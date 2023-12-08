Beacon High School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Isabella Amundson, Henry Betterbid, Rubio Castagna-Torres, Nicole Coliman, Olivia Del Castillo, Marina Elias, Gabriella Espinal, Jayden Featherstone, Nathan Filc-Helmuth, Nora Folkes, Jacqueline Griesing, Harsh Gupta, Cadence Heeter, Serena Jabar, Myasia Lewis, Tiannah Lindsay, Evan Lombardo, Bryce Manning, Hannah Marin, Alexandria McCollum, Nico McKible, Isabella Migliore, Christopher Milewski, Karimah Muhammad, Twyla Nelson, Cameron O’Dell, Emilia Pastorello, Tatyana Pearson, Vanessa Piciacchio, Nahari Powell, Henry Reinke, Elizabeth Ruffy, Kasey Senior, Owen Skorewicz, Rachel Thorne, Emily Wei, Wallace Wei, Jon-Paul Wood
High Honor Roll
Imroz Ali, Wiles Assael, Daniel Benson, Anthony Borromeo, Emma Campagiorni, Sophia Campagiorni, Vanessa Campanelli, Douglas Capawana, Ella Cason, Aidan Cleveringa, Eleanor Cunningham, Damani Deloatch, Luke DeLuise, Chelsea DerBoghossian, Sara Gonzalez, Sienna Gorey, Isabella Haydt, Una Hoppe, Keira Istvan, Georgia Kane, Zuhir Kasem, Zakary Krachy, Gabrielle Kuka, Meara Kumar, Shy’anne Kush, Olivia Lapaz, Leonides Lopez IV, Amerie Madigan, Lauren McDermott, Stephen McDowell, Gia Morgan, Liam Murphy, Vanessa Murphy, Mia Nelsen-Cheyne, Thomas Nocerino, Lillie O’Leary, Elisa Pahucki, Monet Parker, Christopher Pirrone, Ricardo Ramirez Paredes, Merilyn Rinaldi, Luis Rivera, Nina Rivers, Keira Robinson, Kiarra Rodriguez, Jenna Rojas, Matthew Sandison, Jackson Shrawder, Michael Varian, Peter Vermeulen, Brandon Warren, Jahzara Watkins, August Wright, Noelle Young, Ryan Zingone Redfield
Honor Roll
Myah Aguilar Montano, Jack Antalek, Ronnie Anzovino, Jackson Atwell, Caleb Bennett, Ava DelBianco, Grace Delgado, Enis Dika, Kiana Dugger, Shadaya Fryar, Ariana Gallego, Jaidev Galvin, Jessica Gonzalez, Alexander Guobadia, Kimora Henry, Leslie Ilouga Wandji, Adam Jolly Jr., Emma Joyce, Kamille Kelley, Bryana Kelliher, Devyn Kelly, Samantha Lopez, Owen Lynch, William Martin, Anthony Marzovilla, Natalia Millan, Aryah Montefusco, Brad Patino Albarracin, Aniyah Pearson, Sophia Principe, Jayden Quintana, Arden Ragone, Kyla Richardson, Anisa Shtanaj, Brandon Soria, JonAy Taylor, Allison Thomas
Grade 11
Principal’s List
Kendall Alston, Beckett Anderson, Anabelle Arginsky, Taryn Beardsley, Isabel Bunker, Christine Chen, Evelina Diebboll, Tayler Finley, Willa Freedman, Justin Gerardes, AvaMaria Gianna, Mackenzie Harman, Grace Hudson, Sarah Jaafar, Jeannae’Jean-Francois, Karma Jones, Makayla King, Charlie Klein, Lani Lopez, Josephine Mallon, Jada Medley, Emma Merola, Addison Miller, Ronan Moran, Amelia Padilla, Katherine Ruffy, Anastasia Santise, Jacob Signorelli, Jax Spodek, Serena Stampleman, Mika-Gisselle Tates, Ava Zeoli, Francis Zezza
High Honor Roll
