BAJCAR SCOTT M

BAKER LINDA

BARDUA PHILLIP

BARKER CARL

BARNHART DAVID

BARRETT ANN

BARTON CAROLYN

BATISTA ESPERANZA D

BATTA LOU

BEACON C FAC ACAD

BEAMON TIMOTHY

BEBE BUNDLE STUDIO

BEDECARREERNST S K

BELLIS LAURA

BELTRAN ROSEMARY

BENEVENTO ANN

BENNETT MARISSA

BENNEY CATHERINE

BENTLEY CHARLES G

BERGIN BRENDON A

BERNACCHIA JARED

BESSOR MATTHEW J

BETHEA BRITTANY L

BIANCHI STACIE

BLANKEN DOROTHY

BODYSKOR LLC

BOERS BARBARA

BOGENSCHULTZ JANET

BONSANTI MARIA

BOSQUE RICHARD

BOYLE KAY

BRITTAIN CHARLES L

BROWN BREAD AND VON HOLT

BRYAN JOHN H

BUETI CARL

BULLERS BRITTANY

BURGOA BARBARA

BURKE TWINKLE D

BURNS SHARON

BUTLER CHRISTOPHER

BYRNE HARRY J

CADER RHEYAN

CAHILL MICHAEL

CAPORALE JOHN A

CAPORALE KATHY

CARDINALE BRENDA

CARK JUSTIN

CARLSON JOHN

CARPINO JASON K

CARRERAS MARIAH A

CASALINO ALESANDRA

CASTREJON BALBUENA MONICA

CAZARESFLORES C I

CERVONE ANTHONY

CERVONE GERARDO J

CHOP CORP LLC

CHRINIAN GERARD

CICALESE DIANA

CICERON GESSY

CIPOLLA EDWARD

CIRALLI ANTHONY

CLARK MELISSA C

COAXUM DIAMOND

COHEN MUSGROVE DEBORAH

COLLINS KYLE

COLTON ELIZABETH A

COLUCCI JENNIFER

CONKLIN LAUREN

CONTE TAYLOR E

COOPER NICHOLAS

CORSON SAI

CRISSMAN DANIEL R

CRISSMAN SAMANTHA D

CRONAN KATHY

CRUZ HECTOR

CRYSTALS FLOWERS & GIFTS

CUEVAS LUIS R

CURRAN PAULA C

DACEY JOHN W

DAHL LARRY S

DAHL MARIANNE

DANDREANO JACOLYN H

DANDREANO WILLIAM M

DANIEL WILENCHIK

DARHANSOFF LOUISE

DAVENPORT DEVIN

DAVIS GREENE ELLINOR

DAVIS GREENE WILLIAM

DAVIS JOHN

DAVIS KENNETH

DAVIS LUCIANNA

DEGELORMO MALORIE

DEINES JUSTIN

DELANEY CHRISTINE

DELBENE CHARLES R

DELCONTE LOUIS R

DENICOLAIS BRETT A

DESSANTI DIANNE M

DESSUS JESSIE

DEVIDO CHRISTINA

DICKINSON MAGGIE

DIEDRICH ANNA M

DIKA ISMAIL

DIPOMPO ELIZABETH

DIPOMPO MICHAEL

DORION DOREEN

DORTCH LISA C

DUNDERDALE MARIANNA

DUNN RICHARD J

DYSARD SEAN

EDMOND TIMOTHY

EGAN CHRISTY A

EGAN THOMAS A

EGER DAVID

EISENHOWER DAVE V

ELLER MANFRED

ELLIOTT MARIA P

ELLISON JACQUELINE

ERICSON NANCY J

EST TERESA S

ESTELA ROSE

EVANS BRIANNE

EVANS JOHN J

FAISON JAMES

FAJARDO SHAWNA

FALZONE JILLIAN

FAMILY DOLLAR

FASANO MICHAEL D

FASS KEVIN J

FASULO JOHN

FELTON ALANA

FERNANDEZ JOSE A

FINCHAM CHARLES W

FISH KEVIN D

FISHKILL CTR FOR REHABAND

FOLEY MARY T

FORDE IEISHA M

FOSGATE JAMIE

FRANCIS COREY

FRASIER AMANDA E

FRATTURA MARIANA S

G P ABINGDON BEACON LLC

GALENA ASSOCIATES LLC

GALLEGO PEDRO S

GANTT TANISHA

GEDMINAITE ZOFIJA

GERSH AARON

GHORMOZ EMMANUEL A

GIANNELLI JAKIA

GIBBS RYAN

GIRON ALBERTO

GOBBI LOUISE

GOLDBERG STACIE J

GOLEMBIEWSKI DANIEL J

GOMEZ DENISE M

GOODALL JOHN

GRAMERCY PSYCHOLOGICAL SERVICES

GREEN FRANK

GREEN GARDNER

