Rombout Middle School Honor Roll

Beacon students recognized for third-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Cecilia Allee, Maayan Alon, Michael Cahill, Jerry Chen, Terry Chen, Shannon Colandrea, Theodore Concepcion, Zamaya Cone, Haziel Decena Meran, Travis Dickston, Fionn Fehilly, Khloe Franklin, Valeria Garcia, Emilio Guerra, Elma Hassan, Madeleine Hayes, Shaun Jabar, Ruby King, Katelyn Kong, Mary Lopez, Lily Mack, Ash Marcus, Victoria McKay, Isaac McKible, Levi Partlow, Brady Philipbar, John Rose, Charlotte Rossi, Jesiah Swanigan, Elliott Thorne, Gavin Troiano, Isaac Tschang, Jesse Vermeulen, Parker White, Julie Whittemore, Áine Woods
High Honor Roll
Mikayla Acevedo, Molly-Rose Archer, Caroline Bell, Savannah Brace, Danica Brennen, Myasia Burch, Emily Coldrick, Mateo Cruz, Jason David, Naim Dika, Ka’Dera Elliott, Elijah Epps, Tyler Evans, Khordae Facey, Hailey Fish, William Flynn, Kayla Gerardes, Julian Hannah, Abigail Haydt, Miguel Herrera, Ryan Huynh, Reinabelle Jaafar, Wenang Kobarsih, Ethan Maxaner, Shyanne McNair, Gianna Mercer, Lily Murr, Madelyn Pellerin, Sarah Ramkalawon, Stella Reinke, Olivia Reynolds, Katherine Sendelbach, Finch Simons, Tabitha Smith-White, Januario Stageman, Harper Strang, Farrah VanCott, Rudolph Vergolina, Fabiola Vogrincic, Aslynn Way, Slater Way, Lila Welsh
Honor Roll
Jay Adams, Emma Bellis, Giovanni Bowley, Casey Brandstrom, Juniper Breault, Hartley Brickman, Angeleah Decker, Victoria Diaz, Adriana Fazioli, Hudson Fontaine, Brandon Fremer, Leo Garcia, Ayham Ghazzawi, Maliah Graham, Richard Johnson Jr., Gabriel Khan, Syeira Kozlik, Ava Lassiter, Jayden Lassiter, Yianniz Male, Ryan Mowen, Ray Noble IV, Nicholas Perry, David Ramirez, Lillian Ray, Bella Ridore, Julian Rivers, Noah Sanderson, Abdul Sayibu-Rahman, Za’layni Shand, Zachary Sherr, Caeleb Smith, Connor Varricchio, Nolan Varricchio, Ny’el Woods, Piper Yewchuck
Grade 7
Principal’s List
Jacqueline Albra, Owen Allee, Kiersten Barber, Breannah Brace, Gavin Bruno, Noa Buckland, Skylar Carr, Zahara Cone, Claire Cumming, Vaughn Davis, Andrea Delgado, Jake DeLuise, Evelyn DePalma, Ryan DiNobile, Maysie Doyle, Saoirse Fehilly, Christa George, Mckenna Griffin, Henry Gute, Maeve Haley, Zoe Hammond, Breanna Jones, Drew Kelly, Maximilian Kong, Heidi Maeng, Victoria Maruggi, Louise Mauks, Uswah Mohammed Murtada, Claire Morgan, Catherine Musorofiti, Sigil Netboy, Zora Nicholls, Payton O’Connell, Vivien Padoleski, Austin Ricketts, Maeve Rinaldi, Khloe Roci, Giana Rodriguez, Mackinley Roland, Isabella Ruffy, Nathaniel Salvati, Evangeline Santise, Hazel Schein, Benjamin Seaman, Shane Signorelli, Gonzalo Soria Velecela, Sophia Tomasik Dume, Caellum Tripaldi, Derek Waltke, Caleb Wells-McGurk, Owen Youatt
High Honor Roll