Riley Adnams, Nicholas Albra, Angelina Bottiglieri, Daniel Bridges, Lila Burke, Avery Davis, William Echevarria, Chiara Fedorchak, Messiah Gardner, Amaya Hernandez, Jalen Jackson, Reilly Landisi, Ela Lyons, Paige McCredo, Allen McKay, Madison Mianti, Darryl Montgomery Jr., Zoe Moreno, Lindsay Pedersen, Josue Pintado, David Quezada, Nathan Richardson, Daveya Rodriguez, Santiago Romero, Bethany Rudolph, Breanna Rudolph, Gabriel Salcedo, Kayli Shand, Chloe Sheffield, Sortia Tripaldi, Roque Vianna, Holly Whittemore, Malcolm Wilson
Honor Roll
Mason Alencastro, Isabella Baffuto, Kekoa Baysa, Kevin Beal, Jude Betancourt, Sally Betterbid, Ahmaria Bunn, Devin Byrne, Christopher Carton Jr., Danica del Puerto-Vitti, Sofia Diaz, Amir Figueroa, Ja’mes Gorden, Shane Griffin, Fallon Groza, Noelle Haase, Derrick Heaton, Bailey Hernandez, Hunter Humeston, Lee Humphreys, Samuel Hutchison, Ernesto Jenkins, Vincent Komer, Rory LaDue, Rowan Lane, Ethan Maignan, Mark McCabe, Ryann Meyer, Genan Mohammed Murtada, Rory Mowen, Connor Murphy, Megan Nicholson, Brianna Perez-Sample, Mehr Sagri, Jayla Soto, Natalia Sulsona, Amya Thompson, Sharod Tuggle, Siddiq Umrao, Michael VanBuren, Jaycob Velastegui, Saoirse Woods, Charles Zellinger
Grade 10
Principal’s List
Nadeen Ahmed, Farhana Antora, Alexander Browning, Skylar Clair, Christian Clay, Peter Cohen, Tye Elias, Jonah Espinosa, Marisah George, Samiha Golden, Kayla Hammond, Zenia Haris, Sa’yon Harrison, Everly Jordan, Alina Joseph, Oren Kelleher, Gabrielle Khalil, Savana Kush, Brayden Manning, Alma Mart, Aril McKee, Oscar McKible, Mira Miller, Annabelle Notarthomas, Liliana Rybak, Kayla Selander, Addison Zittel
High Honor Roll
Alianna Alijaj, Mira Bagriyanik, Logan Blum, James Bouchard III, Samuel Callan, Parker Capawana, Lola Ciccone, Quinn Clauson, Kiera D’lppolito, Diego Dickinson Case Leal, Teo Fairbanks, Gabriel Godbee, Natalie Hayden, Ruby Hotchkiss, Milo Isabell, Vincent Joao Jr., Griffin Kitzrow, Kiran Kumar, Tianna Lewis, Aron Li, Tania Lindsay, Irene Loza Argudo, Nora Marshall, Aiden Montleon, Brea O’Flaherty, Nolan O’Malley, Angelina Richards, Yoland Rofaeil, Mikaela Sanchez, Zachary Schetter, Thomas Senior, Anna Sevastianova, Gannon Statini-Perez, Alex Trama
Honor Roll
Madison Abrahamson, Macy Alencastro, Eduardo Arellano, Vincent Bergerson 3rd, King Bolton, Ella Brill, Emi Dickinson Case Leal, Sofia Domanski, Samiria Ferrer, Alejandro Flores Urzua, Ayden Gilleo, Kylee Graff, Javier Gutierrez Jr., Eliana Herrera, Dylan Hetrick, Ayden Hooten, Tyler Horton, Chance Hunter, Michael Jones, Cameron Just, Taylor Kelliher, Maceo Koerner, Carlos Lampon III, Ryan Landisi, June Luedeman, Julia McGuire-Soellner, Jayden Mihalchik, Silena Negron, Eli Netboy, Jaiere Newton, Khiana Nicholson, Adrien Okoye, Richie Omira, Michael Ramos, Victoria Reyes-Miele, Jonathan Richards, Jalaysia Robinson, Katrina Skorewicz, Anibal Soto III, Aiden Spiecker, Jonathan Trentacosta, Vinicius Trichinato, Juan Tutasi Jr., Marcos Velasco, George Walker, Ri’Kya White, Mya Wright, Alexander Young
