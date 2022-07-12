Haldane High School Honor Roll

Students recognized for fourth-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Ella Ashburn, Robbie Baker, Ezra Beato, Maya Beck, Tim Ben Adi, Blake Bolte, Caroline Cates, Madison Chiera, Mia DiLello, Patrick DiNardo, Eden Feinstein, Kyle Frommer, Stefano Hammond, Bianca Harmancin, Rose LaBarbera, Jaclyn Landolfi, Betsy McBride, Matthew McCoy, Emma McGillicuddy, Elijah McKelvey, Emilia Osborn, Jesse Osterfeld, Luke Parrella, April Ransom, Stephen Robinson, Harrison Sassano, Sophia Scanga, Felix Schmidt, Marcel Schwarz, Katie Shields, Molly Siegel, Meghan Tomann
High Honor Roll
Katrine Buslovich, Daniella Cataldo, Shea DeCaro, Kimberly Edge, William Etta, Kylie Falloon, Zoe Harris, Aaron Hathaway, Ryan Irwin, Mazzie Maxwell, Maya Osborn, Per Sandlund, Marisa Scanga
Honor Roll
Bozley Beachak, Hannah Benson, Giancarlo Carone, Antoinette deMartine, Camille Maglio, Robert Viggiano
Grade 11
Principal’s List
Julian Ambrose, Sam Bates, Kate Bolte, Zachary Cannova, Elizabeth Cates, Matteo Cervone, Chase Coulson, Alek Danilov, Celia Drury, Ryan Eng-Wong, Sara Ferreira, Olivia Flanagan, Maya Gelber, Elliott Goldberg, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Rowen Kuzminski, August Lee, Nathaniel McPherson, Mary Mikalsen, Caroline Nelson, Helen Nicholls, Mairead O’Hara, John Perricone, John Peters, Gabriel Petty, Daniel Phillips, Kaelyn Powlis, Rhys Robbins, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Roy Smith, William Sniffen, Brennan Spruck, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Jillian Weinpahl, Conrad White
High Honor Roll
Edward Bauer, Carmela Cofini, Jude Columb, Megan Ferreira, Jesse Hagen, Diego Haskell-Ramirez, Dylan Horan, Raunaq Kapoor, Charlie Keegan, Andrew Kubik, Ian Matkin, Albina McFadden, Thomas Rockett, Josephine Russell Jarmusch, Jakob Schmitt, Fiona Shanahan, Andreia Vasconcelos-Meneses, Lucas Vladimiroff
Honor Roll
Quentin Conrey, Gael Frezza, John Kisslinger, Sofia Wallis
Grade 10
Principal’s List
Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Quinlynn Carmicino, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Ivy Heydt-Benjamin, Madeleine Hutz, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Gabriel Lunin-Pack, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Ruby Poses, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westphal
High Honor Roll
Grace Bradley, Alissa Buslovich, Liliana Cappello, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Oscar Donahue, Emily Gilleo, Colin Hopkins, Mary Junjulas, Mac Lake, Elaine Llewellyn, Lola Mahoney, Percy Parker, Eloise Pearsall, Simon Pieza, Julie Shields, Isabella Tomizawa-Rincon
Honor Roll
Alexandra Busselle, William Busselle, William Denehy, Liam Flanagan, Zachary Harris, Sarah Jones, John Mangan, Michael Murray, Henry O’Neil, Peter Ruggiero, Keira Russell, Ivan Siciliano
Grade 9
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Judine Cox, Violeta Edwards Salas, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Helen Hutchinson, Micah Morales, Brandt Robbins, Julian Schwarz, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Stickle
High Honor Roll
Claire Bolte, Alexandra Cairns, Christopher Coronel, Kira Drury, Edwin Dubroff, Hunter Erickson, Frederick Hohenberger, Zohra Kapoor, Patrick Locitzer, Thomas Locitzer, Gabriela Perilli, Jake Powers, Charles Rowe, Brendan Shanahan, Jake Thomas, Crystal Timmons
Honor Roll
Brody Corless, Leif Heydt-Benjamin, Catherine Horton, Tyler Hyatt, John Illian, Sophie Koch, Rain Lee, Lorelai Luoma, Wilson Robohm, Laurel Sassano, Wyatt Weppler