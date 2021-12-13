Haldane High School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Ella Ashburn, Robbie Baker, Ezra Beato, Maya Beck, Tim Ben Adi, Hannah Benson, Katrine Buslovich, Giancarlo Carone, Caroline Cates, Madison Chiera, Mia DiLello, Patrick DiNardo, William Etta, Kylie Falloon, Eden Feinstein, Kyle Frommer, Stefano Hammond, Bianca Harmancin, Rose LaBarbera, Jaclyn Landolfi, Betsy McBride, Matthew McCoy, Emma McGillicuddy, Elijah McKelvey, Emilia Osborn, Jesse Osterfeld, Luke Parrella, April Ransom, Stephen Robinson, Sophia Scanga, Felix Schmidt, Katie Shields, Molly Siegel, Meghan Tomann
High Honor Roll
Blake Bolte, Helen Chiera, Shea DeCaro, Jeremiah Gaines, Ryan Irwin, Camille Maglio, Mazzie Maxwell, Marisa Scanga, Robert Viggiano
Honor Roll
Ryan Buhre, Michael Covelli, Antoinette deMartine, Kimberly Edge, Ryan Gray, Zoe Harris, Jenna Irwin, Maya Osborn, Per Sandlund, Marcel Schwarz, Sharon Torres Nieves
Grade 11
Principal’s List
Julian Ambrose, Samuel Bates, Zachary Cannova, Elizabeth Cates, Matteo Cervone, Carmela Cofini, Chase Coulson, Aleksander Danilov, Celia Drury, Ryan Eng-Wong, Sara Ferreira, Elliott Goldberg, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Rowen Kuzminski, Nathaniel McPherson, Mary Mikalsen, Mairead O’Hara, John Perricone, Daniel Phillips, Rhys Robbins, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Roy Smith, Sean Brennan Spruck, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Lucas Vladimiroff, Conrad White
High Honor Roll
Edward Bauer, Jude Columb, Megan Ferreira, Madeleine Gardephe, Maya Gelber, Jesse Hagen, Diego Haskell-Ramirez, Raunaq Kapoor, Charlie Keegan, John Kisslinger, Andrew Kubik, Albina McFadden, Kate Meisner, Caroline Nelson, Helen Nicholls, John Peters, Gabriel Petty, Kaelyn Powlis, Thomas Rockett, Chloe Rowe, Josephine Russell Jarmusch, Jakob Schmitt, Fiona Shanahan, William Sniffen, Andreia Vasconcelos-Meneses, Sofia Wallis
Honor Roll
William Bradley, May Columb, Quentin Conrey, Dylan Horan, Kate Jordan, Sofia Salazar, Walker Tinsley, Jillian Weinpahl
Grade 10
Principal’s List
Vanja Booth, Quinlynn Carmicino, Liam Gaugler, Clement Grossman, Jeremy Hall, Ivy Heydt-Benjamin, Madeleine Hutz, Finola Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Mac Lake, Elaine Llewellyn, Gabriel Lunin-Pack, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Julie Shields, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westpahl
High Honor Roll
Scott Bailey, Lily Benson, Grace Bradley, Alissa Buslovich, Liliana Cappello, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Oscar Donahue, Evan Giachinta, Sarah Jones, Mary Junjulas, Ronan Kiter, Lola Mahoney, Jacqueline Muth, Simon Pieza, Dylan Rucker, Isabella Tomizawa-Rincon
Honor Roll
Alexandra Busselle, William Busselle, James D’Abruzzo, Liam Flanagan, Zachary Harris, Jack Hartman, Colin Hopkins, John Mangan, Michael Murray, Henry O’Neil, Peter Ruggiero, Keira Russell, Dashiell Santelmann, Olivia Scanga, Emil Schweizer, Ivan Siciliano, Marlena Slokenbergs
Grade 9
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Claire Bolte, Judine Cox, Violeta Edwards Salas, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Leif Heydt-Benjamin, Frederick Hohenberger, Helen Hutchinson, Zohra Kapoor, Rain Lee, Thomas Locitzer, Micah Morales, Gabriela Perilli, Oliver Petkus, Charles Rowe, Julian Schwarz, Brendan Shanahan, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Stickle, Jake Thomas
High Honor Roll
Alexandra Cairns, Christopher Coronel, Kira Drury, Edwin Dubroff, Hunter Erickson, John Illian, Sophie Koch, Patrick Locitzer, Lorelai Luoma, Jake Powers, Brandt Robbins, Laurel Sassano, Isabella Tavares, Crystal Timmons
Honor Roll
Brody Corless, Christian Ferreira, Sienna Fredricks, Tyler Hyatt, Wilson Robohm, Shania Vasconcelos