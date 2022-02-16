Haldane High School Honor Roll

Students recognized for second-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Ella Ashburn, Robbie Baker, Ezra Beato, Maya Beck, Tim Ben Adi, Owen Carmicino, Caroline Cates, Madison Chiera, Shea DeCaro, Mia DiLello, Patrick DiNardo, Kylie Falloon, Eden Feinstein, Kyle Frommer, Stefano Hammond, Bianca Harmancin, Rose LaBarbera, Jaclyn Landolfi, Betsy McBride, Matthew McCoy, Emma McGillicuddy, Elijah McKelvey, Emilia Osborn, Jesse Osterfeld, Luke Parrella, April Ransom, Stephen Robinson, Katie Shields, Molly Siegel, Meghan Tomann
High Honor Roll
Hannah Benson, Blake Bolte, Katrine Buslovich, Giancarlo Carone, Helen Chiera, Kimberly Edge, William Etta, Jeremiah Gaines, Camille Maglio, Mazzie Maxwell, Sydney Monroe, Maya Osborn, Sophia Scanga, Felix Schmidt, Marcel Schwarz, Robert Viggiano
Honor Roll
Zoe Harris, Ryan Irwin, Pella Sandlund
Grade 11
Principal’s List
Julian Ambrose, Samuel Bates, Kate Bolte, Zachary Cannova, Elizabeth Cates, Aleksander Danilov, Celia Drury, Sara Ferreira, Elliott Goldberg, Matthew Junjulas, Rowen Kuzminski, Nathaniel McPherson, Mary Mikalsen, Mairead O’Hara, John Perricone, Daniel Phillips, Rhys Robbins, Josephine Russell-Jarmusch, Sophie Sabin, Roy Smith, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Lucas Vladimiroff
High Honor Roll
Edward Bauer, Matteo Cervone, Jude Columb, Chase Coulson, Ryan Eng-Wong, Megan Ferreira, Maya Gelber, Jesse Hagen, Dylan Horan, Raunaq Kapoor, Charlie Keegan, Andrew Kubik, Albina McFadden, Kate Meisner, Caroline Nelson, John Peters, Kaelyn Powlis, Thomas Rockett, Aidan Sabatini, Fiona Shanahan, William Sniffen, Sean Brennan Spruck, Andreia Vasconcelos-Meneses, Liv Villella, Sofia Wallis, Jillian Weinpahl, Conrad White
Honor Roll
William Bradley, Carmela Cofini, Olivia Flanagan, Gael Frezza, Diego Haskell-Ramirez, Amanda Johanson, John Kisslinger, Jakob Schmitt
Grade 10
Principal’s List
Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Liliana Cappello, Quinlynn Carmicino, Luca DiLello, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Ivy Heydt-Benjamin, Madeleine Hutz, Finola Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Mac Lake, Elaine Llewellyn, Gabriel Lunin-Pack, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Julie Shields, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westpahl
High Honor Roll
Grace Bradley, Alissa Buslovich, Frankie DiGiglio, Oscar Donahue, Sarah Jones, Mary Junjulas, Lola Mahoney, Jacqueline Muth, Henry O’Neil, Simon Pieza, Isabella Tomizawa-Rincon
Honor Roll
Alexandra Busselle, William Busselle, James D’Abruzzo, Liam Flanagan, Emily Gilleo, Colin Hopkins, John Mangan, Michael Murray, Peter Ruggiero, Dashiell Santelmann, Olivia Scanga, Emil Schweizer, Ivan Siciliano, Marlena Slokenbergs
Grade 9
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Judine Cox, Violeta Edwards Salas, Hunter Erickson, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Leif Heydt-Benjamin, Helen Hutchinson, Zohra Kapoor, Micah Morales, Gabriela Perilli, Brandt Robbins, Charles Rowe, Julian Schwarz, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Stickle
High Honor Roll
Claire Bolte, Alexandra Cairns, Kira Drury, Frederick Hohenberger, John Illian, Sophie Koch, Rain Lee, Patrick Locitzer, Thomas Locitzer, Oliver Petkus, Jake Powers, Brendan Shanahan, Jake Thomas, Crystal Timmons
Honor Roll
Christopher Coronel, Edwin Dubroff, Christian Ferreira, Tyler Hyatt, Lorelai Luoma, Wilson Robohm, Laurel Sassano