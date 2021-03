Haldane High School Honor Roll

Students recognized for second-quarter grades

Grade 12

Principal’s List

Carlo Cofini, Arden Conybear, Douglas Donaghy, John Dwyer, Shannon Ferri, Sophia Giunti, Autumn Hartman, Walter Hoess, Maxim Hutz, Rachel Iavicoli, Sophia Kottman, Sasha Levy, Nicholas Marino, Benjamin McEwen, Ziaire Mickell-Foggie-Smith, Alanna Moskowitz, Elizabeth Nelson, Alison Nicholls, Jake Patinella, James Phillips, Patrick Reinhardt, Joshua Reyes, Ty Sabatini, Andrew Scicluna, Zack Shannon, Mason Sharpley, Minori Shiga, Andrew Silhavy, Zoe Silverman, Afton Spiegel, Benjamin Strol, Damian Vladimiroff, Seren Yiacoup

High Honor Roll

Andrew Aiston, Maria Barry, Erika Bauer, Robert Bohl, Johnathan Bradley Jr., Everett Campanile, Dylan Gunther, Emily Jones, Jack Jordan, Joseph Schels-Felicies, Sydney Warren

Honor Roll

Ashlee Griffin, Victor Mollino, Daniel Santos, Vincenzo Scanga

Grade 11

Principal’s List

Ella Ashburn, Maya Beck, Tim Ben Adi, Hannah Benson, Blake Bolte, Katrine Buslovich, Madison Chiera, Shea DeCaro, Mia DiLello, Patrick DiNardo, Kimberly Edge, Kylie Falloon, Eden Feinstein, Kyle Frommer, Stefano Hammond, Jaclyn Landolfi, Mazzie Maxwell, Emma McGillicuddy, Jesse Osterfeld, Luke Parrella, April Ransom, Stephen Robinson, Marcel Schwarz, Katie Shields, Molly Siegel, Meghan Tomann

High Honor Roll

Robbie Baker, Ezra Beato,Owen Carmicino, Giancarlo Carone, Caroline Cates, Antoinette deMartine, Bianca Harmancin, Zoe Harris, Rose LaBarbera, Camille Maglio, Marisa Scanga, Sophia Scanga, Robert Viggiano

Honor Roll

William Etta, Jeremiah Gaines, Ryan Irwin, Dominic Lyons-Davis, Matthew McCoy, Elijah-Lee McKelvey, Sydnee Monroe

Grade 10

Principal’s List

Julian Ambrose, Edward Bauer, Kate Bolte, Elizabeth Cates, Matteo Cervone, Alexandre Chase Coulson, Aleksander Danilov, Celia Drury, James Eng-Wong, Sara Ferreira, Olivia Flanagan, Elliott Goldberg, Amanda Johanson, Matthew Junjulas, Raunaq Kapoor, Charlie Keegan, Andrew Kubik, Rowen Kuzminski, Erik Mauro, Luke Mauro, Makena McDougall, Nathaniel McPherson, Mary Mikalsen, Caroline Nelson, Mairead O’Hara, John Perricone, Rhys Robbins, Josephine Russell Jarmusch, Aidan Sabatini, Sophie Sabin, Isa Schmidt, Roy Smith, William Sniffen, Aidan Sullivan-Hoch, Jackson Twoguns, Liv Villella, Jillian Weinpahl, Conrad White

High Honor Roll

Samuel Bates, William Bradley, Zachary Cannova, Carmela Cofini, Jude Columb, Megan Ferreira, Jesse Hagen, Diego Haskell-Ramirez, John Peters, Daniel Phillips, Kaelyn Powlis, Chloe Rowe, Sofia Salazar, Fiona Shanahan, Sean Brennan Spruck, Lucas Vladimiroff

Honor Roll

Quentin Conrey, Isabella Crofts, Gael Frezza, Maya Gelber, Kate Jordan, John Kisslinger, Madeleine Knox, Albina McFadden, Kate Meisner, Thomas Rockett, Andreia Vasconcelos-Meneses, Sofia Wallis

Grade 9

Principal’s List

Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Grace Bradley, Alexandra Busselle, Quinlynn Carmicino, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Oscar Donahue, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Ivy Heyd-Benjamin, Madeleine Hutz, Sarah Jones, Mary Junjulas, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Gabriel Lunin-Pack, Lola Mahoney, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Jacqueline Muth, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Julie Shields, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, Mackenzie Warren, Max Westphal

High Honor Roll

Liliana Cappello, James D’Abruzzo, Colin Hopkins, Elaine Llewellyn, Michael Murray, Simon Pieza, Peter Ruggiero, Olivia Scanga

Honor Roll

Alissa Buslovich, William Busselle, Delaney Corless, Zachary Harris, John Mangan, Henry O’Neil, Keira Russell, Emil Schweizer, Ivan Siciliano, Marlena Slokenbergs

