Students recognized for third-quarter grades
Grade 12
Principal’s Honor Roll
Beckett Anderson, Anabelle Arginsky, Taryn Beardsley, Isabel Bunker, Christine Chen, Tayler Finley, Willa Freedman, Mackenzie Harman, Lani Lopez, Josephine Mallon, Addison Miller, Genan Mohammed Murtada, Nathan Richardson, Jax Spodek, Serena Stampleman, Ava Zeoli, Francis Zezza
High Honor Roll
Kendall Alston, Isabella Baffuto, Jude Betancourt, Sally Betterbid, Daniel Bridges, Jaidyn Caccomo, Evelina Diebboll, Messiah Gardner, Justin Gerardes, Fallon Groza, Sarah Jaafar, Jeannae’Jean-Francois, Karma Jones, Charlie Klein, Vincent Komer, Rory LaDue, Reilly Landisi, Allen McKay, Jada Medley, Emma Merola, Madison Mianti, Darryl Montgomery Jr., Evelynn-Jane Moreno, Lindsay Pedersen, Josue Pintado, Shilo Reynolds, Daveya Rodriguez, Bethany Rudolph, Breanna Rudolph, Katherine Ruffy, Gabriel Salcedo, Anastasia Santise, Samiratu Sayibu, Jacob Signorelli, Emma Soltish, Amya Thompson, Sevana West, Charles Zellinger
Honor Roll
Riley Adnams, Mason Alencastro, Kevin Beal, Ahmaria Bunn, Lila Burke, Devin Byrne, Catherine Calle-Ortiz, Avery Davis, Lucas Foret, AvaMaria Gianna, Ja’mes Gorden, Arianna Gowie, Bailey Hernandez, Samuel Hutchison, Brady Juhn, Luke Kozlik, Rowan Lane, Paige McCredo, Ryann Meyer, Annalea Miller, Ronan Moran, Rory Mowen, Connor Murphy, Amelia Padilla, Brianna Perez-Sample, Anjani Powell, Albion Qelaj, Matthew Reeves, Jalsysia Robinson, Jenna Serino, Kayli Shand, Makhi Smith, Natalia Sulsona, Mika-Gisselle Tates, Rayana Taylor, Sortia Tripaldi, Sharod Tuggle, Sierra VanDemark, Rayan Wandji Nzwessa, Holly Whittemore, Joseph Williams, Malcolm Wilson, Saniyah Wiltshire, Saoires Woods
Grade 11
Principal’s Honor Roll
Nadeen Ahmed, Alianna Alijaj, Farhana Antora, Christian Clay, Peter Cohen, Tye Elias, Jonah Espinosa, Marisah George, Samiha Golden, Zenia Haris, Alina Joseph, Oren Kelleher, Gabrielle Khalil, Savana Kush, Alma Mart, Aril McKee, Oscar McKible, Mira Miller, Annabelle Notarthomas, Liliana Rybak, Kayla Selander, Anna Sevastianova
High Honor Roll
Madison Abrahamson, Emanuele Bagala, Logan Blum, James Bouchard III, Ella Brill, Alexander Browning, Serenity Bunn, Skylar Clair, Gabriel Godbee, Javier Gutierrez Jr., Kayla Hammond, Dylan Hetrick, Ayden Hooten, Taylor Kelliher, Griffin Kitzrow, Kiran Kumar, Carlos Lampon III, Prince Langford-Jones, Aron Li, June Luedeman, Caleb Pfetzing, Julian Sala, Julius Sala, Zachary Schetter, Thomas Senior, Wilmer Sinchi Jimbo, Gannon Statini-Perez, Clive Stewart, Jonathan Trentacosta, Ri’Kya White
Honor Roll
Macy Alencastro, Eduardo Arellano, Ashland Assael, Mira Bagriyanik, Amari Battle, Mackenzie Campbell, Parker Capawana, Lola Ciccone, Christine Clemons-Simmons, Diego Dickinson Case-Leal, Teo Fairbanks, Jeremiah Hardwell Jr., Grace Hockler, Ruby Hotchkiss, Jaden Jones, Everly Jordan, Cameron Just, Maceo Koerner, Ryan Landisi, Isabella Lee, Josiah Lind, Tania Lindsay, Brayden Manning, Aiden Montleon, Khiana Nicholson, Brea O’Flaherty, Adrien Okoye, Richie Omira, Roman Proft, Elijah Rupp, Annabelle Scher, Desirae Smith, Anibal Soto III, Rihanna Taylor, Vinicius Trichinato, George Walker, Alexander Young
Grade 10
Principal’s Honor Roll
Mikayla Acevedo, Maayan Alon, Atlas Baltz, Charlotte Bowen, Jerry Chen, Terry Chen, Shannon Colandrea, Theodore Concepcion, Zamaya Cone, Caroline Diaz, Naim Dika, Elijah Epps, Fionn Fehilly, Lily Figlia, Khloe Franklin, Emilio Guerra, Elma-Taherin Hassan, Miguel Herrera, Shaun Jabar, Ruby King, Wenang Kobarsih, Katelyn Kong, Mary Lopez, Lily Mack, Ash Marcus, Ethan Maxaner, Victoria McKay, Isaac McKible, Lily Murr, Levi Partlow, Julian Rivers, John Rose, Charlotte Rossi, Finn Simons, Elias Smith, Declan Sprague, Januario Stageman, Harper Strang, Elliott Thorne, Isaac Tschang, Jesse Vermeulen, Julie Whittemore
