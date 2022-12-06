Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Frances Donahue, Tess Hereford, Nicolas LeMon, Plum Severs
High Honor Roll
Hazel Berkley, Marco DiLello, Rita Edwards-Salas, Lela R. Gurvich-Andrews, Antoinette Guy, Lugh Hartford, Talia Hird, Benjamin M. Hutz, Christine Junjulas, Una Lentz, Griffin Lucca, Maisie Matthews, Jacqueline L. McCormick, Corinna Mueller, Lily Parker, Gemma Sabin, Oliver Sanders, Lincoln Wayland
Honor Roll
Nadine Alayon, Alexa Faith Arcigal, Polina Buslovich, Ryan Cavallaro, Cooper Corless, Ryan Duncan, Henry Foley-Hedlund, Stella Gretina, Jaiden Gunther, Margaret Hall, Eva Hohenberger, Elaina Johnson, Connor Keegan, George Shep MacInnes, Gavin Mahoney, Sydney Merriman, Amelia Yaret Nova-Martinez, Caden Philippi, Taya Robinson, Patrick Shields, Delia Starr
Grade 7
Principal’s List
Jordan Nicole Armond, Emma Cavnaugh, Samuel Chew, Araliss Coronel, Gelio A Duarte, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Clark B. Illian, Max H. Kupper, Diem Lee, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Anya Mercurio, Leo O’Neil, Luciano Ruggiero, Audrey Silverstein, Sachi Starbuck, Aisling Stathos, Tanya Syan, Sophia Taylor, Scout L. Thakur deBeer, Eamon Wall
High Honor Roll
Caitlin Alves, Nicholas Arcigal, Henry Bailey, Oscar Cheah, Lainey Donaghy, Lukas Ellison, Vannia Poleth Gonzalez, Sam Poses, Charlie Robohm, Maxwell Robohm, Thomas Sexton, Ella Sizemore
Honor Roll
Petra Brooks Saladyga, Aurelias Drinnon, Gavin D. Drury, Eleanor Dubroff, Cassidy Dwyer, Enid Hernandez, Martina Kulan, Maria McFadden, Vivian Azevedo McKenney, Joshua Phillips, August Skiptunis, Reagan Mae Stickle
Grade 6
Principal’s List
Teo Bon Tempo, Allegra Clementson, Carla Coleman, Edie Crockett Coleman, Edward McRae Hendrix, Oliver Dean Herman, Opal Herman, Aya Hull, Aidan Kane, Nomie Karetny, Elias Elli Kelly, Gavin Lyons-King, Everett MacIntyre, Caelan McDermott, Lughan McIlwaine, Dean Moyer, William Muller, Allegra Parella, Brian Rommel, Celia Anne Schneck, Theo Swan, Brooke Taylor, Natalie Taylor, Maura Tomann
High Honor Roll
Xaver Bazos, Elliot Bennett, Wyatt Rose Chadwick, Aidan Chandler, Dylan Drew, Andrew Orion Frieburghaus, David J.Garcia, Nicholas Gaugler, Marco Lagerman, Aisling Loughman, Sadie MacInnes, Evelyn Maddsion, Michael Vincent Perilli II, Tyler Powers, Kayla Ritell, Ellie Shields, Matthew Sousa, William Valentine
Honor Roll
Gavin Byrne, Mary Denehy, Sarah Emig, Bruno Lopez, Aiden Noormae