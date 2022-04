Easter 2022

SUN 17



St. Philip’s Episcopal

GARRISON

8 a.m. & 10 a.m. | 1101 Route 9D

stphilipshighlands.org

An egg hunt will follow at 11:15 a.m.

Our Lady of Loretto

COLD SPRING

8:30 a.m. & Noon. | 24 Fair St.

845-265-3718 | ladyofloretto.org

First Presbyterian

BEACON

10 a.m. | 50 Liberty St.

beaconpresbychurch.org

St. Andrew & St. Luke Episcopal

BEACON

10 a.m. | 15 South Ave.

beacon-episcopal.org

St. Mary’s Episcopal

COLD SPRING

10 a.m. | 1 Chestnut St.

845-265-2539 | stmaryscoldspring.org

An egg hunt will follow Mass.

Tabernacle of Christ

BEACON

10 a.m. | 483 Main St.

845-831-4656

tabernacleofchristchurch.com

First Presbyterian of Philipstown

COLD SPRING

10:30 a.m. | 10 Academy St.

845-265-3220

presbychurchcoldspring.org

Highlands Choral Society

COLD SPRING

11 a.m. 216 Main St.

highlandschapel.org