High Honor Roll
Molly-Rose Archer, Tamirnesh Bernstein, Savannah Brace, Juniper Breault, Aniyah Brown, Myasia Burch, Magdalena del Puerto-Vitti, Travis Dickston, Ka’Dera Elliott, Hailey Fish, William Flynn, Hudson Fontaine, Kayla Gerardes, Ayham Ghazzawi, Maliah Graham, Julian Hannah, August Hayes, Ryan Huynh, Molly Lyons, Kaycee Matos, Shyanne McNair, Gianna Mercer, Joseph Pallone, Sarah Ramkalawon, Lillian Ray, Stella Reinke, Olivia Reynolds, Katherine Sendelbach, Caeleb Smith, Tabitha Smith-White, Gavin Troiano, Farrah VanCott, Nolan Varricchio, Rudolph Vergolina, Fabiola Vogrincic, Aslynn Way, Lila Welsh, Parker White
Honor Roll
Savannah Acuti, Cecilia Allee, Emma Bellis, Giovanna Bottiglieri, Giovanni Bowley, Casey Brandstrom, Hartley Brickman, Emily Coldrick, Misleidy Cruz Cruz, Mateo Cruz, Angeleah Decker, Ethan Diaz, Victoria Diaz, Tyler Evans, Khordae Facey, Adriana Fazioli, Brandon Fremer, Leo Garcia, Emanuel Gomez, Cole Heath, Elidonya Hudson, Syeira Kozlik, Jayden Lassiter, Yadriana Manzano Cabello, Ryan Mowen, Madelyn Pellerin, Brady Philipbar, Amari Powell, Bella Ridore, Samuel Riquelme Jr., Sebastian Roquel, Abdul-Rahman Sayibu, Za’layni Shand, Stella Sheehy, Jamir Spence, Kiarra Tice, Connor Varricchio, Aine Woods
Grade 9
Principal’s Honor Roll
Owen Allee, Noa Buckland, Skylar Carr, Lia Cosentino, Claire Cumming, Evelyn DePalma, Maysie Doyle, Joseline Duran, Saoirse Fehilly, Henry Gute, Alejandro Herrera, Maximilian Kong, Justin Mann, Louise Mauks, Desmond McGrath, Uswah Mohammed Murtada, Zora Nicholls, Oscar Pages, James Reyes, Nathaniel Salvati, Evangeline Santise, Hazel Schein, Violet Schilling, Shane Signorelli, Gonzalo Soria Velecela, Caellum Tripaldi, Owen Youatt
High Honor Roll
Kaylyn Adusei, Jacqueline Albra, Loreimi Alcantara, Abigail Atkins, Kiersten Barber, Lily Berry, Brennah Brace, Gavin Bruno, Wyatt Burgos, Erica Cabrera, Sarah Camara, Zahara Cone, Andrea Delgado, Jake DeLuise, Kaileigh Edie, Abilena Eriksmoen, Christa George, Mckenna Griffin, Maeve Haley, Zoe Hammond, Jayden Harrison, Jose Hernandez Canelo, Drew Kelly, Heidi Maeng, Bethlee Manzano Cabello, Josue Martell, Ruby Martin, Victoria Maruggi, Oliver Meyer, Elise Moran, Claire Morgan, Emily Nivicela Jarama, Payton O’Connell, Sofia Posso Salcedo, Austin Ricketts, Maeve Rinaldi, Khloe Roci, Giana Rodriguez, Mackinley Roland, Isabella Ruffy, Benjamin Seaman, Hunter Smith, Eliza Verdichizzi, Derek Waltke, Hayden Wilson, Luna Yawman, Trey Zapencki
Honor Roll
Mark Aakjar III, Kiann Allen, Madison Beltran, Jayla Bunch, Hawah Camara, Anthony Castano, Henry Cerchiara, Amari Clarke, Ramon Dewey-Brink, Ryan DiNobile, Leah Fahlman, Kyle Fairbanks, SaRiah Faust, Richard Ferdinand, Jonah Hanby, Gauge Heeter, Brianna Hunt, Leon Kaliqani, Shayne Maxaner, Stephen Miller, Braelyn Milligan, Gabriel Montleon, Jessica Morocho Llivipuma, Ismael Munoz, Charlotte Netboy, Thyler Patino Albarracin, Luca Ragone, Caleb Ramirez, Luis Ramon, Thalia Rodriguez, Bowie Roy, Vardan Singh, Olivia Viola, Caleb Wells-McGurk, Cayden Williams, Jude Williams, Josefine Zezza, Nicholas Zippo
BOCES CTI
High Honor Roll
Serenity Bunn, Jeremiah Hardwell, Amaya Hernandez, Ryann Meyer, Darryl Montgomery Jr., Aiden Montleon, Michael Murtaugh, Savannah Ray, Nathan Richardson, Thomas Senior, Anibal Soto, Rihanna Taylor, Sevana West, Joseph Williams
Honor Roll
Ahmaria Bunn, Anajah Lamb, Julia McGuire-Soellner, Brianna Perez-Sample, Michael Ramos, Codie Reinoehl, Pedro Rivera III, Julius Sala, Makhi Smith, Brayden Vlasaty
