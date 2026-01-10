Beacon students recognized for first-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Nia Abonyoh, Alexis Aduamah, Lucinda Arginsky, Leo Aymar-Blair, Gianna Cruz, Sofia Cruz, Dean Cumming, Meera Diebboll, Sarai Horne, Kai Illa-Hanca, Charlie Jelliffe, Jonah Landahl, Regan Laug, John McKay, Asa Partlow, Tavin Pennock, Colten Powlis, George Robitaille, Lorenzo Saiet, Roberto Sampson, Emmylou Shay, Anna Sheehy, Madeline Smith, Victoria Squilla, Yidoen Tenzin, Kevin Vogrincic
High Honor Roll
Grey Andersen, Mikaela Arce, Evelyn Barreto Llivipuma, Jessiah Beckwith, Olivia Bellis, Parker Bennett, Preston Bennett, Lucas Campos, Adran Conklin, Kamilah Corte-Illescas, Ali Cosentino, Mason Cruz, Mia Cuautle, Trey Davis, Riley DiTata, Nathan Domanski, Radcliffe Dunne, Marina Garcia Llivipuma, Gianna Giangrasso, Josiah Gibbs, Mia Gombiner, Asher Hetling, Jayden Kasmaei, Ciel Koerner, Jonah Lipman, Johanna Marquez, Cole Martin, Laila Martinez, Kai Mason, Damien Mayers, Patrick McEvoy, Mikayla McMahon, Mason McNair, Charles Montleon, Ava Morgan, Daniel Mulligan, Conal O’Sullivan, Anthony Patino, Avery Persico, Mary Rinaldi, Mari See, Ledion Shtanaj, Olivia Spiecker, Joscelyn Sweat, Adelyn Theiss, Elliot Trabka, Justinas Turner, Nathen Velazquez Benitez, Louisa Virgadamo, Nathanyel Walden, Braden Webster, Henry White, Zuri Yeboah
Honor Roll
Daniel Aquino, Even Aquino, Erick Arpi, Myla Ballard, Walter Bean, Aiden Berry, Mateo Buckland, Amaziah Buffin, Troy Burch, Ninalyse Caccomo, Madison Clark, Layla Clarke, Tyger Cobb, Gabriel Concepcion, Theodore Culler, Gia DelBianco, Liam Elwood, Riley Elwood, Hudson Faust, Avery Fisher, Julianna Gannon, Alicia Green, Elias Havers, Matilda Hoffman, Phillip Johnson, Mario Jovel, Zeev Korman-Bennis, Luca Lentinim, Max Mawson, Qahtan Murshed, Maya Pellegrin, Jaxson Pultz, Ian Ramkalawon, Jack Reeves, Ella Reyes, Aaliyah Ridore, Naomi Rivera, Annalise Saiz, Sean Sanders, Hailey Seddon, Lucas Simms, Angelina Soria, Janiely Torres, Angel Vigil Garay, Trinitee White, Eoin Williams
Grade 7
Principal’s List
Logan Alvarado, Maya Ariel, Dylan Brown, Adeline Clark, Emmett Coleman, Violet Costello, Frances Coulon, Rana Craig, Grace Daley, Arianna Diaz, Iris Dotson, Alden Emich, Evan Eraca, Aoibhinn Fehilly, Audrey Fisher, Linnea Gabel, Margo Gentle, Nyomi-Navii Gillman, Allayna Graham, Orly Groen, Samoya Haye, Zavier Hazim, Mia Hernandez, Makenzie Kiernan, Ania Krasikova, Dean Macaluso, Samuel Mack, Jack McGrath, Camille Murphy, Danny Nivicela Jarama, Cassidy O’Sullivan, Evan Pantojas, Atticus Perez, Anya Piester, Mosammat Rahman, Acadia Rodriguez, Julian Romero, Emily Rottenkolber, Ryleigh Russak, Gisella Sanchez, Jose Santiago, Sabine Schenck, Macon Stadler, Fiona Suckow, Olivia Velazquez, David Verdesi, Madelyn Westlake, Delanie Winther, Finn Woolston
High Honor Roll
Mackenzie Alicea, Henry Allee, Ember Allred, Iiya Armwood, Christian Alzate, Alexander Arroyo, Daisy Bernacchia, Madison Bostock, Haley Brandstrom, Caiden Burks, Maximus Burton, Amadou Ceesay, Skyler Ciancanelli, Chloe Daniels, Savannah Dick, Maxxum Digneo, Mirella Digneo, Samara Friedman Quinn, Lucas Genao, Carlos Gonzalez Jr, Francesca Guido Taylor, Oliver Jackson, Morgan Jamin, Alyssa Keels, Elijah Macaluso, Caleb Martell, Jake Maxaner, Sonja McCollum, Carter McVicker, Madyson Mericle, Jesus Perez Jr, Ella Posey, Emma Posey, Vincent Pulcastro, Luna Punsoda-Drew, Mavis Quezada Farez, Ezekiel Rodriguez, Phoebe Roy, Naomi Simons, Orion Sinift, Scott Solano, Mason Soltish, Mateo Spaccarelli, Ava Spence, Elan Stim-Fogel, Alejandro Suscal Sinchi, MacKenzie Thorpe, Liam Velazquez Benitez, Leo Virgadamo, Finnegan Zellinger, Rufus Zimmerman, Skyler Zingone Redfield
