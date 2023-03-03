Rombout Middle School Honor Roll

Students recognized for second-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Cecilia Allee, Maayan Alon, Danica Brennen, Jerry Chen, Terry Chen, Shannon Colandrea, Emily Coldrick, Theodore Concepcion, Zamaya Cone, Travis Dickston, Fionn Fehilly, Khloe Franklin, Valeria Garcia, Kayla Gerardes, Emilio Guerra, Elma-Taherin Hassan, Abigail Haydt, August Hayes, Shaun Jabar, Ruby King, Wenang Kobarsih, Katelyn Kong, Mary Lopez, Lily Mack, Asha Marcus, Victoria McKay, Isaac McKible, Shyanne McNair, Levi Partlow, John Rose, Charlotte Rossi, Abdul-Rahman Sayibu, Finch Simons, Harper Strang, Elliott Thorne, Gavin Troiano, Isaac Tschang, Jesse Vermeulen, Aslynn Way, Parker White, Julie Whittemore, Áine Woods
High Honor Roll
Mikayla Acevedo, Molly-Rose Archer, Caroline Bell, Savannah Brace, Hartley Brickman, Michael Cahill, Mateo Cruz, Haziel Decena Meran, Ka’Dera Elliott, Elijah Epps, Khordae Facey, Hailey Fish, William Flynn, Julian Hannah, Miguel Herrera, Reinabelle Jaafar, Gabriel Khan, Ethan Maxaner, Lily Murr, Madelyn Pellerin, Lyris Pennock, Brady Philipbar, Sarah Ramkalawon, Lillian Ray, Stella Reinke, Olivia Reynolds, Noah Sanderson, Katherine Sendelbach, Tabitha Smith-White, Januario Stageman, Jesiah Swanigan, Farrah VanCott, Nolan Varricchio, Rudolph Vergolina, Fabiola Vogrincic, Slater Way, Lila Welsh
Honor Roll
Savannah Acuti, Jay Adams, Emma Bellis, Casey Brandstrom, Juniper Breault, Myasia Burch, Jason David, Angeleah Decker, Christopher Diaz, Victoria Diaz, Naim Dika, Tyler Evans, Adriana Fazioli, Hudson Fontaine, Brandon Fremer, Ayham Ghazzawi, Maliah Graham, Ryan Huynh, Syeira Kozlik, Jayden Lassiter, Bria Lopez, Gianna Mercer, Ryan Mowen, Lilly Pendley, Selena Perez-Sample, David Ramirez, Julian Rivers, Za’layni Shand, Caeleb Smith, Jazier Smith, Anthony Soltish, Ramonsito Soto Jr., Andrew Whittemore, Ny’el Woods, Piper Yewchuck, Ysabella Zappala
Grade 7
Principal’s List
Owen Allee, Breannah Brace, Noa Buckland, Skylar Carr, Claire Cumming, Andrea Delgado, Jake DeLuise, Evelyn DePalma, Ryan DiNobile, Maysie Doyle, Saoirse Fehilly, Christa George, Henry Gute, Maeve Haley, Drew Kelly, Maximilian Kong, Heidi Maeng, Josue Martell, Louise Mauks, Elise Moran, Claire Morgan, Sigil Netboy, Zora Nicholls, Payton O’Connell, Vivien Padoleski, James Reyes, Austin Ricketts, Maeve Rinaldi, Khloe Roci, Giana Rodriguez, Mackinley Roland, Bowie Roy, Isabella Ruffy, Nathaniel Salvati, Evangeline Santise, Hazel Schein, Benjamin Seaman, Shane Signorelli, Gonzalo Soria Velecela, Caellum Tripaldi, Derek Waltke, Caleb Wells-McGurk, Owen Youatt, Trey Zapencki
High Honor Roll
