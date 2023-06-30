Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for fourth-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Hazel Berkley, Frances Donahue, Lela R. Gurvich-Andrews, Antoinette Guy, Tess Hereford, Talia Hird, Christine Junjulas, Nicolas LeMon, Maisie Matthews, Gemma Sabin, Plum Severs, Lincoln Wayland
High Honor Roll
Nadine Alayon, Alexa Faith Arcigal, Polina Buslovich, Marco DiLello, Ryan Duncan, Henry Foley-Hedlund, Margaret Hall, Lugh Hartford, Benjamin M. Hutz, Connor Keegan, Una Lentz, Griffin Lucca, Jacqueline L. McCormick, Lily Parker, Oliver Sanders, Delia Starr
Honor Roll
Ryan Cavallaro, Cooper Corless, Silas Joseph Emig, Juan F. Fajardo, Alexander Gaugler, Stella Gretina, Rosie L. Herman, Gavin Mahoney, Ruby M. McCormick, Jacob Medoff, Corinna Mueller
Grade 7
Principal’s List
Jordan Nicole Armond, Oscar Cheah, Samuel Chew, Araliss Coronel, Gelio A. Duarte, Cassidy Dwyer, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Clark B. Illian, Max H. Kupper, Diem Lee, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Leo O’Neil, Audrey Silverstein, Gianna Lorraine Squillace, Sachi Starbuck, Aisling Stathos, Tanya Syan, Sophia Taylor, Scout L. Thakur deBeer
High Honor Roll
Caitlin Alves, Henry Bailey, Emma Cavanaugh, Lainey Donaghy, Eleanor Dubroff, Enid Hernandez, Anya Mercurio, Joshua Phillips, Charlie Robohm, Thomas Sexton, Ella Sizemore, August Skiptunis, Eamon Wall
Honor Roll
Nicholas Arcigal, Katherine Miray Botros, Petra Brooks-Saladyga, Jack Conrey, Aurelias Drinnon, Gavin D. Drury, Lukas Ellison, Vannia Poleth Gonzalez, Gabriel Marzollo, Sam Poses, Luciano Ruggiero, Mark Scanga, Reagan Mae Stickle
Grade 6
Principal’s List
Elliot Bennett, Teo Bon Tempo, Allegra Clementson, Carla Coleman, Edie Crockett Coleman, Dylan Drew, Andrew Orion Frieburghaus, Edward McRae Hendrix, Oliver Dean Herman, Opal Herman, Aya Hull, Aidan Kane, Nomie Karetny, Elias Eli Kelly, Aisling Loughman, Everett MacIntyre, Caelan McDermott, Lughan McIlwaine, Dean Moyer, William Muller, Allegra Parrella, Tyler Powers, Brian Rommel, Celia Anne Schneck, Theo Swan, Brooke Taylor, Natalie Taylor, Maura Tomann, William Valentine
High Honor Roll
Xaver Bazos, Gavin Byrne, Aidan Chandler, Sarah Emig, David J. Garcia, Nicholas Gaugler, Bruno Lopez, Gavin Lyons-King, Sadie MacInnes, Evelyn Maddison, Michael Vincent Perilli II, Kayla Ritell, Ellie Shields, Matthew Sousa
Honor Roll
Maryam Alzaghir, Wyatt Rose Chadwick, Mary Denehy, Marco Lagerman, Tharissa E. Pierre, Kaila M. Woods