Haldane Middle School Honor Roll

Students honored for first-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Eleanor Chew, Louise Denehy, Aine Duggan, Sofia Kelly, William O’Hara, Tomas Simko
High Honor Roll
Dylan Ann Ambrose, Anthony Bailey, Diego DiGiglio, James Frommer, Ryder Griffin, Kai Ietaka, Carl Kester, Nicolas Lagerman, Elliot Mahoney, Ember Mahoney, Nicolo Masella, Lincoln McCarthy, Marisa Peters, Maxwell Sanders, Samantha Thomas
Honor Roll
Luke Bozsik, Philip J. Cappello, Savannah Duggan, Daniel Nakabayashi, Kayena S. Pierre, Megan Powell, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Giovanni Siciliano, Luke Tippett, Ty Villella
Grade 7
Principal’s List
Nadine Alayon, Dessa B. Bellamy-Tarantino, Hazel Berkley, Polina Buslovich, Marco DiLello, Frances Donahue, Ryan Duncan, Rita Edwards-Salas, Juan F. Fajardo, Margaret Hall, Lugh Hartford, Tess Hereford, Talia Hird, Liv Holmbo, Benjamin M. Hutz, Christine Junjulas, Connor Keegan, Nicolas LeMon, Una Lentz, Griffin Lucca, Gavin Mahoney, Maisie Matthews, Ruby M. McCormick, Sydney Merriman, Corinna Mueller, Lily Parker, Gemma Sabin, Oliver Sanders, Plum Severs, Patrick Shields, Lincoln Wayland
High Honor Roll
Antonio Cardoso, Ryan Cavallaro, Cooper Corless, Silas Joseph Emig, Jack Ferreira, Henry Foley-Hedlund, Alexander Gaugler, Jaiden Gunther, Rosie L.Herman, Frankie Hohenberger, Elaina Johanson, Lachlan Koch, George Shep MacInnes, Jacqueline L. McCormick, Amelia Yaret Nova-Martinez, Caden Philippi, David Powlis, Kate Resi, Taya Robinson, Danna Sinchi, Delia Starr, Graham James Weppler
Honor Roll
Alexa Faith Arcigal, Dylan Falloon, Hunter Fredricks, Abigail Grace Glotzer, Lela R. Gurvich- Andrews, Parker Larsen, Jayden Luoma, Milla Maxwell, Jacob Medoff, Salvatore Pidala, Theo Sacks, Maksum Shevchyk, Marlo Star Sokol, Miya Tzivoni-Kahan
Grade 6
Principal’s List
Jordan Nicole Armond, Petra Brooks-Saladyga, Emma Cavanaugh, Samuel Chew, Gelio A. Duarte, Lukas Ellison, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Clark B. Illian, Diem Lee, Gabriel Marzollo, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Vivian McKenney, Clara O’Neil, Charlie Robohm, Thomas Sexton, Sachi Starbuck, Aisling Stathos, Scout L. Thakur deBeer
High Honor Roll
Caitlin Alves, Nicholas Arcigal, Henry Bailey, Oscar Cheah, Araliss Coronel, Lainey Donaghy, Aurelius Drinnon, Gavin D. Drury, Eleanor Dubroff, Shay Hanna, Martina Kulan, Anya Mercurio, Margaret O’Sullivan, Joshua Phillips, Sam Poses, Luciano Ruggiero, Audrey Silverstein, Ella Sizemore, Tanya Syan, Sophia Taylor
Honor Roll
Eli Beato, Katherine Miray Botros, Jack Conrey, Everett Daly, Vannia Poleth Gonzalez, Eli Hudson, James Llewellyn, Maria McFadden, Mark Scanga, August Skiptunis, Reagan Mae Stickle