Students recognized for fourth-quarter grades
Grade 12
Principal’s Honor Roll
Beckett Anderson, Anabelle Arginsky, Taryn Beardsley, Isabel Bunker, Christine Chen, Evelina Diebboll, Tayler Finley, Willa Freedman, Arianna Gowie, Jeannae’Jean-Francois, Charlie Klein, Lani Lopez, Josephine Mallon, Jada Medley, Addison Miller, Genan Mohammed Murtada, Nathan Richardson, Bethany Rudolph, Jacob Signorelli, Jax Spodek, Serena Stampleman, Ava Zeoli, Francis Zezza
High Honor Roll
Nicholas Albra, Kendall Alston, Kekoa Baysa, Daniel Bridges, Lila Burke, Justin Gerardes, Mackenzie Harman, Bailey Hernandez, Karma Jones, Rory LaDue, Rowan Lane, Paige McCredo, Allen McKay, Emma Merola, Madison Mianti, Darryl Montgomery Jr., Ronan Moran, Evelynn-Jane Moreno, Amelia Padilla, Albion Qelaj , Daveya Rodriguez, Breanna Rudolph, Katherine Ruffy, Gabriel Salcedo, Anastasia Santise, Samiratu Sayibu, Jenna Serino, Natalia Sulsona, Mika-Gisselle Tates, Amya Thompson, Sortia Tripaldi, Sharod Tuggle, Eric Yanqui, Charles Zellinger
Honor Roll
Riley Adnams, Matthew Apostolou Jr., Jude Betancourt, Sally Betterbid, Ahmaria Bunn, Devin Byrne, Jaidyn Caccomo, Elizabeth Carbone, Avery Davis, Sofia Diaz, Lucas Foret, Messiah Gardner, Ja’mes Gorden, Fallon Groza, Derrick Heaton, Reilly Landisi, Ryann Meyer, Annalea Miller, Rory Mowen, Lindsay Pedersen, Brianna Perez-Sample, Josue Pintado, Codie Reinoehl, Shilo Reynolds, Christine Robinson, Santiago Romero, Kayli Shand, Makhi Smith, Emma Soltish, Michael VanBuren, Sierra VanDemark, Sevana West, Holly Whittemore, Malcom Wilson
Grade 11
Principal’s Honor Roll
Nadeen Ahmed, Alianna Alijaj, Farhana Antora, Alexander Browning, Skylar Clair, Christian Clay, Peter Cohen, Tye Elias, Jonah Espinosa, Marisah George, Gabriel Godbee, Samiha Golden, Kayla Hammond, Zenia Haris, Dylan Hetrick, Alina Joseph, Oren Kelleher, Gabrielle Khalil, Savana Kush, Alma Mart, Aril McKee, Oscar McKible, Mira Miller, Annabelle Notarthomas, Liliana Rybak, Kayla Selander, Anna Sevastianova, Jonathan Trentacosta
High Honor Roll
Madison Abrahamson, Macy Alencastro, Ashland Assael, Emanuele Bagala, Mira Bagriyanik, Logan Blum, James Bouchard III, Serenity Bunn, Ayden Hooten, Ruby Hotchkiss, Everly Jordan, Cameron Just, Taylor Kelliher, Griffin Kitzrow, Carlos Lampon III, Aron Li, Brayden Manning, Aiden Montleon, Adrien Okoye, Caleb Pfetzing, Julian Sala, Julius Sala, Annabelle Scher, Zachary Schetter, Thomas Senior, Gannon Statini-Perez, Rihanna Taylor
Honor Roll
Jahcier Ballard, Ella Brill, Lola Ciccone, Teo Fairbanks, Isabella Galbo, Javier Gutierrez Jr., Jeremiah Hardwell Jr., Essence Ifill, Milo Isabell, Vincent Joao Jr., Jaden Jones, Maceo Koerner, Eric Kruze, Prince Langford-Jones, Isabella Lee, Josiah Lind, Nora Marshall, Julia McGuir-Soellner, Silena Negron, Khiana Nicholson, Nolan O’Malley, Michael Ramos, Savannah Ray, Michael Santiago Jr., Wilmer Sinchi Jimbo, Katrina Skorewicz, Anibal Soto III, Aiden Spiecker, Clive Stewart, Matthew Tumidaj, Ri’Kya White, Alexander Young
Grade 10
Principal’s Honor Roll
Maayan Alon, Atlas Baltz, Jerry Chen, Terry Chen, Theodore Concepcion, Zamaya Cone, Caroline Diaz, Elijah Epps, Fionn Fehilly, Lily Figlia, Khloe Franklin, Emilio Guerra, Elma-Taherin Hassan, Miguel Herrera, Shaun Jabar, Ruby King, Wenang Kobarsih, Katelyn Kong, Mary Lopez, Molly Lyons, Lily Mack, Ash Marcus, Ethan Maxaner, Victoria McKay, Isaac McKible, Lily Murr, Levi Partlow, Julian Rivers, Charlotte Rossi, Finn Simons, Elias Smith, Declan Sprague, Elliott Thorne, Isaac Tschang, Jesse Vermeulen, Julie Whittemore
High Honor Roll
