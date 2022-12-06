Haldane High School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Julian Ambrose, Sam Bates, Edward Bauer, Kate Bolte, Zach Cannova, Elizabeth Cates, Matteo Cervone, Chase Coulson, Celia Drury, Ryan Eng-Wong, Megan Ferreira, Sara Ferreira, Olivia Flanagan, Elliott Goldberg, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Raunaq Kapoor, Rowen Kuzminski, Albina McFadden, Nate McPherson, Mary Mikalsen, Caroline Nelson, Mairead O’Hara, Nino Perricone, John Peters, Gabe Petty, Daniel Phillips, Kaelyn Powlis, Rhys Robbins, Thomas Rockett, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Fiona Shanahan, Roy Smith, Will Sniffen, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Jillian Weinpahl, Conrad White
High Honor Roll
Ben Bozsik, Will Bradley, Carmela Cofini, Quentin Conrey, Aleksander Danilov, Gael Frezza, Maya Gelber, Jesse Hagen, Dylan Horan, Kate Jordan, Charlie Keegan, John Kisslinger, Madeleine Knox, Andrew Kubik, August Lee, Helen Nicholls, Josephine Russell Jarmusch, Brennan Spruck, Lucas Vladimiroff, Sofia Wallis
Honor Roll
Jude Columb, Paula Herrera, Kate Meisner, Lola Ritell, Chloe Rowe, Andreia Vasconcelos-Meneses
Grade 11
Principal’s List
Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Alissa Buslovich, Liliana Cappello, Quinlynn Carmicino, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Madeleine Hutz, Mary Junjulas, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Elaine Llewellyn, Gabe Lunin-Pack, Lola Mahoney, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Julie Shields, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westphal
High Honor Roll
Jon Bastys, Grace Bradley, Alexandra Busselle, Delaney Corless, James D’Abruzzo, William Denehy, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Oscar Donahue, Emily Gilleo, Ivy Heydt-Benjamin, Colin Hopkins, Sarah Jones, Isadora Kaye, Mac Lake, Michael Murray, Jacqueline Muth, Henry O’Neil, Simon Pieza, Keira Russell, Dashiell Santelmann, Olivia Scanga, Nicholas Stathos, Isabella Tomizawa-Rincon, Claudio Zizzi
Honor Roll
William Busselle, Liam Flanagan, Zachary Harris, Connery Hart, Jack Hartman, Olivia Knox, John Mangan, Peter Ruggiero, Emil Schweizer, Marlena Slokenbergs, Harley Sporbert, Iain Starr, Jesse Tippett
Grade 10
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Alexandra Cairns, Judine Cox, Violeta Edwards Salas, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Leif Heydt-Benjamin, Frederick Hohenberger, Helen Hutchison, Micah Morales, Gabriela Perilli, Oliver Petkus, Brandt Robbins, Julian Schwarz, Brendan Shanahan, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nate Stickle
High Honor Roll
Emilia (Gray) Cardoso, Brody Corless, Christopher Coronel, Hunter Erickson, Catherine Horton, Zohra Kapoor, Sophie Koch, Patrick Locitzer, Thomas Locitzer, Jake Powers, Charles Rowe, Jake Thomas, Crystal Timmons, Jayden Treloar
Honor Roll
Claire Bolte, Kira Drury, Edwin Dubroff, Christian Ferreira, Louis Ferreira, Sienna Fredricks, Jack Illian, Frank Lanza, Rain Lee, Wilson Robohm, Laurel Sassano, Amelia Scarpino, Isabella Tavares, Shania Vasconcelos
Grade 9
Principal’s List
Dylan Ambrose, Eleanor Chew, Alexander Del Pozo, Louise Denehy, Diego DiGiglio, Leo DiGiovanni, Aine Dugan, Ryder Griffin, Leo Grocott, Amelia Kaye, Sofia Kelly, Carl Kester, Nicolas Lagerman, Elliott Mahoney, Ember Mahoney, Giovannina Manfredi, Nicolo Masella, Anna-Catherine Nelson, William O’Hara, Marisa Peters, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Maxwell Sanders, Louisa Schimming, Tomas Simko, George Stubbs, Owen Sullivan-Hoch, Ty Villella
High Honor Roll
Theo Baranszky-Job, Lucius Bell, Luke Bozsik, Ada Caccamise, Daniel Campanile, Philip Cappello, Lyla (Lenny) Chandler, Savannah Duggan, James Frommer, Ryder Henricksen, Seth Lunin-Pack, Lincoln McCarthy, Kristen (Kris) Mejia, Tyler Schacht, Henry Schimming, Jasmine Wallis, Merrick Williams
Honor Roll
Anthony Bailey, Molly Bernstein, Samuel Cardona Vargas, Emmett Horner, Kai Ietaka, Genevieve Knox, Arthur Owens, Megan Powell, Giovanni Siciliano, Samantha Thomas, Luke Tippett, Roth Westphal