Rombout Middle School Honor Roll

Students recognized for second-quarter grades
Eighth Grade
Principal’s Honor Roll
Isabella Amundson, Emma Campagiorni, Ella Cason, Rubio Castagna-Torres, Eleanor Cunningham, Olivia Del Castillo, Marina Elias, Jayden Featherstone, Sara Gonzalez, Tiana Gonzalez, Jacqueline Griesing, Harsh Gupta, Serena Jabar, Georgia Kane, Olivia Lapaz, Myasia Lewis, Evan Lombardo, Bryce Manning, Nico McKible, Isabella Migliore, Karimah Muhammad, Emilia Pastorello, Vanessa Piciacchio, Nahari Powell, Henry Reinke, Kiarra Rodriguez, Elizabeth Ruffy, Matthew Sandison, Kasey Senior, Rachel Thorne, Peter Vermeulen, Emily Wei, Wallace Wei, August Wright
High Honor Roll
Imroz Ali, Zaida Burgos, Sophia Campagiorni, Vanessa Campanelli, Douglas Capawana, Sean Cleary, Nicole Coliman, Ayla Cruz, Grace Delgado, Damani Deloatch, Chelsea DerBoghossian, Nora Folkes, Ariana Gallego, Christopher Gonzalez, Jessica Gonzalez, Sienna Gorey, Isabella Haydt, Cadence Heeter, Keira Istvan, Emma Joyce, Devyn Kelly, Gabrielle Kuka, Meara Kumar, Tiannah Lindsay, Jonathan Lobato Colon, Samantha Lopez, Leonides Lopez IV, Owen Lynch, Alexandria McCollum, Stephen McDowell, Gia Morgan, Elisa Pahucki, Julia Pedersen, Ricardo Ramirez Paredes, Merilyn Rinaldi, Nina Rivers, Keira Robinson, Anisa Shtanaj, Owen Skorewicz, Samsa Superville, Allison Thomas, Michael Varian, Xiomarys Williams
Honor Roll
Nicole Agudelo, Abir Ahmed, Jack Antalek, Ronnie Anzovino, Wiles Assael, Jackson Atwell, Alyssa Barna, Ikaika Baysa, Chloe Bennett, Briana Bilyeu, Michael Fontaine Jr., B’sette Garcia Santiago, Sean Heath, Leslie Ilouga Wandji, Bryana Kelliher, Zakary Krachy, Shy’anne Kush, Amerie Madigan, Hannah Marin, Anthony Marzovilla, Aryah Montefusco, Khalilah Muhammad, Liam Murphy, Mia Nelsen-Cheyne, Twyla Nelson, Thomas Nocerino, Lillie O’Leary, Amarii Pearson, Aniyah Pearson, Alexander Quintana, Jayden Quintana, Kyla Richardson, Luis Rivera, Sinai Sanchez, JonAy Taylor, Isabella White, Jon-Paul Wood, Noelle Young, Ryan Zingone Redfield
Seventh Grade
Principal’s Honor Roll
Beckett Anderson, Anabelle Arginsky, Taryn Beardsley, Jeiden Brereton, Isabel Bunker, Lila Burke, Elizabeth Carbone, Christine Chen, Evelina Diebboll, Willa Freedman AvaMaria Gianna, Derrick Heaton, Sarahlynn Jaafar, Jeannae’ Jean-Francois, Avneet Kaur, Charlie Klein, Lani Lopez, Ela Lyons, Josephine Mallon, Allen McKay, Jada Medley, Emma Merola, Ryann Meyer, Addison Miller, Ronan Moran, Amelia Padilla, Mackenzie Phillips, Josue Pintado, Breanna Rudolph, Katherine Ruffy, Anastasia Santise, Jacob Signorelli, Sarah Spodek, Serena Stampleman, Mika-Gisselle Tates, Amya Thompson, Sophia Tonyes, Sortia Tripaldi, Francis Zezza
High Honor Roll
Riley Adnams, Nicholas Albra, Kendall Alston, Matthew Apostolou Jr., Isabella Baffuto, Kekoa Baysa, Jessica Belgrave, Sally Betterbid, Daniel Bridges, Shyla Camacho, Avery Davis, Danica del Puerto-Vitti, Amadea Ferris, Tayler Finley, Lucas Foret, Tori Foster, Lee Humphreys, Mercer Jordan, Angel Jurado, Alex Labodin, Rory LaDue, Reilly Landisi, Lily Larson-Wolbrink, Paige McCredo, Madison Mianti, Zoe Moreno, Lance Morgan Jr., Rory Mowen, Sariah Paulin, Alexander Quinci, Christine Robinson, Daveya Rodriguez, Bethany Rudolph, Gabriel Salcedo, Kayli Shand, Kayleigh Sheehan, Chloe Sheffield, Kyla Smith, Emma Soltish, Natalia Sulsona, Brody Timm, Charles Zellinger