Honor Roll
Nana Adusei, John Alvarez, Amelie Aquino Collins, Kingsley Ashton, Kevin Boyle Jr, Jacob Bustamante Cruz, Chasity Campbell, Connor Campbell, Anthony Constantino, Zoey Darcy, Hana Dika, Cooper Figlia, Catalynn Figueroa, Daniel Figures Jr, Bryan Flores Urzua, Arielle Franklin, Christian Garcia, Athena Grey, Milania Hubbard, Nahlia Kelland, Riley Klipp, Lev Martin, Maxwell McKinnon, Scarlett Mejia, Eliza Montanez, Lesly Morocho Llivipuma, Michael Owens, Maaliya Paulin, Timothy Perez-Sample, Arron Pittman, Madeline Richardson, Christian Robinson, Otis Robitaille, Arvin Roci, Jackson Simonetta, Sebastian Smith, Jariel Solis, Rozlyn Spiro, Max Staab, Ariya Valverde, Lucas White, Zameer Wise-Sweat
Grade 6
Principal’s List
Josiah Agosto, Reese Anderson, Thiago Anel, Henry Aymar-Blair, James Barrett, Caroline Brown, Abeni Buffin, Baylyn Carr, Oceane Cloutier, Emilia Colarusso, Alice Courtney, Edward Cygan, Reina Cygan, Gianni DeLayo, Alexander Diaz, Theodore Embry, Charles Flynn, Nigella Follari, Harrison Fowler, Oona Giunta, Henri Green, Gus Greenberg, Alessandra Guerra, Brynn Harvey, Hazel Harvey, Asma Husna, Vivienne Jemison, Ruby Kimberg, Charlotte Larsson, Pietro Laygo, Henry Limanni, Zoey Martinez, Bo Mason, Amelia Mawson, Ryan McNally, Eliot Merkhofer, Morgan Meyer, Joshua Mingst-Tuttle, Kelsey Murphy, Madison Nicholas, Zadie O’Shea, Clara Partlow, Jayson Pavelock, William Pereira, Mateo Pintado, Merit Roan, Walter Roberts, Grace Santiago, Olivia Santise, Leonardo Sardanopoli, Emily Seymour, Jackson Troust, Will Varricchio, Amelie Vigeant, Evan Zalewski
High Honor Roll
Anjali Arya, Howard Blumenthal, Francis Boyle, Elliot Browning, Fabian Cabrera Ortiz, Emily Calle, Alexis Campbell, Samuel Cerchiara, Miah Cooper, Jordan Cuevas, Avery Dent, Lily Di Pietro, Reese DiTata, Aiden Fish, Maci Greenspan, Timoteo Haskell-Ramirez, Henry Hernandez, Michaela Jawor, Victoria Jimenez Bueso, Cynnel Johnson, Paige Johnson, Nyla Jordan, Walter Lackaye, Caleb Lampon, Ella Langkafel, Charles MacDougall, Mason Marinaccio, Howard Mauks, Stella McEvoy, Mariah Mercer, Brody Miller, Liam Miller, Serenity Oleksa, Lewis Page, Ruby Pages, Peyton Pawlak, Chase Pultz, Rory Roman, Jennifer Sansone, James Vogrincic, Porter Wilson, Dylan Witkowski
Honor Roll
Gianna Antunes, Austin Beal, Sylar Benitez, Holland Brickman, Ameer Camara, Leilah Cintron, Leon Cleaves, Makaylah Cooper, Megan Decoteau, Stefanos Diaz, Thomas Dunne IV, Alexander Fuentes, Jose Garcia Llivipuma, Za’Kyrah Green, Harper Hughes, Honesty Kearney-White, Jayden Konco, Emma Kostro, Brandon Mejia, Samantha Mendoza, Oliver Michaels, Damecia Ortiz, Aayan Patel, Hartley Plimley, Kay Reeves, Anthony Rhodus, Thomas Rinaldi, Brielle Rivera, Na’yeli Robinson, Josiah Torres, Isaiah Williams, Dara Zalewski
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Behind The Story
Type: News
News: Based on facts, either observed and verified directly by the reporter, or reported and verified from knowledgeable sources.