Femmie Akinwunmi, Jacqueline Albra, Caden Balfour, Kiersten Barber, Madison Beltran, Lily Berry, Gavin Bruno, Sarah Camara, Amari Clarke, Zahara Cone, Vaughn Davis, Joseline Duran, Leah Fahlman, Kyle Fairbanks, Mckenna Griffin, Troi Harvey Semple, Alejandro Herrera, Brianna Hunt, Breanna Jones, Christopher Lee, Justin Mann, Ruby Martin, Victoria Maruggi, Braelyn Milligan, Uswah Mohammed Murtada, Oscar Pages, Sofia Posso Salcedo, Luis Ramon, Thalia Rodriguez, Hunter Smith, Sophia Tomasik Dume, Julie Vogrincic, Hayden Wilson, Luna Yawman, Joey Zezza, Nicholas Zippo
Honor Roll
Mark Aakjar III, Kendall Adnams, Jesse Apostolou, Abigail Atkins, Michai Brown, Erica Cabrera, Hawah Camara, Anthony Castano, Henry Cerchiara, Piper Clark, Lia Cosentino, Isabella Davila, Zooey Dedring, Chanel Dickey, Kaileigh Edie, SaRiah Faust, Annabel Goodman, Henry Greenberg, Zoe Hammond, Jayden Harrison, Gauge Heeter, Emanuel Jenkins, Melody Longino, Oliver Meyer, Stephen Miller, Gabriel Montleon, Henry Mulligan, Ismael Munoz, Catherine Musorofiti, Olivia Ortiz, Stephanie Ramon, Nour Raouf Said, Antonio See, Vardan Singh, Jalen Thompson, Joshua Tonyes, Jude Williams
Grade 6
Principal’s List
Natalie Allen, Brayden Arroyo, Luna Ayers-Uekawa, Hazel Balogh, Fiona Burke-Smith, Ethan Cason, Lily Cheyne, Ivy Cohen, Connor Coldrick, Sebastian Concepcion, Shuprova Das, Elodie Duquesne, Evangeline Ferron, Lilah Fisher, Alice Gabel, Jordan Garzon, Eli Gilleo, Edith Giunta, Christian Gomez, Carolina Guerra, Manasvi Gupta, Silas Hayes, Samih Jabar, Greyson Johnson, Davia Kelleher, Julian Khan, Miles King, Ileana Lawrence, James Mack, Celest Marshall, Elena Moleano, Madelyn Newcomb, Suvi O’Shea, Dominick Pulcastro, Zbigniew Rybak, Ashley Senior, George Stadler, Silas Stampleman, Ellamarie Tejada, Anita Vigeant
High Honor Roll
Lorelei Aakjar, James Bailey, Vivianna Bailey, Desmond Barchetto, Gavin Barone, Joshua Benson, Sadie Bottone, Roman Brandt-Cannon, Amaya Bravo, Hawken Brickman, Matthew Browne, Madison Carr, Chase Christman-Evans, Hailey Day, Kylie Ebeling, Braedan Eraca, Shaniya Evans, Willow Faiella, Emmett Havers, Nathan Hayden, Samantha Johnson, Grace Just, Connor Kuhhorn, Gabriella Larsson, Anthony Lopez, Isabella Lopez, Ralph Marinaccio IV, Ramiro Martinez Jr., Ethan McCredo, Scarlett Mckimmey, Michael Medina, Geovanny Merchan Bermeo, Alicia Miller, Auwaab Mohammed Murtada, Dezire Neely, Ace Owen, Amber Perez-Sample, Adrian Quezada, Sanaa Richardson, De’Jaun Rigby, Ivan Rinaldi, Tallix Roan, Genevieve Shrawder, Landon Soltish, Lyra Staab, Ryan Sulca, Daniel Tschang, Jaliyah Vasquez, Emery Vergolina, Callie Winther, Colin Witkowski
Honor Roll
Janaly Alvarado, Riley Anderson, Sarp Bagriyanik, Charles Boulding, Jack Bunker, Andrew Caporale, Jackson Coultas, Gabriela Diaz, Sofia Dunay, Grace Fleming, Natalia Garcia, Lucien Guido Taylor, London Hernandez, Weston Hetrick, Niara Johnson, Nahlia Keane, Pixie Kimberg, Logan Lyall, Michael MacDougall, Olive Macina, Marianna Marrero, Katalina McBride, Dakota O’Dell, Avyanna Olvera, Riley Peterson, Negatu Price, Dion Qelaj, Leela Ramdeen, Alexandra Resendiz, Sophia Romero, Jonathan Saraceno, Warren Spatta, Hannah Spencer, Sophia Spiconardi, Syed Umrao, Everett VanCott, Joshua Velazquez, Lily Vogrincic, Noah Wright