Beacon students recognized for second-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Kaylyn Adusei, Skylar Carr, Claire Cumming, Jake DeLuise, Evelyn DePalma, Maysie Doyle, Saoirse Fehilly, Mckenna Griffin, Henry Gute, Drew Kelly, Maximilian Kong, Heidi Maeng, Louise Mauks, Desmond McGrath, Claire Morgan, Charlotte Netboy, Zora Nicholls, Austin Ricketts, Mackinley Roland, Evangeline Santise, Hazel Schein, Shane Signorelli, Caellum Tripaldi, Owen Youatt
High Honor Roll
Loreimi Alcantara, Owen Allee, Abigail Atkins, Kiersten Barber, Breannah Brace, Gavin Bruno, Noa Buckland, Jayla Bunch, Wyatt Burgos, Sarah Camara, Anthony Castano, Amari Clarke, Zahara Cone, Lia Cosentino, Andrea Delgado, Ryan DiNobile, Joseline Duran, Leah Fahlman, Kyle Fairbanks, Christa George, Maeve Haley, Zoe Hammond, Troi Harvey Semple, Alejandro Herrera, Justin Mann, Bethlee Manzano Cabello, Josue Martell, Ruby Martin, Victoria Maruggi, Uswah Mohammed Murtada, Elise Moran, Henry Mulligan, Catherine Musorofiti, Payton O’Connell, Olivia Ortiz, Gabriel Peluso, Sofia Posso Salcedo, Caleb Ramirez, Stephanie Ramon, Nour Raouf Said, James Reyes, Maeve Rinaldi, Khloe Roci, Giana Rodriguez, Thalia Rodriguez, Isabella Ruffy, Nathaniel Salvati, Benjamin Seaman, Vardan Singh, Hunter Smith, Gonzalo Soria Velecela, Eliza Verdichizzi, Derek Waltke, Caleb Wells-McGurk, Hayden Wilson, Trey Zapencki, Josefine Zezza
Honor Roll
Kendall Adnams, Jacqueline Albra, Jesse Apostolou, Caden Balfour, Madison Beltran, Lily Berry, Erica Cabrera, Hawah Camara, Piper Clark, Isabella Davila, SaRiah Faust, Jayden Harrison, Gauge Heeter, Brianna Hunt, Daniel Lamothe, Melody Longino, Oliver Meyer, Stephen Miller, Braelyn Milligan, Gabriel Montleon, Brandon O’Dell, Oscar Pages, Mohammad Rahman, Luis Ramon, Bowie Roy, Shea Tanaka, Julie Vogrincic, Cayden Williams, Jude Williams, Nicholas Zippo
Grade 7
Principal’s List
Natalie Allen, Luna Ayers-Uekawa, Vivianna Bailey, Hazel Balogh, Amaya Bravo, Fiona Burke-Smith, Madison Carr, Ethan Cason, Ivy Cohen, Sebastian Concepcion, Elodie Duquesne, Kylie Ebeling, Lilah Fisher, Alice Gabel, Jordan Garzon, Edith Giunta, Carolina Guerra, Lucien Guido Taylor, Manasvi Gupta, Silas Hayes, Samih Jabar, Samantha Johnson, Davia Kelleher, Julian Khan, Pixie Kimberg, Ileana Lawrence, Vivienne Lipari, Anthony Lopez, James Mack, Suvi O’Shea, Dominick Pulcastro, Adrian Quezada, Ivan Rinaldi, Zbigniew Rybak, Jonathan Saraceno, Ashley Senior, Silas Stampleman, Ryan Sulca, Daniel Tschang, Emery Vergolina, Anita Vigeant, Marina Winters
High Honor Roll