GROSBARD SIM L

GURWITZ ANDREW

GUTIERRZMNRYDLPZ K G

GUZMAN DIXON

HAIGHT BRIAN D

HALVEY KATHIE

HALVEY PAT

HALVEY PETER

HANNAH FREDDIE

HARKINS BETTY

HARKINS BETTY H

HARRIS RENEEYA N

HARRISTHOMPSON WESLY

HAVARD ELLA

HEADY ROSEMARY

HENGSTLER CHRISTINE

HENKE CHRISTINA D

HERBER FRANKLIN

HERNANDEZ STEVEN A

HERSON ELIZABETH

HIBBS AMANDA

HINCHEY ANITA

HIXSON SOMMER

HOLLAND MELISSA

HOPKINS GEORGE

HORAN BEATRICE E

HUDSON TILLMAN

HUGHES DOLORES

HUMBERT LAMONT

HYLTON JOSHUA

IN PROGRESSIVE HEALTH MANAGEMENT

INGLES JUAN A

JAMES JOHNSON ADULT NITA HEDGEWOOD

JENNER JOHN

JENNINGS GEORGE

JENNINGS TIMOTHY

JIMENEZ WARREN

JOHNSON DURELL M

JOHNSON JOHN W

JOHNSTON PIERCE

JOINER GEORGE S

JONES QWINTONA S S

JORDAN ANN C

JOYCE TIMOTHY J

KABA JENABOU

KAYS DEBORAH M

KEATING JOSEPH

KELLY MARQUITA

KITZROW GERALD

KNAPP JESSICA D

KRASINSKI AMY

KRASNIQI SHEFQET

KURZ BRIAN T

LAFFERTY ANN C

LAGOY LINDA N

LAMBRECHT PATRICK A

LANCASTER DONALD

LAVALLEE GREGORY C

LEE SEUNG

LETTERIO VIRGINIA

LEWIS KESEAN

LINDENBAUM GROSBARD SIMONE

LINDENBAUM KAREN

LINDNER ROSINA F

LIOCE MICHAEL

LIS FRANCES

LOCKWOOD JACK

LOPEZ ZORAIDA I

LUCAS NICOLE M

LUCAS PATRICK T

LUGO KAREN

LUNA LEILANI

LUSTER TAVON

LUTHER DELOS D

LYNCH SUKRUEDEE

LYONS LYNN A

MACAVERY LENA M

MAKOULAKAUD KONE

MALDONADO ERIKA

MALLOY LASHAWN

MALONEY MICHELLE

MANGLASS PAUL

MANN JESSICA L

MANOS JOANNA MARISA

MARMOLEJO KEYIA A

MARTIN JULIA

MARTIN SEAN

MARTINEZ V

MARTINEZ SANTANA JOSE

MATTRACION KYLE

MAYERS JOSHUA H

MAYFIELD CLIFFORD

MAZZURCO MICHAEL

MCALPINE ROBERT

MCCAIN PENELOPE

MCCALL COLUMBUS

MCCARTHY TERENCE

MCCORMICK BRIAN

MCCULLOUGH HAZEL

MCCULLOUGH MICHAEL

MCELDUFF DANIEL

MCGRATH BRENDAN

MCNAIR GLORIA

MCNAIR MICOL J

MCNAUGHTON JOSEPHINE

MEACHAM MAKAYLA

MELFI JOSEPH

MENDOZA D

MENGAY DONALD H

MENU MESSENGERS

MERLINO FRANK E

MEYER CURT

MICHEL ERIC

MIEMIS KARLIS

MIEMIS VENESSA M

MILLER DERRICK

MILLER PETER C

MITCHELL ONEIL D

MOFFAT LORRAINE

MONROE HEATHER L

MONTGOMERY DARRYL L

MORALES ANGEL

MORALES DOMINGO

MORALES JOSE

MORAN ROBERT

MORE TOM

MORENOFF DEANA

MORRISON SAMANTHA

MORROW MCAULEY ALYSSA A

MOUNT BEACON INCLINE RAILWAY RESTORATION

MUCA ERIKA L

MUCHOW KARL F

MUNOZ KENNETH

MURPHY DANIEL

MUSCAT CHRIS

NEATH ROXANNE

NEMMI DELI AND PIZZA

NEWMAN TRACEY

NIDAL HASSEN

NOEL ANTHONY

NUSSBAUM BRUCE

OBREGON DEBRAH

OHARA MELISSA A

OLEARY MARY

OO HAN M

OREGO ROSALBA

ORIS CHARLES

ORR JUSTIN

PARANAVITHANE MENASHA

PARKER SARAH

PATRICIA JACKSON

PATRICK GLORIA A

PATTERSON JEANNE

PAVELOCK PAMELA J

PECKRON TIMOTHY

PELAIA CAROLE J

PELLICANE COURTNEY

PENDLETON DAWN

PENZETTA DOMINICK

PERLES JANET M

