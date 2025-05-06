Students recognized for third-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dusty Berkley, Alexandra Cairns, Brody Corless, Owin Cuite, Edwin Dubroff, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Frederick Hohenberger, Helen Hutchison, Zohra Kapoor, Sophie Koch, Micah Morales, Charles Rowe, Julian Schwarz, Brendan Shanahan, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Stickle
High Honor Roll
Claire Bolte, Christopher Coronel, Judine Cox, Kira Drury, Hunter Erickson, Christian Ferreira, Leif Heydt-Benjamin, John Illian, Rain Lee, Thomas Locitzer, Gabriela Perilli, Oliver Petkus, Jake Powers, Brandt Robbins, Wilson Robohm, Laurel Sassano, Izona Tavares, Jake Thomas, Crystal Timmons, Jayden Treloar
Honor Roll
Anatoliy Alhov, Emilia Gray Cardoso, Fallou Faye, Louis Ferreira, Frank Lanza, Gia Massas, Martha McBride, Gabe Reyes, Amelia Scarpino, Shania Vasconcelos
Grade 11
Principal’s List
Dylan Ambrose, Ada Caccamise, Eleanor Chew, Zane Del Pozo, Diego DiGiglio, Leo DiGiovanni, Aine Duggan, Aine Fortuna, James Frommer, Leo Grocott, Amelia Kaye, Sofia Kelly, Carl Kester, Genevieve Knox, Nicolas Lagerman, Seth Lunin-Pack, Elliott Mahoney, Ember Mahoney, Jonah Mangan, Lincoln McCarthy, William O’Hara, Marisa Peters, Owen Powers, Maxwell Sanders, Henry Schimming, Louisa Schimming, Clara Schmitt, Near Sevilla, Tomas Simko, Owen Sullivan-Hoch
High Honor Roll
Molly Bernstein, Philip Cappello, Lenny Chandler, Louise Denehy, Eowyn Kolarek, Giovannina Manfredi, Anna-Cat Nelson, Arthur Owens, Lucy Petty, Kayla Ruggiero, George Stubbs, Samantha Thomas, Luke Tippett, Ty Villella, Jasmine Wallis, Roth Westphal
Honor Roll
Lucius Bell, Luke Bozsik, Samuel Cardona Vargas, Vivian Eannacony, Ryder Griffin, Lianny Martinez Sanchez, Nico Masella, Daniel Nakabayashi, Daniel O’Sullivan, Shayla Ochoa, Melani Perez Morales, Gabriel Rotenberg, Tyler Schacht, Merrick Williams
Grade 10
Principal’s List
Nadine Alayon, Hazel Berkley, Polina Buslovich, Ryan Cavallaro, Frances Donahue, Ryan Duncan, Henry Foley-Hedlund, Noah Green, Lela Gurvich-Andrews, Lugh Hartford, Tess Hereford, Christine Junjulas, Nicolas LeMon, Una Lentz, Griffin Lucca, Maisie Matthews, Ruby McCormick, Taya Robinson, Gemma Sabin, Oliver Sanders, Plum Severs, Delia Starr, Lincoln Wayland
High Honor Roll
Alexa Arcigal, Marco DiLello, Hunter Fredricks, Alexander Gaugler, Clara Gelber, Stella Gretina, Margaret Hall, Eva Hohenberger, Liv Holmbo, Benjamin Hutz, Connor Keegan, Bianca Manfredi, Milla Maxwell, Jacqueline McCormick, Sydney Merriman, Corinna Mueller, Amelia Nova Martinez, Kate Resi, Patrick Shields, Josh Vera, Aaden Wik, Rhys Williams
Honor Roll
Dessa Bellamy Tarantino, Cooper Corless, Julian Costantine, Silas Emig, Juan Fajardo, Dylan Falloon, Jaiden Gunther, Rosie Herman, Jayden Luoma, Parker Larsen, George MacInnes, Gavin Mahoney, Amelia McCarthy, Jacob Medoff, Julianna Minos, Lily Parker, Justin Russell, Maksum Shevchyk, Kiyoshi Tomizawa, Graham Weppler
Grade 9
Principal’s List
Henry Amadei, Jordan Armond, Katherine Botros, Samuel Chew, Araliss Coronel, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Max Kupper, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Sachi Starbuck, Alice Stevenson, Tanya Syan, Sophia Taylor
High Honor Roll
Caitlin Alves, Henry Bailey, Petra Brooks-Saladyga, Emma Cavanaugh, Peter Dinitz, Lainey Donaghy, Gelio Duarte, Eleanor Dubroff, Cassidy Dwyer, Lukas Ellison, Eli Hudson, Clark Illian, Diem Lee, Antonio Lopez, Harry McGrory, Vivian McKenney, Anya Mercurio, August O’Neil, Leo O’Neil, Sam Poses, Charlie Robohm, Thomas Sexton, Audrey Silverstein, Ella Sizemore, August Skiptunis, Gianna Squillace, Aisling Stathos, Elijah Stolowitz, Archer Stubbs, Scout Thakur deBeer, Kaiser-Sose Toribio
Honor Roll
Nicholas Arcigal, Oscar Cheah, Jack Conrey, Everett Daly, Aurelias Drinnon, Gavin Drury, Vannia Gonzalez, Brian Guilca, Enid Hernandez, Beren Kolarek, James Llewellyn, Gabriel Marzollo, Joshua Phillips, Luciano Ruggiero
Related stories:
Behind The Story
Type: News
News: Based on facts, either observed and verified directly by the reporter, or reported and verified from knowledgeable sources.