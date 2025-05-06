Beacon students recognized for third-quarter grades
Grade 8
Principal’s Honor Roll
Natalie Allen, Luna Ayers-Uekawa, Fiona Burke-Smith, Ethan Cason, Ivy Cohen, Sebastian Concepcion, Elodie Duquesne, Lilah Fisher, Alice Gabel, Manasvi Gupta, Silas Hayes, Samih Jabar, Samantha Johnson, Davia Kelleher, Julian Khan, Suvi O’Shea, Dominick Pulcastro, Dion Qelaj, Jonathan Saraceno, Ashley Senior, Silas Stampleman
High Honor Roll
Brayden Arroyo, James Bailey, Vivianna Bailey, Hazel Balogh, Alyanna Bembridge, Amaya Bravo, Teaghan Burks, Madison Carr, Chase Christman-Evans, Connor Coldrick, Hailey Day, Gabriela Diaz, Kylie Ebeling, Shaniya Evans, Willow Faiella, Jayme Fuentes, Jordan Garzon, Eli Gilleo, Edith Giunta, Lucien Guido Taylor, Weston Hetrick, Nahlia Keane, Pixie Kimberg, Miles King, Ileana Lawrence, Vivienne Lipari, Anthony Lopez, James Mack, Celest Marshall, Auwaab Mohammed Murtada, Sarah Pillcurima Panama, De’Jaun Rigby, Tallix Roan, Sophia Romero, Zbigniew Rybak, Genevieve Shrawder, George Stadler, Ryan Sulca, Sherley Tacuri, Daniel Tschang, Jaliyah Vasquez, Emery Vergolina, Anita Vigeant, Marina Winters, Colin Witkowski
Honor Roll
Lorelei Aakjar, Riley Anderson, Gavin Barone, Timothy Benitoe Jr., Marcus Brooks Jr., Matthew Browne, Jack Bunker, Lily Cheyne, Braedan Eraca, Grace Fleming, Jack Garrett, Christian Gomez, Carolina Guerra, Zaphira Hernandez, Greyson Johnson, Grace Just, Isabella Lopez, Michael MacDougall, Ralph Marinaccio IV, Ramiro Martinez Jr, Noah Montoya Gutierrez, Madelyn Newcomb, Yailin Novas Perez, Dakota O’Dell, Riley Peterson, Noah Postolan, Keily Quiridumbay, Leela Ramdeen, Sanaa Richardson, Landon Soltish, Lyra Staab, Avery Strange, Everett VanCott, Joshua Velazquez, Lily Vogrincic, Callie Winther
Grade 7
Principal’s Honor Roll
Nia Abonyoh, Lucinda Arginsky, Leo Aymar-Blair, Olivia Bellis, Parker Bennett, Lucas Campos, Kamilah Corte-Illescas, Ali Cosentino, Gianna Cruz, Sofia Cruz, Dean Cumming, Asher Hetling, Sarai Horne, Kai Illa-Hanca, Charlie Jelliffe, Jonah Landahl, Regan Laug, Chih-Hsuan Lin, Jonah Lipman, Max Mason, John McKay, Mikayla McMahon, Ava Morgan, Daniel Mulligan, Asa Partlow, Maya Pellegrin, Tavin Pennock, Avery Persico, Colten Powlis, Lorenzo Saiet, Roberto Sampson, Emmylou Shay, Anna Sheehy, Madeline Smith, Louisa Virgadamo, Kevin Vogrincic, Braden Webster, Zuri Yeboah
High Honor Roll