Mikayla Acevedo, Molly-Rose Archer, Emma Bellis, Charlotte Bowen, Savannah Brace, Aniyah Brown, Myasia Burch, Shannon Colandrea, Emily Coldrick, Misleidy Cruz Cruz, Mateo Cruz, Travis Dickston, Naim Dika, Ka’Dera Elliott, Khordae Facey, Adriana Fazioli, Hailey Fish, William Flynn, Hudson Fontaine, Kayla Gerardes, Ayham Ghazzawi, Maliah Graham, Julian Hannah, Ryan Huynh, Penelope Lipari, Yadriana Manzano Cabello, Kaycee Matos, Shyanne McNair, Ryan Mowen, Joseph Pallone, Lillian Ray, Stella Reinke, Olivia Reynolds, John Rose, Tabitha Smith-White, Januario Stageman, Harper Strang, Gavin Troiano, Nolan Varricchio, Rudolph Vergolina, Fabiola Vogrincic, Aslynn Way, Lila Welsh, Parker White
Honor Roll
Savannah Acuti, Cecilia Allee, Tamirnesh Bernstein, Giovanna Bottiglieri, Giovanni Bowley, Casey Brandstrom, Juniper Breault, Hartley Brickman, Michael Cahill, Jesus Cruz Llivipuma, Angeleah Decker, Magdalena del Puerto-Vitti, Victoria Diaz, Daniel Espejo, Abigail Haydt, August Hayes, Elidonya Hudson, Syeira Kozlik, Ava Lassiter, Gianna Mercer, Brianne Papo, Madelyn Pellerin, Brady Philipbar, Sarah Ramkalawon, Samuel Riquelme Jr., Sebastian Roquel, Katherine Sendelbach, Za’layni Shand, Stella Sheehy, Caeleb Smith, Romonsito Soto Jr., Kiarra Tice, Farrah VanCott, Connor Varricchio, Andrew Whittemore, Ny’el Woods
Grade 9
Principal’s Honor Roll
Owen Allee, Lily Berry, Breannah Brace, Gavin Bruno, Noa Buckland, Sarah Camara, Skylar Carr, Lia Cosentino, Claire Cumming, Evelyn DePalma, Maysie Doyle, Joseline Duran, Saoirse Fehilly, Christa George, Mckenna Griffin, Henry Gute, Alejandro Herrera, Drew Kelly, Maximilian Kong, Justin Mann, Louise Mauks, Desmond McGrath, Uswah Mohammed Murtada, Elise Moran, Zora Nicholls, Oscar Pages, James Reyes, Giana Rodriguez, Nathaniel Salvati, Evangeline Santise, Hazel Schein, Violet Schilling, Benjamin Seaman, Shane Signorelli, Gonzalo Soria Velecela, Caellum Tripaldi, Luna Yawman, Owen Youatt
High Honor Roll
Kaylyn Adusei, Abigail Atkins, Kiersten Barber, Madison Beltran, Wyatt Burgos, Hawah Camara, Anthony Castano, Zahara Cone, Eleanor Culler, Zooey Dedring, Andrea Delgado, Jake DeLuise, Ryan DiNobile, Maeve Haley, Jonah Hanby, Troi Harvey Semple, Heidi Maeng, Bethlee Manzano Cabello, Josue Martell, Ruby Martin, Victoria Maruggi, Shayne Maxaner, Oliver Meyer, Gabriel Montleon, Claire Morgan, Ismael Munoz, Catherine Musorofiti, Charlotte Netboy, Emily Nivicela Jarama, Payton O’Connell, Sofia Posso Salcedo, Caleb Ramirez, Austin Ricketts, Maeve Rinaldi, Khloe Roci, Mack Roland, Isabella Ruffy, Hunter Smith, Eliza Verdichizzi, Derek Waltke, Jude Williams, Trey Zapencki, Josefine Zezza
Honor Roll
Kendall Adnams, Kiann Allen, Jesse Apostolou, Piper Clark, Amari Clarke, Ramon Dewey-Brink, Kaileigh Edie, Kyle Fairbanks, SaRiah Faust, Tania Griffin, Zoe Hammond, Jayden Harrison, Jose Hernandez Canelo, Brianna Hunt, Leon Kaliqani, Mia Lentini, Stephen Miller, Jessica Morocho Llivipuma, Glory Morris, Thyler Patino Albarracin, Luis Ramon, Stephanie Ramon, Thalia Rodriguez, Vardan Singh, Jaliyah Soto, Anthony Talbot, Olivia Viola, Caleb Wells-McGurk, Hayden Wilson
BOCES CTI
High Honor Roll
Serenity Bunn, Jeremiah Hardwell, Darryl Montgomery Jr., Aiden Montleon, Savannah Ray, Codie Reinoehl, Nathan Richardson, Thomas Senior, Sevana West
Honor Roll
Ryann Meyer, Brianna Perez-Sample, Michael Ramos, Jalani Ricketts, Pedro Rivera III, Julius Sala, Rihanna Taylor, Matthew Tumidaj, Michael VanBuren
Behind The Story
Type: News
News: Based on facts, either observed and verified directly by the reporter, or reported and verified from knowledgeable sources.