PETERSON SEAN

PINNOCK BETTY

POWELL ANDREA

POWELL ARDAL

PREYS ALEX

PRICE DYLAN

PRICE JACKSON S

PROVENZANO ELLEN

QUINN RENEE R

RAMIREZ HECTOR L

RAMIREZ J E

RBPC CONSULTING

RED CARDINAL HOLDINGS

REDA ANTHONY R

REDA DIANNE M

REED VANESSA

RENBARGER HELEN

RESEK HELEN P

RESTO LUZ

RESTO RAUL

REY MARKIS

REYNOLDS THOMAS

RHODIE CURTIS

RICCARDI MARIO

RICOTTILLI NUNZIO

RIGGS BRIAN

RIOFRIO HECTOR

RIOFRIO VIVIAN

RIVERA DOMINIQUE

RIVERA LUZ

ROBINSON JAVON

ROBINSON KOZIEM

ROBINSON TODD

ROD JAMES P

RODRIGUEZ CARLOS M

RODRIGUEZ GABRIEL A

RODRIGUEZ NILDA

RODRIGUEZ TAMI

ROGERS DEVON D

ROGERS JANEVETT

ROGERS NOEL R

ROGOVIN CATHERINE

RONDA MARK

ROSS STAJA

ROSSINI STEPHEN

ROTH RAMSEY S

ROZENTAL ROTEM

RUBIN ASSOCIATES INTERNATIONAL LAW

RUNION NICOLE

RUSSELL LAROY

S & S CLEANING

SAHA EILEEN

SALES BONNIE

SALMELA KATARINA

SALVAS PAUL

SANCHEZ CHANNING J

SANTORELLI JEFFREY L

SANTORELLI JOSEPH

SAWAI YUKIKO

SCHECTER JULIE

SCOFIELD MARYELLEN

SCONZO JOY

SEXY NAILS

SHANTA 11B2360

SHARMA SAHIL K

SHTANAJ SHUKRI

SIEBERT KENNETH B

SIEGEL ARYEH J

SIEGEL IRINA N

SIERRAMALDANDO JONATHAN

SIGURES JASMINE

SIMON GEMMA

SIMONS DEBORAH J

SMITH ALEXANDER

SMITH DAVID

SMITH KELLY

SMITH MIRIAM

SMITH NATHAN A

SMITH NYSEK

SMITH PEARL

SMITH RICHARD

SMITH RONALD

SNELL SCOTT D

SOUTH AVENUE ELEMENTARY

SOUTH AVENUE PTA

SPERANO JACK

STANKOWSKI CATHERINE

STEINARD BERYL

STRIMLING MUCHO JODY L

STROMAN SHAYLA E

STRONCONI RENE L

SUMNER HOLLY R

SWEAT PEARLIE

TACURI SINCHI JUAN V

TANAKA KAREN

TANCREDI KATHLEEN A

TARA T ROGERS RM TRUST

TAYLOR J J

TEDESCO LUCIA

TENGSTROM MARY C

TFBNJ VENTURES LLC

THOMPSON CARLA J

TICEHURST F G

TITANIC ROBERT

TOGLIA MICHAEL

TOMLINS FRANKLIN H

TOMPKINS CAITLYN

TOMPKINS TERRACE

TOSCANO FRANCESCA

TRAVIGLIA GINNY

TRAVIGLIA VIRGINIA A

TRINIDAD MADELINE

TURNER AIRIDA

TURNER PAUL

VALENTI GEORGE L

VALENZUELA LAURA

VALVERDE JUAN J

VAN DUSER JAMES P

VANNOY IMAN

VANVLACK BARBARA A

VANVLACK THEODORE D

VARAS PATRICK J

VARGAS JOEY

VERMEHREN EDWARD P

VIERA GLADYS R

VILLANI ROCCO

VOGEL PHARMACY

VOGRINCIC NESTOR G

WAITE DEVIN J

WALKER ALAETRA

WALTER VIVIAN

WARREN LAVAR

WASSI MARY A

WASSWEILER WILLIAM

WAY OSUBA MELISSA

WEGLINSKI JOSEPH E

WEGLINSKI THOMAS M

WEYANT LAUREN M

WILCOX JESSICA L

WILCOX SHAWN C

WILKERSON SHABAR

WILLIAMS CECIL F

WILLIAMS DENISE E

WILLIAMS LATWUANDA

WILLIAMS MARQUIS

WILLIAMS REYNOLD M

WILLIAMS RUFUS

WILLIAMS VILMA A

WILSON ELIZABETH L

WINGATE AT SAINT FRANCIS

WOODBURY CONSULTING

WORTHY ALYSE

WYCHE VINESSA

WYLDE DEBRA J

WYNN CHANNING O

YBARRA EDWARD

YEKEL ROBERT E

YNIGUEZ GERALDINE V

YOUNG ALBERT

YOUNG VERA

ZHININ LUIS A