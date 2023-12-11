Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Max H. Kupper
High Honor Roll
Jordan Nicole Armond, Samuel Chew, Araliss Coronel, Gelio A. Duarte, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Jupiter Hutchison, Clark B. Illian, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Leo O’Neil, Thomas Sexton, Ella Sizemore, Aisling Stathos, Tanya Syan, Sophia Taylor, Scout Thakur deBeer
Honor Roll
Caitlin Alves, Nicholas Arcigal, Henry Bailey, Katherine Miray Botros, Emma Cavanaugh, Oscar Cheah, Lainey Donaghy, Cassidy Dwyer, Lukas Ellison, Vannia Poleth Gonzalez, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Diem Lee, Vivian Azevedo McKenney, Anya Mercurio, Sam Poses, Charlie Robohm, Audrey Silverstein, August Skiptunis, Gianna Lorraine Squillace, Sachi Starbuck
Grade 7
Principal’s List
Elliot Bennett, Teo Bon Tempo, Allegra Clementson, Carla Coleman, Edie Crockett Coleman, Dylan Drew, Oliver Dean Herman, Opal Herman, Aya Hull, Elias Eli Kelly, Caelan McDermott, Lughan McIlwaine, Dean Moyer, Allegra Parrella, Brian Rommel, Celia Anne Schneck, Matthew Sousa, Theo Swan, Brooke Taylor, Natalie Taylor, Maura Tomann, William Valentine
High Honor Roll
Gavin Byrne, Sarah Emig, Andrew Orion Frieburghaus, David J. Garcia, Noah Gonze, Aisling Loughman, Gavin Lyons-King, Evelyn Maddison, William Muller, Michael Vincent Perilli II, Kayla Ritell
Honor Roll
Maryam Alzaghir, Xaver Bazos, Bruno Lopez, Sadie MacInnes, Everett MacIntyre, Tyler Powers
Grade 6
Principal’s List
Olive Allebrand, Clark Brown, Nora-Jean Cotter, Luc H. Epstein, Parker Fyfe, Kaya Grahn, Ysabella Losin Jung, Benjamin LeMon, Miles Lucca, Zade Matthews, Owen Mekeel, Eleanor Katherine Pearson, Vincenzo Pidala, William Sexton, Klara Simkova, Alain Swan
High Honor Roll
Mya Amato, Elias Barton, Michael Kevin Beglan, Leo Blumberg, Rosa Cappello, Natalia Corless, Lucca Massimo Costantine, Cayleigh Deikus, Rex Seymour Del Pozo, MiaCruz DiGiglio, Marcela C. Duarte, Liam Gonze, Holt Illian, William Sena Kester, Bram Edward McKay, Oscar Pisano-Simonyi, Evangeline C. Schick, Ryan Spooner
Honor Roll
Ayros Chaljub, Jason Dwyer, Emma Elias, Kaylah Fernandez, Ashley Gilleo, Taylor Gnewuch, Gabriel Gray, Isla Hudson, Giovanni Mercurio, Rory Murray, Ava O’Neill, Mackenzie Tobin