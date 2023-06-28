Haldane High School Honor Roll

Students recognized for fourth-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Julian Ambrose, Edward Bauer, Kate Bolte, Zach Cannova, Betsy Cates, matteo Cervone, Alex Danilov, Ryan Eng-Wong, Sara Ferreira, Elliott Goldberg, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Raunaq Kapoor, Rowen Kuzminski, Mary Mikalsen, Caroline Nelson, Helen Nicholls, Mairead O’Hara, Nino Perricone, Kaelyn Powlis, Rhys Robbins, Thomas Rockett, Josephine Russell Jarmusch, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Fiona Shanahan, Roy Smith, Will Sniffen, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Lucas Vladimiroff, Jillian Weinpahl
High Honor Roll
Sam Bates, Will Bradley, Carmela Cofini, Chase Coulson, Celia Drury, Maya Gelber, Dylan Horan, Ella Hotaling, Kate Jordan, Charlie Keegan, August Lee, John marra-Willis, Albina McFadden, Nate McPherson, John Peters, Gabe Petty, Daniel Phillips, Chloe Rowe, Brennan Spruck, Conrad White
Honor Roll
Ben Bozsik, Olivia Flanagan, Jesse Hagen, Diego Haskell-Ramirez, Madeleine Knox, Walker Tinsley, Sofia Wallis
Grade 11
Principal’s List
Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Liliana Cappello, Quinlynn Carmicino, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Colin Hopkins, Madeleine Hutz, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Elaine Llewelyn, Gabe Lunin-Pack, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Max Westphal
High Honor Roll
Alissa Buslovich, William Busselle, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Ivy Heydt-Benjamin, Olivia Knox, Mac Lake, Lola Mahoney, John Mangan, Jacqueline Muth, Henry O’Neil, Simon Pieza, Keira Russell, Olivia Scanga, Julie Shields, Harley Sporbert, Nick Stathos, Claudio Zizzi
Honor Roll
Jon Bastys, Alexandra Busselle, Delaney Corless, Oscar Donahue, Emily Gilleo, Sarah Jones, Mary Junjulas, Isadora Kaye, Michael Murray, Dylan Rucker, Dashiell Santelmann, Iain Starr, MacKenzie Warren
Grade 10
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Alexandra Cairns, Judine Cox, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Helen Hutchison, Micah Morales, Brandt Robbins, Julian Schwarz, Brendan Shanahan, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel
High Honor Roll
Emilia (Gray) Cardoso, Brody Corless, Christopher Coronel, Kira Drury, Hunter Erickson, Louis Ferreira, Andalou Frezza, Leif Heydt-Benjamin, Frederick Hohenberger, Catherine Horton, Zohra Kapoor, Sophie Koch, Thomas Locitzer, Gabby Perilli, Charles Rowe, Shaun Russell, Laurel Sassano, Nate Stickle, Crystal Simmons
Honor Roll
Claire Bolte, Edwin Dubroff, Christian Ferreira, John Illian, Frank Lanza, Rain Lee, Oliver Petkus, Jake Powers, Jake Thomas, Jayden Treloar
Grade 9
Principal’s List
Ada Caccamise, Eleanor Chew, Alexander Del Pozo, Louise Denehy, Diego DiGiglio, Leo DiGiovanni, Aine Dugan, Leo Grocott, Amelia Kaye, Sofia Kelly, Carl Kester, Nicolas Lagerman, Seth Lunin-Pack, Elliott Mahoney, Ember Mahoney, Giovannina Manfredi, Nicolo Masella, Anna-Catherine Nelson, William O’Hara, Marisa Peters, Maxwell Sanders, Louisa Schimming, Tomas Simko, George Stubbs, Owen Sullivan-Hoch, Ty Villella, Roth Westphal
High Honor Roll
Dylan Ambrose, Luke Bozsik, Philip Cappello, James Frommer, Lincoln McCarthy, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Tyler Schacht, Henry Schimming, Luke Tippett, Jasmine Wallis
Honor Roll
Anthony Bailey, Molly Bernstein, Lyla (Lenny) Chandler, Savannah Duggan, Ryder Griffin, Ryder Henricksen, Cooper Maletz, Kris Mejia, Megan Powell, Samantha Thomas, Merrick Williams