Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for fourth-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Eleanor Chew, Louise Denehy, Carl Kester, William O’Hara, Maxwell Sanders, Tomas Simko
High Honor Roll
Dylan Ann Ambrose, Aine Duggan, Ryder Griffin, Sofia Kelly, Nicolas Lagerman, Elliot Mahoney, Ember Mahoney, Cooper Maletz, Nicolo Masella, Lincoln McCarthy, Marisa Peters
Honor Roll
Anthony Bailey, Luke Bozsik, Lyla Belle Chandler, Diego DiGiglio, Savannah Duggan, Kai Ietaka, Owen Powers, Kayla Ruggiero, Samantha Thomas
Grade 7
Principal’s List
Dessa B. Bellamy-Tarantino, Hazel Berkley, Marco DiLello, Frances Donahue, Ryan Duncan, Rita Edwards-Salas, Juan F. Fajardo, Alexander Gaugler, Margaret Hall, Lugh Hartford, Tess Hereford, Talia Hird, Frankie Hohenberger, Benjamin M. Hutz, Christine Junjulas, Connor Keegan, Nicolas LeMon, Una Lentz, Griffin Lucca, Maisie Matthews, Jacqueline L. McCormick, Sydney Merriman, Corinna Mueller, Lily Parker, Gemma Sabin, Oliver Sanders, Plum Severs, Delia Starr, Lincoln Wayland
High Honor Roll
Nadine Alayon, Polina Buslovich, Antonio Cardoso, Ryan Cavallaro, Cooper Corless, Silas Joseph Emig, Henry Foley-Hedlund, Lela R. Gurvich-Andrews, Rosie L. Herman, Elaina Johanson, Parker Larsen, Gavin Mahoney, Ruby M. McCormick, Amelia Yaret Nova-Martinez, Caden Philippi, Kate Resi, Taya Robinson, Patrick Shields, Danna Sinchi, Miya Tzivoni-Kahan, Graham James Weppler
Honor Roll
Alexa Faith Arcigal, Jack Ferreira, Abigail Grace Glotzer, Jaiden Gunther, Liv Holmbo, Jayden Luoma, George Shep MacInnes, Milla Maxwell, Jacob Medoff, Salvatore Pidala, David Powlis, Theo Sacks, William X. Sevilla, Maksum Shevchyk
Grade 6
Principal’s List
Jordan Nicole Armond, Samuel Chew, Araliss Coronel, Gelio A. Duarte, Eleanor Dubroff, Lukas Ellison, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Diem Lee, Kirra McCoy, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Clara O’Neil, Luciano Ruggiero, Thomas Sexton, Ella Sizemore, Sachi Starbuck, Aisling Stathos, Tanya Syan, Sophia Taylor, Scout L. Thakur deBeer
High Honor Roll
Caitlin Alves, Henry Bailey, Petra Brooks-Saladyga, Emma Cavanaugh, Oscar Cheah, Jack Conrey, Lainey Donaghy, Vannia Poleth Gonzalez, Clark B. Illian, Gabriel Marzollo, Vivian McKenney, Anya Mercurio, Joshua Phillips, Charlie Robohm, Audrey Silverstein, Reagan Mae Stickle
Honor Roll
Nicholas Arcigal, Eli Beato, Katherine Miray Botros, Casper Daisley, Aurelias Drinnon, Gavin D. Drury, Cassidy Dwyer, Brian S. Guilca-Zumba, Shay Hanna, Eli Hudson, Martina Kulan, Maria McFadden, Margaret O’Sullivan, Sam Poses, Michael Peyton Powell, Maxwell Robohm, Mark Scanga, August Skiptunis