Alexis Aduamah, Mikaela Arce, Erick Arpi, Sirah Bah, Myla Ballard, Evelyn Barreto Llivipuma, Jessiah Beckwith, Preston Bennett, Aiden Berry, Mateo Buckland, Amaziah Buffin, Troy Burch, Ninalyse Caccomo, Daniel Calderon, Trey Davis, Meera Diebboll, Riley DiTata, Nathan Domanski, Radcliffe Dunne, Amelia Emich, Avery Fisher, Julianna Gannon, Mia Gombiner, Alicia Green, Luis Jimenez Bueso, Ciel Koerner, Johanna Marquez, Kai Mason, Damien Mayers, Charles Montleon, Qahtan Murshed, Conal O’Sullivan, Jaxson Pultz, Ian Ramkalawon, Jack Reeves, Aundrey Savage Jr, Lucas Simms, Angelina Soria, Olivia Spiecker, Joscelyn Sweat, Justinas Turner, Henry White
Honor Roll
Grey Andersen, Walter Bean, Madison Clark, Mia Cuautle, Theodore Culler, Gia DelBianco, Hudson Faust, Joi Finley, Elias Havers, Matilda Hoffman, Phillip Johnson, Mario Jovel, Jayden Kasmaei, Zeev Korman-Bennis, Cole Martin, Laila Martinez, Mason McNair, Anthony Patino, Mary Rinaldi, Sean Sanders, Hailey Seddon, Alahni Segarra, Victoria Squilla, Elliot Trabka, Angel Vigil Garay, Nathanyel Walden, Elianna Watkins
Grade 6
Principal’s Honor Roll
Henry Allee, Logan Alvarado, Maya Ariel, Dylan Brown, Amadou Ceesay, Adeline Clark, Emmett Coleman, Frances Coulon, Rana Craig, Grace Daley, Iris Dotson, Alden Emich, Evan Eraca, Aoibhinn Fehilly, Audrey Fisher, Linnea Gabel, Margo Gentle, Orly Gropen, Samoya Haye, Mia Hernandez, Morgan Jamin, Ania Krasikova, Dean Macaluso, Samuel Mack, Sonja McCollum, Jack McGrath, Camille Murphy, Evan Pantojas, Atticus Perez, Anya Piester, Vincent Pulcastro, Luna Punsoda-Drew, Mosammat Rahman, Acadia Rodriguez, Julian Romero, Phoebe Roy, Gisella Sanchez, Jose Santiago, Sabine Schenck, Mateo Spaccarelli, Fiona Suckow, David Verdesi, Leo Virgadamo, Madelyn Westlake, Delanie Winther, Finn Woolston
High Honor Roll
Nana Adusei, Uday Alaji, Ember Allred, Christian Alzate, Amelie Aquino Collins, Kevin Boyle Jr., Haley Brandstrom, Caiden Burks, Jacob Bustamante Cruz, Violet Costello, Chloe Daniels, Zoey Darcy, Arianna Diaz, Maxxum Digneo, Mirella Digneo, Samara Friedman Quinn, Nyomi-Navii Gillman, Allayna Graham, Francesca Guido Taylor, Zavier Hazim, Oliver Jackson, Alyssa Keels, Elijah Macaluso, Jake Maxaner, Maxwell McKinnon, Madyson Mericle, Cassidy O’Sullivan, Arron Pittman, Emily Rottenkolber, Ryleigh Russak, Naomi Simons, Orion Sinift, Ava Spence, Max Staab, Macon Stadler, Elan Stim-Fogel, Alejandro Suscal Sinchi, MacKenzie Thorpe, Rufus Zimmerman
Honor Roll
Mackenzie Alicea, Daisy Bernacchia, Madison Bostock, Bryce Brown-Rohan, Maximus Burton, Elijah Cherubini, Anthony Constantino, Savannah Dick, Cooper Figlia, Arielle Franklin, Lucas Genao, Carlos Gonzalez Jr, Roan Haley, Eivan Hetling, Milania Hubbard, Nahlia Kelland, Makenzie Kiernan, Caleb Martell, Peter Miozzi, Danny Nivicela Jarama, Jesus Perez Jr, Timothy Perez-Sample, Ella Posey, Christian Robinson, Ezekiel Rodriguez, Jackson Simonetta, Scott Solano, Mason Soltish, Ariya Valverde, Liam Velazquez Benitez, Olivia Velazquez, Lucas White, Finnegan Zellinger, Skyler Zingone Redfield
