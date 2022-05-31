Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for third-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Eleanor Chew, Louise Denehy, Aine Duggan, Carl Kester, William O’Hara, Maxwell Sanders, Tomas Simko
High Honor Roll
Dylan Ann Ambrose, Diego DiGiglio, Savannah Duggan, James Frommer, Ryder Griffin, Sofia Kelly, Nicolas Lagerman, Elliot Mahoney, Ember Mahoney, Nicolo Masella, Lincoln McCarthy, Marisa Peters, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Luke Tippett
Honor Roll
Anthony Bailey, Molly Bernstein, Luke Bozsik, Philip J. Cappello, Lyla Belle Chandler, Ryder Wolf Henricksen, Kai Ietaka, Cooper Maletz, Daniel O’Sullivan, Giovanni Siciliano, Samantha Thomas, Ty Villella
Grade 7
Principal’s List
Nadine Alayon, Hazel Berkley, Polina Buslovich, Cooper Corless, Marco DiLello, Frances Donahue, Ryan Duncan, Rita Edwards-Salas, Juan F. Fajardo, Lugh Hartford, Tess Hereford, Talia Hird, Frankie Hohenberger, Benjamin M. Hutz, Christine Junjulas, Connor Keegan, Nicolas LeMon, Una Lentz, Griffin Lucca, Maisie Matthews, Jacqueline L. McCormick, Ruby M. McCormick, Sydney Merriman, Corinna Mueller, Amelia Yaret Nova-Martinez, Lily Parker, Taya Robinson, Gemma Sabin, Oliver Sanders, Plum Severs, Delia Starr, Lincoln Wayland, Graham James Weppler
High Honor Roll
Alexa Faith Arcigal, Dessa B. Bellamy-Tarantino, Ryan Cavallaro, Silas Joseph Emig, Henry Foley-Hedlund, Alexander Gaugler, Jaiden Gunther, Lela R. Gurvich-Andrews, Margaret Hall, Rosie L. Herman, Elaina Johanson, George Shep MacInnes, Gavin Mahoney, Jacob Medoff, Caden Philippi, Patrick Shields, Danna Sinchi, Miya Tzivoni-Kahan
Honor Roll
Liv Holmbo, Parker Larsen, Milla Maxwell, Kate Resi, William X. Sevilla, Marlo Star Sokol
Grade 6
Principal’s List
Jordan Nicole Armond, Gelio A. Duarte, Lukas Ellison, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Clark B. Illian, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Clara O’Neil, Luciano Ruggiero, Thomas Sexton, Audrey Silverstein, Sachi Starbuck, Aisling Stathos, Tanya Syan, Sophia Taylor
High Honor Roll
Caitlin Alves, Nicholas Arcigal, Henry Bailey, Petra Brooks-Saladyga, Emma Cavanaugh, Oscar Cheah, Samuel Chew, Araliss Coronel, Lainey Donaghy, Eleanor Dubroff, Martina Kulan, Diem Lee, Gabriel Marzollo, Vivian McKenney, Anya Mercurio, Charlie Robohm, Ella Sizemore, August Skiptunis, Scout L. Thakur deBeer
Honor Roll
Eli Beato, Katherine Miray Botros, Everett Daly, Aurelias Drinnon, Gavin D. Drury, Cassidy Dwyer, Vannia Poleth Gonzalez, Eli Hudson, Margaret O’Sullivan, Joshua Phillips, Sam Poses, Mark Scanga, Reagan Mae Stickle