Varsity Scoreboard

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Girls’ Soccer

Beacon 3, Minisink Valley 2
Beacon 5, Monticello 0
Devyn Kelly (2), Reilly Landisi (2), Noelle Hasse
Haldane 3, Pawling 1
Finola Kiter, Marisa Peters, Gaby Perilli
North Salem 4, Haldane 0

Football

Westlake 41, Haldane 7
Monroe-Woodbury 55, Beacon 0

Cross-Country

Beacon at Bowdoin XC Classic
41. Henry Reinke (18:16.10)
55. Jack Twining (18:46.30)

Volleyball

Millbrook 2, Haldane 0
Dobbs Ferry 3, Haldane 1
Haldane 3, Poughkeepsie 0
Cornwall 3, Beacon 0
Goshen 3, Beacon 1

Girl’s Tennis

Beacon 4, Cornwall 3
Beacon 7, Minisink Valley 0
Haldane 5, North Salem 0
Haldane 5, Valhalla 0

Boys’ Soccer

Haldane 4, FDR-Hyde Park 0
Ryan Eng-Wong (2), Brendt Robbins, Clem Grossman
Haldane 5, North Salem 0
Eng-Wong (4), Grossman
Haldane 3, Croton 0
Eng-Wong, Grossman, Max Westphal
Beacon 3, Minisink Valley 0
Beacon 8, Monticello 0

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