Mark Aakjar III, Jesse Apostolou, Abigail Atkins, Madison Beltran, Lily Berry, Erica Cabrera, Hawah Camara, Sarah Camara, Piper Clark, Amari Clarke, Lia Cosentino, Joseline Duran, SaRiah Faust, Jayden Harrison, Alejandro Herrera, Justin Mann, Josue Martell, Ruby Martin, Braelyn Milligan, Elise Moran, Olivia Ortiz, Sofien Oueslati Bourgeois, Oscar Pages, Sofia Posso Salcedo, Luis Ramon, Stephanie Ramon, Nour Raouf Said, James Reyes, Thalia Rodriguez, Bowie Roy, Hunter Smith, Hayden Wilson, Trey Zapencki, Joey Zezza
Honor Roll
Kendall Adnams, Femmie Akinwunmi, Kiann Allen, Caden Balfour, Benjamin Betancourt, Skye Brooks-Brown, Michai Brown, Justin Buchman, Wyatt Burgos, Anthony Castano, Henry Cerchiara, Isabella Davila, Chloe Davis, Zooey Dedring, Kaileigh Edie, Leah Fahlman, Kyle Fairbanks, Annabel Goodman, Tania Griffin, Troi Harvey Semple, Gauge Heeter, Emanuel Jenkins, Melody Longino, Bethlee Manzano Cabello, Oliver Meyer, Gabriel Montleon, Henry Mulligan, Ismael Munoz, Emily Nivicela Jarama, Brandon O’Dell, Antonio See, Vardan Singh, Jalen Thompson, Joshua Tonyes, Eliza Verdichizzi, Julie Vogrincic, Luna Yawman, Nicholas Zippo
Grade 6
Principal’s List
Natalie Allen, Luna Ayers-Uekawa, Hazel Balogh, Fiona Burke-Smith, Madison Carr, Ethan Cason, Lily Cheyne, Ivy Cohen, Connor Coldrick, Sebastian Concepcion, Shuprova Das, Elodie Duquesne, Evangeline Ferron, Lilah Fisher, Alice Gabel, Jordan Garzon, Eli Gilleo, Edith Giunta, Christian Gomez, Carolina Guerra, Manasvi Gupta, Silas Hayes, Samih Jabar, Samantha Johnson, Grace Just, Davia Kelleher, Julian Khan, Miles King, Ileana Lawrence, James Mack, Celest Marshall, Ethan McCredo, Elena Moleano, Madelyn Newcomb, Suvi O’Shea, Dominick Pulcastro, Zbigniew Rybak, Ashley Senior, George Stadler, Silas Stampleman, Ryan Sulca, Anita Vigeant
High Honor Roll
Brayden Arroyo, Vivianna Bailey, Gavin Barone, Joshua Benson, Sadie Bottone, Roman Brandt-Cannon, Amaya Bravo, Hawken Brickman, Matthew Browne, Jack Bunker, Jackson Coultas, Kylie Ebeling, Willow Faiella, Emmett Havers, Nathan Hayden, Weston Hetrick, Greyson Johnson, Connor Kuhhorn, Anthony Lopez, Logan Lyall, Olive Macina, Ivan Rinaldi, Geovanny Merchan Bermeo, Alicia Miller, Auwaab Mohammed Murtada, Ace Owen, Negatu Price, Adrian Quezada, Tallix Roan, Landon Soltish, Lyra Staab, Ellamarie Tejada, Daniel Tschang, Emery Vergolina, Lily Vogrincic, Colin Witkowski
Honor Roll
Mateo Alarcon, Janaly Alvarado, Riley Anderson, Sarp Bagriyanik, James Bailey, Marcus Brooks Jr., Gabriela Diaz, Sofia Dunay, Braedan Eraca, Shaniya Evans, Grace Fleming, Natalia Garcia, Lucien Guido Taylor, London Hernandez, Pixie Kimberg, Gabriella Larsson, Michael MacDougall, Ralph Marinaccio IV, Ramiro Martinez Jr., Scarlett Mckimmey, Michael Medina, Dezire Neely, Yailin Novas Perez, Dakota O’Dell, Avyanna Olvera, Amber Perez-Sample, Riley Peterson, Noah Postolan, Dion Qelaj, Leela Ramdeen, Sanaa Richardson, De’Jaun Rigby, Sophia Romero, Jonathan Saraceno, Warren Spatta, Hannah Spencer, Mia Tapia, Everett VanCott, Jaliyah Vasquez, Callie Winther