Riley Anderson, Brayden Arroyo, Timothy Benitoe Jr., Sadie Bottone, Matthew Browne, Jack Bunker, Sheyla Caballero Perez, Lily Cheyne, Connor Coldrick, Jackson Coultas, Shuprova Das, Braedan Eraca, Shaniya Evans, Willow Faiella, Grace Fleming, Natalia Garcia, Jack Garrett, Weston Hetrick, Greyson Johnson, Lexie Kaplaneris, Nahlia Keane, Miles King, Ralph Marinaccio IV, Celest Marshall, Ramiro Martinez Jr., Ethan McCredo, Michael Medina, Auwaab Mohammed Murtada, Elena Moleano, Madelyn Newcomb, Sarah Pillcurima Panama, Negatu Price, Dion Qelaj, De’Jaun Rigby, Tallix Roan, Sophia Romero, Landon Soltish, Lyra Staab, George Stadler, Ellamarie Tejada, Jaliyah Vasquez, Lily Vogrincic, Callie Winther, Colin Witkowski
Honor Roll
Lorelei Aakjar, Shannon Anzovino, James Bailey, Gavin Barone, Hawken Brickman, Marcus Brooks Jr., Gabriela Diaz, Emmett Havers, Nathan Hayden, Kaliyah Henderson, Zaphira Hernandez, Grace Just, Connor Kuhhorn, Gabriella Larsson, Katalina McBride, Divine Morris, Amber Perez-Sample, Riley Peterson, Noah Postolan, Sanaa Richardson, Jordan Rojas, Sara Sanusi, Genevieve Shrawder, Hannah Spencer, Sherley Tacuri, Mia Tapia, Syed Umrao, Everett VanCott, Dominic Vargas, Joshua Velazquez, Isabel Viera
Grade 6
Principal’s List
Lucinda Arginsky, Leo Aymar-Blair, Olivia Bellis, Amaziah Buffin, Lucas Campos, Gianna Cruz, Dean Cumming, Meera Diebboll, Nathan Domanski, Dafne Garcia, Asher Hetling, Kai Illa-Hanca, Charlie Jelliffe, Mario Jovel, Zeev Korman-Bennis, Jonah Landahl, Regan Laug, Jonah Lipman, Johanna Marquez, Kai Mason, John McKay, Mikayla McMahon, Daniel Mulligan, Tavin Pennock, Avery Persico, Colten Powlis, Jack Reeves, Aaliyah Ridore, Lorenzo Saiet, Roberto Sampson, Emmylou Shay, Anna Sheehy, Lucas Simms, Madeline Smith, Olivia Spiecker, Yidoen Tenzin, Kevin Vogrincic, Braden Webster, Henry White
High Honor Roll
Nia Abonyoh, Daniel Aquino, Mikaela Arce, Sirah Bah, Walter Bean, Preston Bennett, Parker Bennett, Mateo Buckland, Madison Clark, Adran Conklin, Ali Cosentino, Sofia Cruz, Trey Davis, Riley DiTata, Riley Elwood, Liam Elwood, Amelia Emich, Hudson Faust, Julianna Gannon, Alicia Green, Elias Havers, Matilda Hoffman, Sarai Horne, Jayden Kasmaei, Cole Martin, Damien Mayers, Ava Morgan, Victoria O’Dell, Conal O’Sullivan, Anthony Patino, Maya Pellegrin, Ian Ramkalawon, Kareem Raouf Said, Ella Reyes, Naomi Rivera, Annalise Saiz, Margaret Schall-Wharton, Ethan See, Victoria Squilla, Justinas Turner, Louisa Virgadamo, Nathanyel Walden, Eoin Williams, Zuri Yeboah
Honor Roll
Grey Andersen, Nicholas Antalek, Erick Arpi, Myla Ballard, Jessiah Beckwith, Aiden Berry, Charlie Brittain, Troy Burch, Ninalyse Caccomo, Daniel Calderon, Mason Cruz, Avery Fisher, Mia Gombiner, Famous Hart, Bryce Jackson Lane, Luis Jimenez Bueso, Phillip Johnson, Ryan Kibe Jr., Ciel Koerner, Luca Lentini, Abel Marron, Mason McNair, Sophia Milam, Charles Montleon, Azhane Moultrie, Qahtan Murshed, Mary Rinaldi, George Robitaille, Aundrey Savage Jr, Hailey Seddon, Ledion Shtanaj, Bryce Smalls, Joscelyn Sweat, Elliot Trabka, Elianna Watkins, Trinitee White, Jacob Zayas
Behind The Story
Type: News
News: Based on facts, either observed and verified directly by the reporter, or reported and verified from knowledgeable sources.