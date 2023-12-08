Haldane High School Honor Roll

Students recognized for first-quarter grades
Grade 12
Principal’s List
Penelope Andreou, Scott Bailey, Lily Benson, Vanja Booth, Alissa Buslovich, Alexandra Busselle, William Busselle, Liliana Cappello, Quinlynn Carmicino, Frankie DiGiglio, Luca DiLello, Liam Gaugler, Evan Giachinta, Clement Grossman, Jeremy Hall, Colin Hopkins, Madeleine Hutz, Sarah Jones, Finola Kiter, Ronan Kiter, Helena Kottman, Amelia Kupper, Elaine Llewellyn, Gabriel Lunin-Pack, Trajan McCarthy, Camilla McDaniel, Ella Mekeel, Jacqueline Muth, Matthew Nachamkin, Ellen O’Hara, Percy Parker, Eloise Pearsall, Ruby Poses, Julie Shields, Nicholas Stathos, Emily Tomann, Ryan Van Tassel, Joseline Vasquez, MacKenzie Warren, Max Westphal
High Honor Roll
James D’Abruzzo, Ross Esposito, Jack Hartman, Ivy Heydt-Benjamin, Mary Junjulas, Mac Lake, Lola Mahoney, Michael Murray, Henry O’Neil, Simon Pieza, Peter Ruggeiro, Olivia Scanga, Iain Starr
Honor Roll
Jon Bastys, Grace Bradley, Delaney Corless, Osar Donahue, Emily Gilleo, Jordan Hankel, Zachary Harris, Kit Hart, Isadora Kaye, Olivia Knox, John Mangan, Dylan Rucker, Keira Russell, Dashiell, Santelmann, Emil Schweizer, Erik Stubblefield, Jesse Tippett, Isabella Tomizawa-Rincon
Grade 11
Principal’s List
Amelia Alayon, Domenica Awananch, Dahlia Beck, Dustin Berkley, Alexandra Cairns, Judine Cox, Owin Cuite, Marc Firpo, Josephine Foley-Hedlund, Robert Freimark, Scotia Hartford, Frederick Hohenberger, Helen Hutchison, Zohra Kapoor, Micah Morales, Charles Rowe, Julian Schwarz, Brendan Shanahan, Keira Shanahan, Matthew Silhavy, Caroline Sniffen, Ashley Sousa, Dana Spiegel, Nathaniel Stickle
High Honor Roll
Claire Bolte, Brody Corless, Christopher Coronel, Kira Drury, Edwin Dubroff, Hunter Erickson, Christian Ferreira, Louis Ferreira, Andalou Frezza, Leif Heydt-Benjamin, Catherine Horton, John Illian, Sophie Koch, Frank Lanza, Rain Lee, Patrick Locitzer, Thomas Locitzer, Lorelai Luoma, Gabriela Perilli, Oliver Petkus, Brandt Robbins, Shaun Russell, Laurel Sassano, Amelia Scarpino, Jake Thomas
Honor Roll
Gray Cardoso, Fallou Faye, Martin Garnier, Jake Powers, Wilson Robohm, Crystal Timmons, Jayden Treloar
Grade 10
Principal’s List
Dylan Ambrose, Ada Caccamise, Eleanor Chew, Zane Del Pozo, Louise Denehy, Leo DiGiovanni, Aine Duggan, Leo Grocott, Amelia Kaye, Sofia Kelly, Carl Kester, Nicolas Lagerman, Seth Lunin-Pack, Elliott Mahoney, Ember Mahoney, Giovannina Manfredi, Lincoln McCarthy, Anna-Catherine Nelson, William O’Hara, Marisa Peters, Maxwell Sanders, Louisa Schimming, Tomas Simko, Owen Sullivan-Hoch, Jasmine Wallis, Roth Westphal
High Honor Roll
Philip Cappello, Diego DiGiglio, Savannah Duggan, Vivian Eannacony, Aine Fortuna, James Frommer, Ryder Griffin, Nicolo Massella, Owen Powers, Kayla Ruggeiro, Tyler Schacht, Henry Schimming, George Stubbs, Luke Tippett
Honor Roll
Anthony Bailey, Molly Bernstein, Luke Bozsik, Lyla Chandler, Cooper Maletz, Daniel Nakabayashi, Jacob Nugent, Shayla Ochoa, Arthur Owens, Lucia Petty, Near Sevilla, Giovanni Siciliano, Payton Squillace, Samantha Thomas, Ty Villella
Grade 9
Principal’s List
Nadine Alayon, Hazel Berkley, Polina Buslovich, Marco DiLello, Frances Donahue, Ryan Duncan, Henry Foley-Hedlund, Noah Green, Lela Gurvich-Andrews, Margaret Hall, Lugh Hartford, Tess Hereford, Eva Hohenberger, Benjamin Hutz, Christine Junjulas, Nicolas LeMon, Una Lentz, Maisie Matthews, Jacqueline McCormick, Ruby McCormick, Sydney Merriman, Fischer Moss, Corinna Mueller, Lily Parker, Taya Robinson, Gemma Sabin, Oliver Sanders, Plum Severs, Delia Starr, Lincoln Wayland
High Honor Roll
Alexa Arcigal, Ryan Cavallaro, Cooper Corless, Juan Fajardo, Alexander Gaugler, Clara Gelber, Stella Gretina, Jaiden Gunther, Rosie Herman, Liv Holmbo, Connor Keegan, Griffin Lucca, George MacInnes, Gavin Mahoney, Bianca Manfredi, Jacob Medoff, Julianna Minos, Amelia Nova Martinez, Caden Phillippi, Patrick Shields, Aaden Wik, Rhys Williams
Honor Roll
Dessa Bellamy Tarantino, Julian Costantine, Silas Emig, Jack Ferreira, Abigail Glotzer, Elaina Johanson, Milla Maxwell, David Powlis, Kate Resi, Theo Sacks, William Sevilla, Kiyoshi Tomizawa-Rincon, Hudson Yeaple