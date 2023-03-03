Haldane Middle School Honor Roll

Students recognized for second-quarter grades
Grade 8
Principal’s List
Frances Donahue, Tess Hereford, Nicolas LeMon, Gemma Sabin, Plum Severs, Lincoln Wayland
High Honor Roll
Nadie Alayon, Alexa Faith Arcigal, Hazel Berkley, Polina Buslovich, Marco DiLello, Lela R. Gurvich-Andrews, Antoinette Guy, Margaret Hall, Lugh Hartford, Talia Hird, Benjamin M. Hutz, Christine Junjulas, Una Lentz, Griffin Lucca, Maisie Matthews, Jacqueline L. McCormick, Oliver Sanders, Delia Starr
Honor Roll
Ryan Cavallaro, Ryan Duncan, Juan F. Fajardo, Henry Foley-Hedlund, Alexander Gaugler, Jaiden Gunther, Eva Hohenberger, Connor Keegan, Ruby M. McCormick, Sydney Merriman, Corrina Mueller, Lily Parker, Caden Philippi, Taya Robinson, Patrick Shields, Kiyoshi Tomizawa Rincon, Graham James Weppler
Grade 7
Principal’s List
Jordan Nicole Armond, Henry Bailey, Emma Cavanaugh, Samuel Chew, Araliss Coronel, Gelio A. Duarte, Frederica Geppner, Leina Grahn, Owen Guillorn, Silvia Hardman, Chloe Hasler, Sierra Hasler, Jupiter Hutchison, Clark Illian, Max H. Kupper, Kirra McCoy, Leo O’Neil, Sam Poses, Luciano Ruggiero, Audrey Silverstein, Aisling Stathos, Tanya Syan, Sophia Taylor, Scout L. Thakur deBeer
High Honor Roll
Caitlin Alves, Nicholas Arcigal, Oscar Cheah, Lainey Donaghy, Aurelias Drinnon, Eleanor Dubroff, Lukas Ellison, Vannia Poleth Gonzalez, Enid Hernandez, Diem Lee, Eamonn McGrory, Harry McGrory, Anya Mercurio, Charlie Robohn, Thomas Sexton, Ella Sizemore, Sachi Starbuck, Eamon Wall
Honor Roll
Eli Beato, Petra Brooks-Saladyga, Jack Conrey, Gavin D. Drury, Cassidy Dwyer, Martina Kulan, Maria McFadden, Vivian Azevedo McKenney, Joshua Phillips, Maxwell Robohm, Mark Scanga, August Skiptunis
Grade 6
Principal’s List
Elliot Bennett, Teo Bon Tempo, Allegra Clementson, Carla Coleman, Edie Crockett Coleman, Edward McRae Hendrix, Oliver Dean Herman, Opal Herman, Aya Hull, Aidan Kane, Nomie Karetny, Elias Eli Kelly, Everett MacIntyre, Evelyn Maddison, Caelan McDermott, Lughan McIlwaine, Dean Moyer, Allegra Parrella, Celia Anne Schneck, Theo Swan, Brooke Taylor, Natalie Taylor, Maura Tomann
High Honor Roll
Aidan Chandler, Dylan Drew, Andrew Orion Frieburghaus, David J. Garcia, Bruno Lopez, Aisling Loughman, Gavin Lyons-King, Sadie MacInnes, William Muller, Michael Vincent Perilli II, Brian Rommel, Matthew Sousa, William Valentine
Honor Roll
Xaver Bazos, Gavin Byrne, Wyatt Rose Chadwick, Mary Denehy, Sara Emig, Nicholas Gaugler, Marco Lagerman, Tyler Powers, Kayla Ritell, Ellie Shields