Honor Roll
Christopher Amon Ortega, Angelina Bottiglieri, Draven Bridges, Ahmaria Bunn, Devin Byrne, Jaidyn Caccomo, Ayanna Dennis, Sofia Diaz, Chiara Fedorchak, Amir Figueroa, Messiah Gardner, Graham Goodman, Shane Griffin, Andrea Guzman Colon, Noelle Haase, Autumn Hoppe, Hunter Humeston, Vincent Komer, Rowan Lane, Ethan Maignan, Julianna Montero, Darryl Montgomery Jr., Megan Nicholson, Brianna Perez-Sample, Fia Rumnit, Mehr Sagri, Sabina Shafi, Serenity Smith, Michael VanBuren, Sierra VanDemark, Christopher Weise, Sevana West, Holly Whittemore, Saniyah Wiltshire
Sixth Grade
Principal’s Honor Roll
Alianna Alijaj, Farhana Antora, Patrick Apmann, Mira Bagriyanik, Owen Bergin, Alexander Browning, Parker Capawana, Henry Clair, Christian Clay, Erin Cleary, Peter Cohen, Diego Dickinson Case Leal, Tye Elias, Teo Fairbanks, Marisah George, Kayla Hammond, Zenia Haris, Ruby Hotchkiss, Milo Isabell, Everly Jordan, Alina Joseph, Gabrielle Khalil, Aidan Kinsley, Kiran Kumar, Cheranaye Louis, Brayden Manning, Clyde Marshall, Alma Mart, Oscar McKible, Jayden Mihalchik, Mira Miller, Eli Netboy, Jaiere Newton, Aiden Nieves, Matilda Perks, Liliana Rybak, Juan Tutasi Machado, Mandy Zhang
High Honor Roll
Nadeen Ahmed, Camryn Aquino, Ashland Assael, Grace Beston, Logan Blum, James Bouchard III, Ella Brill, Leylani Candia Candia, Mirianjelis Chavez, Lola Ciccone, Alistair Cunningham, Emmanuel Dickinson Case Leal, Samiria Ferrer, Isabella Galbo, Ayden Gilleo, Gabriel Godbee, Christina Hernandez, Dylan Hetrick, Grace Hockler, Chance Hunter, Michael Jones, Cameron Just, Griffin Kitzrow, Savana Kush, Carlos Lampon III, Ryan Landisi, Aron Li, Frankie Lin, Anthony Lopez, Anselm McKee, Jahsaia Monelle, Payten Muse, Annabelle Notarthomas, Maliah O’Connor, Adrien Okoye, Nolan O’Malley, Victoria Reyes-Miele, Jonathan Richards, Mikaela Sanchez, Yosef Sanchez Redondo, Zachary Schetter, Thomas Senior, Kira Sheehan, Katrina Skorewicz, Desirae Smith, Noah Spiak, Aiden Spiecker, Jonathan Trentacosta, Marcos Velasco, George Walker, Easton Weise, Alexander Young
Honor Roll
Eduardo Arellano, Jahcier Ballard, Ethan Bernabel, Allyia Best, Jayden Bostick, Keyon Brown, Piper Bruno, Gavin Campbell, Sofia Domanski, Jazmine Gonzalez Aguilar, Javier Gutierrez Jr., Natalie Hayden, Eliana Herrera, Tyler Horton, Vincent Joao Jr., Shay Kane, Taylor Kelliher, Anajah Lamb, Tania Lindsay, Kayleigh Martinez, Julia McGuire-Soellner, Julius Miles, Annalea Miller, Francisco Monteiro Jr., Aiden Montleon, Jalen Morton, Silena Negron, Stori Owen, Caleb Pfetzing, Zachary Phillips Jr., Michael Ramos, Jaiden Rivera, Anthony Scarchilli Jr., Dominic Sceppaquercia, Zion Segarra, Kyan Spirig, Emma Sweet, Matthew Tumidaj, Amaya Vazquez, Mya Wright