Grade 9
Principal’s List
Cecilia Allee, Maayan Alon, Atlas Baltz, Charlotte Bowen, Jerry Chen, Terry Chen, Shannon Colandrea, Emily Coldrick, Theodore Concepcion, Zamaya Cone, Travis Dickston, Ka’Dera Elliott, Fionn Fehilly, Lily Figlia, Khloe Franklin, Emilio Guerra, Alyson Guobadia, Elma-Taherin Hassan, August Hayes, Miguel Herrera, Shaun Jabar, Ruby King, Wenang Kobarsih, Katelyn Kong, Mary Lopez, Molly Lyons, Lily Mack, Kylie Maloney, Ash Marcus, Ethan Maxaner, Victoria McKay, Isaac McKible, Lily Murr, Stella Reinke, John Rose, Charlotte Rossi, Abdul-Rahman Sayibu, Finch Simons, Elias Smith, Harper Strang, Elliott Thorne, Gavin Troiano, Isaac Tschang, Farrah VanCott, Jesse Vermeulen, Fabiola Vogrincic, Aslynn Way, Lila Welsh, Parker White, Julie Whittemore
High Honor Roll
Mikayla Acevedo, Dakota Barden, Caroline Bell, Tamirnesh Bernstein, Savannah Brace, Danica Brennen, Michael Cahill, Mateo Cruz, Magdalena del Puerto-Vitti, Abigail Durkin, Elijah Epps, Tyler Evans, Khordae Facey, Adriana Fazioli, Hailey Fish, William Flynn, Hudson Fontaine, Valeria Garcia, Kayla Gerardes, Abigail Getter, Julian Hannah, Abigail Haydt, Ryan Huynh , Gabriel Khan, Penelope Lipari, Jayshon Lopez, Yianniz Male, Yadriana Manzano Cabello, Shyanne McNair, Gianna Mercer, Lakota Newman, Madelyn Pellerin, Brady Philipbar, Sarah Ramkalawon, Lillian Ray, Olivia Reynolds, Bella Ridore, Julian Rivers, Sebastian Roquel, Katherine Sendelbach, Stella Sheehy, Caeleb Smith, Tabitha Smith-White, Januario Stageman, Savannah Steinman, Nolan Varricchio, Rudolph Vergolina, Andrew Whittemore, Aine Woods
Honor Roll
Savannah Acuti, Lily Amundson, Molly-Rose Archer, Emma Bellis, Giovanna Bottiglieri, Casey Brandstrom, Juniper Breault, Hartley Brickman, Myasia Burch, Isabella Bustamente, Misleidy Cruz Cruz, Jason David, Angeleah Decker, Christopher Diaz, Ethan Diaz, Naim Dika, Daniel Echevarria, Ayham Ghazzawi, Analyah Gonzalez, Maliah Graham, Elidonya Hudson, Aaliyah Iciano, Hailee Jennings, Teanna Jennings, Syeira Kozlik, Ava Lassiter, Isaac Long, Ryan Mowen, Luna Neyra, Ray Noble IV, Brianne Papo, Nicholas Perry, David Ramirez, Noah Sanderson, Jeremiah Sellers-Richards, Za’layni Shand, Neji Simon, Jamir Spence, Adryanah Sweat, Madison Thompson, Brevin Timm, Connor Varricchio, Slater Way, Ny’el Woods, Piper Yewchuck
BOCES CTI
High Honor Roll
Ahmaria Bunn, Amaya Hernandez, Zakary Krachy, Amerie Madigan, Ryann Meyer, Darryl Montgomery Jr., Cameron O’Dell, Brianna Perez-Sample, Cody Reinoehl, Nathan Richardson, Pedro Rivera III, Joseph Williams, Noelle Young
Honor Roll
A’Jah Bradshaw-Washington, Ayanna Dennis, Shane Griffin, Adam Jolly Jr., Luis Rivera, Nixon Salinas Jr., Siddiq Umroa, Michael VanBuren, Brayden Vlasaty, Sevana West